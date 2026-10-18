Un nouveau trailer pour GTA 6, des Galaxy ne redémarrent plus depuis One UI 9, c’est le récap’, de la semaine.

Rockstar dévoile un nouveau trailer de GTA 6, One UI 9 empêche certains Galaxy de démarrer, WhatsApp permet enfin de programmer vos messages sur Android, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Rockstar publie un nouveau trailer de GTA 6 à un mois de la sortie. Du côté de Samsung, alors que la mise à jour One UI 9 pose problème à certains utilisateurs, le constructeur prépare une caméra selfie carrée pour ses Galaxy S27. WhatsApp ajoute enfin la programmation des messages sur Android et Sony n’arrive pas à faire disparaître une boutique pirate de jeux PS5.

WhatsApp déploie la programmation de messages sur Android

Huit mois après les premiers tests en internet, WhatsApp commence à déployer la programmation des messages sur Android. La fonction est pour l’instant réservée à certains testeurs de bêta. Il suffit d’écrire son message, puis d’appuyer longuement sur le bouton d’envoi pour choisir la date et l’heure. Le message par même si l’application est fermée. Il faut le programmer au moins 10 minutes à l’avance et au maximum deux semaines avant.

Lire : WhatsApp est enfin compatible avec la programmation de messages sur Android

One UI 9 : une erreur empêche certains Galaxy de démarrer

Plusieurs propriétaires de Galaxy, du S24 au S26 en passant par quelques Z, voient leur téléphone planter en fin d’installation de One UI 9. Un message d’erreur s’affiche et le smartphone ne va pas jusqu’à l’écran d’accueil. Bonne nouvelle, le souci viendrait des serveurs de Samsung, donc votre téléphone n’est pas hors service ! Pour finir l’installation, il vous suffit de redémarrer l’appareil en mode sans échec, ce qui coupe le WiFi et les données mobiles. Vous pouvez aussi choisir l’option d’éteindre votre box ou de retirer la carte SIM.

Lire : One UI 9 : cette erreur terrifiante bloque la mise à jour sur certains Samsung Galaxy, voici comment la régler

Galaxy S27 : une caméra selfie carrée réservée aux modèles haut de gamme

Samsung préparer un capteur selfie au format carré de 16 MP qui permettrait de prendre des selfies de groupe en gardant le téléphone à la verticale. Selon GalaxyClub, seuls les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra en profiteraient, alors que les S27 et S27+ garderaient leur caméra actuelle. Apple a lancé la tendance avec l’iPhone 17 et Samsung devrait proposer quelque chose d’assez similaire.

Lire : Galaxy S27 : sur quels modèles Samsung va intégrer la nouvelle caméra selfie carrée ?

PS5 : la boutique pirate Overdrive résiste à la fermeture

Depuis que la PS5 peut être jailbreakée, certains joueurs ont accès à une boutique pirate baptisée Overdrive. Elle permet de télécharger plus de 1600 jeux gratuitement sur une console modifiée. Son dépôt GitHub, c’est-à-dire la page où elle était hébergée, a fini par afficher une erreur 404. Sony aurait envoyé une mise en demeure à l’auteur, mais personne ne l’a confirmé pour l’instant. Ça n’a pas servi à grand-chose, des dizaines de copies ont été publiées sur GitHub dans la foulée, avec parfois un mode d’emploi pour passer à la nouvelle version.

Lire : PS5 : Sony échoue à faire supprimer cette boutique pirate qui permet de télécharger 1600 jeux gratuitement

Rockstar dévoile un nouveau trailer de lancement pour GTA 6

Rockstar Games a publié une bande-annonce de 1 minute 30 pour GTA 6, avec des images capturées en jeu sur PS5. On y voit des cascades à moto, des explosions, une course-poursuite avec la police, un braquage de banque et des fusillades. La musique vient du duo français Justice, dont le nouveau single est disponible sur les plateformes de streaming. Les fans ont aussi repéré un bracelet électronique à la cheville de Lucia, un détail qui pourrait compter dans l’histoire. La sortie approche à grands pas puisque le jeu sera enfin disponible à partir du 19 novembre 2025 sur PS5 et Xbox Series.

Lire : GTA 6 : Rockstar publie un nouveau trailer explosif un mois avant la sortie

Nos tests de la semaine

Sihoo Doro C300 Pro V2 : une chaise ergonomique et polyvalente à un prix compétitif

La Sihoo Doro C300 Pro V2 nous a séduit grâce à son tissu mesh confortable et respirant, sa multitude de réglages et son soutien lombaire dynamique efficace. À 450 euros, ce n’est pas donné, mais la concurrence coûte souvent encore plus cher. Si vous passez de longues heures devant votre écran, l’investissement a du sens. Il faudra juste prendre le temps de trouver les bons réglages. À noter toutefois que la chaise est lourde et encombrante et que les accoudoirs ne se verrouillent pas.

Lire : Test de la Sihoo Doro C300 Pro V2 : une chaise ergonomique, confortable et polyvalente

Loop Switch 2 : trois bouchons d’oreilles en un

Les Loop Switch 2 réunissent trois filtres dans une seule paire de bouchons, et c’est très pratique. Une molette permet de changer le niveau d’isolation selon l’endroit où on se trouve, le mode Quiet est efficace, et le design est moderne et agréable. Tout est mécanique, donc pas de batterie à charger et aucune panne possible. Les Loop Switch 2 conviendront bien aux voyageurs, aux fans de concerts et à tous ceux qui travaillent en open space. Lors de notre test, nous avons toutefois été déçus par leur forme et par la molette. Ils sont plus gros et plus rigides que les anciens modèles donc il vous faudra aussi un temps d’adaptation.

Lire : Test Loop Switch 2 : les bouchons d’oreilles se réinventent et c’est franchement une bonne nouvelle

Oppo Find X10 vs Find X10 Pro Max : un premier aperçu en photo

Les Oppo Find X10 et Find X10 Pro Max sont deux photophones développés avec Hasselblad. Le premier propose un double système photo 200 MP et le second sera doté d’un triple système 200 MP. Sur le capteur principal, les photos du Find X10 sont un peu plus sombres, avec une plage dynamique légèrement plus faible, mais le piqué est très convaincant. Le Pro Max donne des photos plus lumineuses au téléobjectif et gère mieux la netteté et les textures. La plus grosse différence se voit dans l’ultra grand angle où le Find X10 est plus terne et perd en micro-contraste. Les deux modèles produisent de très bonnes photos et les différences sont surtout visibles quand on regarde de très près.

Lire : Oppo Find X10 VS Find X10 Pro Max : on les a confrontés en photo, voici un premier aperçu