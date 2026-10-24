Spotify lance une application pour voiture, mais pas pour tout le monde

La célèbre plateforme de streaming audio se fait une place dans votre voiture. Spotify a désormais droit à son application dédiée, intégrée directement au système multimédia du véhicule.

Spotify
Crédits : 123RF

Écouter de la musique en voiture n’a jamais été aussi simple. Il vous suffit d’ouvrir Android Auto, puis de lancer l’application de streaming audio de votre choix, telle que Deezer ou Spotify. Mais, si Android Auto est un excellent compagnon de route, celui-ci n’est pas sans défaut. En effet, plus tôt cette année, un bug paralysait Spotify sur le système de Google. Et le problème, c’est qu’Android Auto projette les applications du smartphone sur l’écran de la voiture, au lieu de les intégrer directement au véhicule.

Mais les choses sont en train de changer. En effet, Spotify commence à déployer une application native qui permet d’écouter de la musique sans avoir à connecter son téléphone. Fonctionnant sous Android Automotive OS, celle-ci bénéficie d’une interface dédiée à une utilisation en voiture. Une fois lancée, la musique pourra reprendre dès le redémarrage du véhicule, sans avoir à sortir son téléphone.

Il est toutefois important de noter que, dans un premier temps, l’application native de Spotify ne sera pas disponible pour tout le monde. En effet, le géant du streaming audio commence par certains véhicules de la marque Audi.

Une application réservée aux voitures Audi

Téléchargeable depuis l’Audi Application Store, l’application est donc réservée aux détenteurs d’Audi Q5, A5 et A6 de 2026, ainsi que des modèles électriques A6 e-tron et Q6 e-tron. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers sont gâtés.

En effet, il devient possible de s’adresser directement à Spotify DJ via la commande vocale « Hey Audi ». Les conducteurs peuvent ainsi changer de musique tout en gardant les yeux sur la route. De leur côté, les passagers du véhicule peuvent profiter de Spotify Jam. Cette fonctionnalité permet, entre autres, d’ajouter des titres à la file d’attente.

Pour l’instant, l’application Spotify pour voiture est donc réservée aux conducteurs de voitures Audi et sera compatible avec les futurs Audi Q7 et Q9. Toutefois, l’entreprise prévoit de généraliser son déploiement à d’autres marques de voitures dans le courant de l’année prochaine. Patience, donc. En attendant, cette nouveauté d’Android Auto va vous éviter de chercher votre numéro de porte à l’aéroport.

Source : Android Headlines


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