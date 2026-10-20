Steam Deck 2 : la nouvelle puce de la console de Valve fait une apparition remarquée en benchmark

Le potentiel APU qui propulsera le Steam Deck 2 a été testé via l’outil OpenBenchmarking, donnant un aperçu de ses caractéristiques et performances.

steam deck valve
Crédits : Steam

Un nouvel APU AMD a été repéré dans la base de données de la plateforme OpenBenchmarking. Connue sous le nom de code Gainsborough, cette puce est fortement pressentie pour équiper le Steam Deck 2. Si les caractéristiques techniques, et encore plus les performances, peuvent évoluer d’ici à la production de la prochaine console de Valve, ce premier aperçu nous octroie de précieux indices quant à la direction que souhaite emprunter l’entreprise.

Le CPU de la puce AMD Gainsborough disposerait de six cœurs et de douze threads, contre seulement 4 cœurs et 8 threads pour le Steam Deck actuel. La fréquence d’horloge de base atteindrait 2,4 GHz, soit la même que sur la version qu’on connaît. On sait que le GPU est cadencé à 2 400 MHz, mais sans connaître le nombre d’unités de calcul disponibles, cette information n’est pas très utile.

Steam Deck 2 : un APU AMD bien doté en RAM

Malgré les difficultés d’approvisionnement et les coûts de la mémoire, l’APU embarque 24 Go de RAM LPDDR5 fonctionnant à une vitesse de 9 600 MT/s. C’est un progrès très important par rapport à la première mouture du Steam Deck et ses 16 Go de RAM à 6 400 MT/s. Valve avait indiqué que la crise de la mémoire n’allait pas changer ses plans pour le Steam Deck 2, ce qui semble se vérifier. Si cette fiche technique se confirme, on peut craindre un prix particulièrement élevé pour la génération à venir.

Les tests de performances réalisés ne nous apprennent pas grand-chose, car on est encore loin de la sortie et que l’environnement est différent de celui du Steam Deck, empêchant les comparaisons directes. Il faut aussi prendre en compte le fait que les performances brutes ne font plus tout en matière de gaming, les technologies de mise à l’échelle permettant de booster le framerate en jeu au-delà de la puissance du GPU. AMD vient d’ailleurs d’annoncer le FSR 4.1, qui améliore encore la formule. Et d’ici au lancement du Steam Deck 2, le FSR 5 devrait être disponible. Xbox a déjà indiqué beaucoup compter sur le FSR 5 pour sa propre console portable.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Écran PC gamer incurvé : ce modèle Philips de 34 pouces en WQHD est à moins de 180 €, vite !

Vous voulez vous faire plaisir avec un grand écran incurvé pour votre PC gaming mais vous n’avez pas des moyens illimités ? Nous avons trouvé pour vous une très belle…

Ninja CRISPi DualZone 8-en-1 : le nouveau AirFryer familial en verre est déjà en promotion grâce à ce code

La gamme de AirFryers CRISPi est un véritable succès. Avec son système de contenants en verre, Ninja apporte une très belle évolution sur ce secteur surchargé de produits différents. Le…

Samsung baisse de 400 € le prix des Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra, mais pas pour longtemps

Le prix des Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra est en chute sur la boutique Samsung. Grâce à un code promo, vous pouvez les acheter 400 €…

Google Drive et Google Sheets : panne majeure en cours, les deux services sont inaccessibles

C’est la journée des pannes d’envergure sur le Web. Après Orange, c’est au tour de Google Drive et de Google Sheets d’être impactés : de nombreux utilisateurs des deux services…

Test Oppo Find X10 : on n’a (presque) rien à lui reprocher

Un an après avoir annoncé son Find X9, Oppo dévoile son successeur direct : le Find X10. Ce smartphone ambitieux reprend la formule de son prédécesseur : une fiche technique complète, quoiqu’un…

Test Oppo Find X10 Pro Max : une superbe expérience pour ceux qui ont les moyens

Un an après le Find X9 Pro, Oppo revient en France avec deux modèles haut de gamme. Le Find X10 « standard » et le Find X10 Pro Max. Positionné sur le…

Les Find X10 et Find X10 Pro Max sont officiels : Oppo lève le voile sur leurs tout derniers secrets

Oppo a dévoilé au compte-gouttes les caractéristiques de ses nouveaux smartphones haut de gamme : les Find X10 et Find X10 Pro Max. Trêve de suspense aujourd’hui : la marque officialise les…

Ce rover emportera sur la Lune le premier supercalculateur capable d’y faire tourner une IA

La Lune n’a encore jamais hébergé la moindre puissance de calcul digne de ce nom. Astrolab compte y remédier avec son rover FLIP, attendu au pôle Sud avant la fin…

Ce que Tesla vient de réussir en Europe met les constructeurs de voitures européens dans l’embarras

Tesla traverse une année agitée en Europe. Les immatriculations de septembre viennent pourtant de rebattre les cartes, portées par le Model Y et la Model 3. Aucun constructeur du continent…

Marshall Acton III : l’enceinte au design mythique est à prix cassé avec ce code promo, vite !

Marshall est une marque qui s’est fait connaître pour deux raisons : la qualité de ses produits audio mais aussi son design emblématique. Aujourd’hui encore, l’ensemble de sa gamme reprend…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.