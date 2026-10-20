Steam Deck 2 : la nouvelle puce de la console de Valve fait une apparition remarquée en benchmark

Le potentiel APU qui propulsera le Steam Deck 2 a été testé via l’outil OpenBenchmarking, donnant un aperçu de ses caractéristiques et performances.

Un nouvel APU AMD a été repéré dans la base de données de la plateforme OpenBenchmarking. Connue sous le nom de code Gainsborough, cette puce est fortement pressentie pour équiper le Steam Deck 2. Si les caractéristiques techniques, et encore plus les performances, peuvent évoluer d’ici à la production de la prochaine console de Valve, ce premier aperçu nous octroie de précieux indices quant à la direction que souhaite emprunter l’entreprise.

Le CPU de la puce AMD Gainsborough disposerait de six cœurs et de douze threads, contre seulement 4 cœurs et 8 threads pour le Steam Deck actuel. La fréquence d’horloge de base atteindrait 2,4 GHz, soit la même que sur la version qu’on connaît. On sait que le GPU est cadencé à 2 400 MHz, mais sans connaître le nombre d’unités de calcul disponibles, cette information n’est pas très utile.

Steam Deck 2 : un APU AMD bien doté en RAM

Malgré les difficultés d’approvisionnement et les coûts de la mémoire, l’APU embarque 24 Go de RAM LPDDR5 fonctionnant à une vitesse de 9 600 MT/s. C’est un progrès très important par rapport à la première mouture du Steam Deck et ses 16 Go de RAM à 6 400 MT/s. Valve avait indiqué que la crise de la mémoire n’allait pas changer ses plans pour le Steam Deck 2, ce qui semble se vérifier. Si cette fiche technique se confirme, on peut craindre un prix particulièrement élevé pour la génération à venir.

Les tests de performances réalisés ne nous apprennent pas grand-chose, car on est encore loin de la sortie et que l’environnement est différent de celui du Steam Deck, empêchant les comparaisons directes. Il faut aussi prendre en compte le fait que les performances brutes ne font plus tout en matière de gaming, les technologies de mise à l’échelle permettant de booster le framerate en jeu au-delà de la puissance du GPU. AMD vient d’ailleurs d’annoncer le FSR 4.1, qui améliore encore la formule. Et d’ici au lancement du Steam Deck 2, le FSR 5 devrait être disponible. Xbox a déjà indiqué beaucoup compter sur le FSR 5 pour sa propre console portable.