Pixel 4a : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir

Les Pixel 4a seront une déclinaison plus milieu de gamme et moins chère des Pixel. Ces smartphones seront les premiers de la firme à embarquer un écran poinçonné. Google a par ailleurs un peu allégé le design de l’appareil par rapport aux déclinaisons sorties quelques moins plus tôt.

Les Google Pixel 4a feront sans conteste partie des propositions les plus séduisantes de 2020 dans le milieu de gamme. Ces smartphones privilégiés du côté des mises à jour, devraient montrer une nouvelle fois la maitrise de Google en matière de photographie computationnelle, tout en allégeant un peu le design des Pixel 4 régulièrement qualifié d’un peu lourd par la presse. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce smartphone !

Pour l’instant Google n’a pas annoncé de présentation officielle, mais si on se base sur les précédents lancements de smartphones Pixel, on peut s’attendre à ce que Google profite de ce qui remplacera le Google I/O 2020 cette année.

C’est en effet lors du Google I/O 2019 que la firme avait lancé le Google Pixel 3a. Hélas, les craintes autour du coronavirus (COVID-19) ont contraint Google à annuler sa conférence I/O cette année.

On s’attend néanmoins à ce que la firme fasse, comme de nombreux autres groupes touchés par les conséquences de l’épidémie, des annonces lors d’un livestream autour du 12 mai 2020 – la date initialement fixée pour l’ouverture des portes du Google I/O 2020.

Il n’y aurait a priori qu’un seul format, au lieu des déclinaisons Pixel 3a et Pixel 3a XL l’année dernière. Pour éviter de subir des retards de production liés à la pandémie de coronavirus, Google a par ailleurs délocalisé la production du smartphone au Vietnam.

💸Quel sera son prix ?

Google a plutôt pris l’habitude de proposer des prix e,n baisse d’une génération à l’autre. Le Pixel 3 était vendu dès 859 € lors de sa sortie, le Pixel 3 XL 959 €, le Pixel 3a 399 € et le Pixel 3a XL, 479 €. L’année suivante, Google a proposé les Pixel 4 et 4 XL aux prix de 769 € et 899 €, respectivement.

On peut donc s’attendre à un prix égal ou inférieur aux 399 € demandés pour le Pixel 3a au moment de sa sortie. D’ailleurs une rumeur suggère que Google proposera son Google 3a à exactement 399 dollars aux Etats-Unis.

⚙️Quelle fiche technique aura le Pixel 4a ?

La vidéo de prise en main d’un youtubeur cubain a dévoilé une grande partie de la fiche technique du Pixel 4a. On sait que le smartphone embarquera un chipset Qualcomm milieu de gamme et on a également un premier aperçu des caractéristiques de son écran, connectivité et de sa batterie :

Ecran : 60 Hz 5,81″(62 mm 134 mm) avec poinçon

: 60 Hz 5,81″(62 mm 134 mm) avec poinçon Définition : 1080×2340 pixels, 443 ppi

: 1080×2340 pixels, 443 ppi Chipset : Snapdragon 730

: Snapdragon 730 GPU : Adreno 618

: Adreno 618 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 64 Go

: 64 Go Batterie : 3080 mAh

: 3080 mAh Capteur photo principal : 12 Mpx

: 12 Mpx Capteur photo secondaire (selfie) : 12 Mpx

: 12 Mpx Port jack audio

Bluetooth 5.0

Double Sim

Android 10

A priori le smartphone n’aura ni reconnaissance faciale 3D, ni radar Soli pour détecter les mouvements. Non seulement il s’agit d’une déclinaison moins premium des Pixel 4, mais en prime on ne peut pas dire que l’ensemble ait encore fait ses preuves du côté de la sécurité.

Il semble que cette année encore des prototypes du smartphones se soient retrouvés dans la nature des semaines en amont de sa sortie. On en est à se demander si ce « problème » qui annihile l’effet de surprise en amont des lancements de smartphone est vraiment perçu comme tel par Google. En ce qui nous concerne, cela veut dire que l’on pourra rapidement compléter cette fiche technique avec des données fiables, bien avant l’officialisation du produit.

📐Quelles différences avec le design des Pixel 4 et 4 XL ?

Puisqu’on a déjà des vidéos de prise en main et des photos volées du smartphone, il est temps de parler de son design, plus différent de celui des Pixel 4 et 4 XL qu’on aurait pu l’imaginer.

On commence par le recto : le Pixel 4 propose un vaste écran aux bords arrondis avec une large bande sur la partie supérieure qui cache le haut parleur, le capteur de reconnaissance faciale 3D avec la puce radar Soli. Et un léger menton.

Le Pixel 3a offre une expérience comparativement plus agréable avec des bordures de la même taille sur trois des quatre côtés et un léger menton sur la partie supérieure. En haut à gauche de l’écran, un poinçon cache le capteur selfie 12 Mpx. Le haut parleur est dissimulé dans la bordure supérieure.

La tranche du Pixel 4 est dans un matériau et coloris différent de dos de l’appareil. Le Pixel 4a ne semble pas vraiment avoir de tranche différente du reste de l’appareil.

La coque arrière commence aux bordures de l’écran et se prolonge d’un seul trait. A l’arrière, le Pixel 4 propose un double capteur photo arrangé dans un gros carré noir. Le capteur photo principal simple du Pixel 4a est logé dans un carré proportionnellement plus petit.

Pour le reste, on a des question sur le matériau au dos du smartphone qui semble exister en une sorte de plastique ou cuir Vegan mat – mais cela reste à confirmer. Que ce soit sur les Pixel 4 ou le 4a, on trouve toujours un capteur d'empreintes sur la partie supérieure au dos du smartphone.

Enfin, cette photo montre ce qui semble être l’une des coques officielles du smartphone – elle paraît comme tissée avec des textiles recyclés.