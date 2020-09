Chromecast avec Google TV (Sabrina) : une prise en main est déjà en ligne sur Reddit

Un redditeur est parvenu à acheter un Chromecast avec Google TV (Sabrina) avant l'heure. Il en a profité pour mettre en ligne une série de photos et une vidéo pour tout dévoiler, du fonctionnement du matériel à l'interface sur la télévision.

Vous vous demandiez ce que Google nous réserve avec son prochain Chromecast avec Google TV (Sabrina) ? Et bien on a déjà la réponse, gråce à une gaffe monumentale de l'enseigne de grande distribution américaine Wallmart. Le redditeur u/fuzztub07 a ainsi réussi à en acheter un exemplaire en avance, et vient de publier des photos très exhaustives du matériel et du manuel utilisateur. Ainsi qu'une vidéo qui permet de se donner une idée précise de l'interface.

Découvrez le nouveau Chromecast avec Google TV

Les prochains Chromecast fonctionneront davantage comme une box Android TV. C'est même la raison d'être de la télécommande fournie avec qui permet de naviguer de façon avancée grâce à une surface de contrôle sur le haut de l'accessoire, ainsi que l‘intégration de Google Assistant. On y trouve dès lors une interface avec des applications, mais aussi une section jeux qui ne semblait pas immédiatement compatible avec le service Stadia.

On peut voir notamment la présence d'applications comme Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney Plus, YouTube TV, Sling, Hulu, Peacock, HBO Max ou encore Spotify. Même si l'on sait déjà que nombre de ces services seront inaccessibles en Europe dans un premier temps. En outre, divers réglages sont disponibles sur la télévision – alors que pour de nombreux produits Google actuels il faut passer par une application sur smartphone.

De nombreuses questions trouvent leur réponse

u/fuzztub07 en a profité, au passage, pour répondre à de nombreuses questions d'internautes. Ainsi on apprend par exemple que le système est basé sur Android 10 et prend en charge plusieurs comptes utilisateur. L'appareil n'embarque pas de port Ethernet mais est compatible 4K/HDR. Le nouveau Chromecast est compatible avec le standard HDMI-CEC qui lui permet de prendre contrôle de votre TV pour éviter de multiplier le nombre de télécommandes.

La “molette” de la télécommande du nouveau Chromecast, au passage, ne permet en réalité que d'aller dans quatre directions comme un D Pad. La home présente une quantité considérable de contenus et applications mais toutes ne sont en réalité pas installées. Lorsque l'on sélectionne une app absente, une notification vous invite à l'installer. En outre, l'appareil peut appairer vos écouteurs Bluetooth. Et il semble possible de sideloader des APK de votre choix.

La sortie du nouveau Chromecast est attendue dans le courant de la semaine prochaine, le 30 septembre. Que pensez-vous de l'appareil ? Partagez votre retour dans les commentaires de cet article !