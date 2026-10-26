Un cadeau d’Orange après la panne, le Galaxy S27 se précise, c’est le récap’ de la semaine

Orange s’explique sur sa panne et dédommage ses abonnés, Claude code un Super Mario 64 pour Game Boy Advance, le Fitbit Air va enfin mesurer la respiration pendant le sommeil, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Orange explique l’origine de sa grosse panne de réseau et double les données mobiles des clients touchés. Du côté des jeux, un internaute a demandé à Claude de coder une version de Super Mario 64 pour la Game Boy Advance, et la future puce du Steam Deck 2 apparait dans un test de performance. Google confirme que le Fitbit Air va recevoir la mesure de la respiration pendant le sommeil et une fuite laisse penser que le nouveau bloc photo des Galaxy S27 ne sera pas réservé au modèle Ultra.

Galaxy S27 : le nouveau bloc photo ne serait pas réservé au modèle Ultra

Le leaker Ice Universe a partagé une photo de coques présumées pour les quatre nouveaux modèles de la gamme sur son compte X. On y découvre un grand bloc photo rectangulaire qui prend toute la largeur du téléphone et qui ressemble beaucoup à ce que fait Apple sur ses iPhone Pro. La nouveauté concernerait les versions S27 Pro qui auraient exactement le même bloc photo. Seuls les S27 et S27+ garderaient un look plus classique.

Lire : Samsung Galaxy S27 : le tout nouveau bloc photo ne serait pas exclusif au modèle Ultra selon cette fuite

Claude recrée Super Mario 64 sur Game Boy Advance

Un internaute a demandé à Claude de coder une version de Super Mario 64 pour la Game Boy Advance. On appelle ça un « demake », c’est-à-dire un jeu adapté pour tourner sur une machine moins puissante que l’originale. L’IA a tout écrit de zéro, sans toucher au code de Nintento. On peut y jouer dans 4 niveaux différents, avec un Mario qui se déplace exactement comme sur Nintendo 64. Pour l’instant, il a été testé uniquement sur émulateur, et il n’y a ni ennemis ni étoiles à collecter. Si vous souhaitez le tester, le projet est disponible sur GitHub.

Lire : L’IA Claude recrée Super Mario 64 sur Game Boy Advance, voici le résultat

Steam Deck 2 : sa future puce apparait en benchmark

Une puce AMD baptisée Gainsborough a été repérée sur OpenBenchmarking et elle pourrait équiper le Steam Deck 2. Elle aurait 6 cœurs au lieu de 4 sur le modèle actuel, et 24 Go de RAM contre 16 Go aujourd’hui. Avec de tels chiffres, le prix de la console pourrait sûrement augmenter. Les résultats des tests ne disent pas grand-chose pour l’instant car la sortie est encore loin et les caractéristiques peuvent changer d’ici là.

Lire : Steam Deck 2 : la nouvelle puce de la console de Valve fait une apparition remarquée en benchmark

Le Fitbit Air va enfin mesurer la qualité respiratoire du sommeil

En septembre, Google a lancé trois nouvelles analyses de santé dont ont pu profiter les Pixel Watch. Le Fitbit Air, quant à lui, n’en avait reçu que deux et était privé de la mesure de la qualité de la respiration pendant la nuit. En effet, jusqu’à présent les propriétaires voyaient un message d’incompatibilité. Bonne nouvelle, Google a finalement confirmé à Android Authority que cette mesure arrivera bientôt sur le bracelet, sans pour autant donner de date ni préciser si elle demandera un abonnement comme c’est déjà le cas pour les deux autres.

Lire : Google corrige l’oubli qui frustrait les possesseurs du Fitbit Air depuis des semaines

Orange explique sa panne et offre des données mobiles à ses abonnés

Le 21 octobre, le réseau Orange est resté coupé de la fin de la matinée jusqu’en début de soirée, et l’opérateur n’avait rien dit sur l’origine du problème au moment du retour à la normale. Beaucoup pensaient à une cyberattaque, mais Orange nous a répondu que la panne venait en fait d’un équipement de son nouveau cœur de réseau. Pour s’excuser, l’opérateur a doublé l’enveloppe de données mobiles des clients touchés par la panne. Si vous êtes concernés, vous n’avez aucune démarche à faire, le changement s’appliquera seul dès votre prochaine facture.

Lire : Panne Orange : l’opérateur explique ce qu’il s’est passé et prépare un cadeau pour se faire pardonner

Nos tests de la semaine

Oppo Find X10 : un smartphone séduisant presque irréprochable

L’Oppo Find X10 est un excellent smartphone, équilibré et complet. Son design est sophistiqué, son écran est très lumineux et très bien calibré, et sa nouvelle configuration photo est polyvalente. Il offre aussi une bonne autonomie et des performances cohérentes. Quelques petits défauts malgré tout, notamment au niveau de la stabilité et des haut-parleurs. On regrette également les nombreuses applications commerciales préinstallées.

Lire : Test Oppo Find X10 : on n’a (presque) rien à lui reprocher

Oppo Find X10 Pro Max : une belle expérience pour ceux qui peuvent se le permettre

L’Oppo Find X10 Pro Max est un très bon smartphone, surtout en photo, avec un capteur principal de grande qualité. On adore son design élégant, sa construction solide, son écran lumineux, ses belles performances et sa chauffe maîtrisée. Lors de notre test, nous avons été conquis par son endurance élevée, sa charge rapide et ses haut-parleurs puissants et bien équilibrés. Attention, la stabilité est un peu juste pour les gamers et les mises à jour sont moins nombreuses que chez la concurrence. On regrette aussi que l’IA en photo soit aussi intrusive et que le téléobjectif soit si sensible aux reflets.

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