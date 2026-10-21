Google corrige l’oubli qui frustrait les possesseurs du Fitbit Air depuis des semaines

Le Google Fitbit Air se présente comme le bracelet le plus accessible pour suivre ses nuits. Plusieurs informations de santé sont pourtant restées réservées aux Pixel Watch depuis leur arrivée en septembre. Un début de réponse vient enfin de tomber.

Le suivi du sommeil est devenu l’argument numéro un des bracelets connectés. Fréquence cardiaque nocturne, phases de repos, variabilité du rythme, tout se mesure désormais au poignet. Côté matériel, la miniaturisation avance vite. Des chercheurs travaillent déjà sur des capteurs de santé directement appliqués sur la peau. Chaque marque cherche à traduire ces relevés en indications de santé lisibles. Beaucoup réservent les analyses les plus pointues à leurs modèles haut de gamme.

En septembre, la firme de Mountain View a déployé trois nouvelles analyses de santé sur ses appareils. Les Pixel Watch 3, 4 et 5 ont tout reçu. Sur le Fitbit Air, seules deux d’entre elles sont apparues. La troisième restait inaccessible sur le bracelet. Un message d’incompatibilité apparaissait à la place de la mesure attendue. L’application Google Health avait déjà reçu une mise à jour corrigeant plusieurs bugs de suivi, sans lever cette limite. La boutique en ligne du constructeur entretenait la même confusion.

Le suivi de la respiration pendant le sommeil arrivera bientôt sur le Fitbit Air

Google a confirmé à Android Authority que la qualité respiratoire du sommeil arrivera bientôt sur le Fitbit Air. Interrogée, la marque explique que la fonction est simplement partie des montres connectées de la gamme Pixel. Autrement dit, le bracelet n’a jamais été écarté du dispositif. Cette donnée suit la régularité du souffle nocturne et signale les variations inhabituelles d’une nuit à l’autre. Beaucoup de porteurs attendaient cette réponse depuis des semaines.

Aucune date précise n’accompagne la promesse. Google n’a pas davantage précisé si cette analyse exigera un abonnement payant, à l’image des deux autres indicateurs déjà actifs sur le Fitbit Air. Du côté du Fitbit Edge, le flou demeure entier. Rien ne garantit encore que le tracker le plus récent de la gamme y aura droit. Aucun calendrier public n’encadre non plus la suite du déploiement. En attendant, les porteurs du bracelet verront leur résumé de nuit rester incomplet, sans savoir encore si cette mesure nocturne leur coûtera un supplément mensuel sur la formule premium.