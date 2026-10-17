Les jeux mobiles gratuits peuvent embarquer de nombreux outils de qui suivent vos habitudes à votre insu. Une enquête récente de Proton donne une idée de leur présence dans les applications Android. Voici comment limiter ce suivi sur votre smartphone.

Vous avez sans doute un jeu sur votre smartphone que vous ouvrez pour passer le temps. Beaucoup de ces jeux sont gratuits, et la plupart des utilisateurs acceptent que les publicités fassent partie de leur expérience en échange de cette gratuité. Mais certaines applications intègrent aussi des traceurs qui peuvent recueillir des informations sur vous et vos habitudes, sans que vous en ayez forcément conscience.

Dans une enquête publiée le 29 septembre 2026, Proton a analysé les jeux Android les plus téléchargés dans plusieurs pays, dont la France. Il a remarqué que certains titres sont assez invasifs, embarquant plusieurs dizaines de traceurs.

Jusqu’à 36 traceurs dans un seul jeu

Certains noms cités dans l’enquête vous seront peut-être familiers. Les jeux Block Blast! et Subway Surfers en font partie, avec 32 traceurs chacun. Mais Vita Mahjong, un jeu de réflexion très téléchargé en France, fait encore plus fort : il en comptait 36 au total.

Cette enquête montre qu’il y a du code de tracking dans les applications, sans établir précisément quelles données sont réellement transmises.. Les versions iPhone n’ont pas été étudiées : on ne sait donc pas si elles embarquent les mêmes mouchards.

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Comment Proton VPN permet de limiter les connexions vers les traceurs

Proton VPN dispose d’une fonctionnalité appelée NetShield, disponible à partir de la formule payante VPN Plus. Elle bloque les domaines liés aux traceurs et aux logiciels malveillants, mais aussi ceux qui diffusent des publicités intrusives. Cette fonctionnalité se trouve dans toutes les versions de l’application, y compris sur Android et iOS.

Quand une application tente de joindre un domaine, NetShield vérifie si ce dernier figure dans sa liste noire. Si c’est le cas, la requête est simplement bloquée. Cela fonctionne également avec vos jeux. Le filtrage ne se limite donc pas aux sites que vous consultez dans votre navigateur.

Le blocage se fait automatiquement à partir des listes de Proton. Vous n’avez donc pas à rechercher vous-même les services publicitaires auxquels vos jeux se connectent. En empêchant le chargement de certaines publicités, NetShield permet aussi de consommer moins de données.

Comment activer NetShield sur Android et iPhone ?

NetShield est accessible dans les formules payantes de ProtonVPN. Sur Android, ouvrez l’application et allez dans les Paramètres, puis dans NetShield. Vérifiez simplement qu’elle est activée et connectez-vous ensuite à un serveur Proton VPN pour profiter de la protection.

L’activation se fait de la même manière sur iPhone. Allez dans les Paramètres de Proton VPN » NetShield. Choisissez le blocage des logiciels malveillants, des publicités et des traceurs. Il faut être connecté à un serveur VPN pour que la protection fonctionne.

Vous pouvez également voir le nombre de blocages effectuées par le service depuis le panneau NetShield. Enfin, si vous utilisez un DNS privé sur Android, il peut empêcher le filtrage de NetShield de fonctionner. Proton recommande donc de choisir le mode « Automatique » ou de simplement désactiver le DNS privé.

Vérifiez aussi les autorisations que vous accordez à vos jeux

En dehors du filtrage des connexions, vous devez aussi prendre les bonnes habitudes en n’accordant pas les autorisations aux applications à tort et à travers. Commencez par les applications et jeux que vous utilisez souvent : ont-ils accès à votre position, à vos contacts ou au microphone ? Ces accès sont-ils nécessaires aux fonctions dont vous vous servez ?

Sur Android, ouvrez les Paramètres » Applications, choisissez le jeu concerné, puis appuyez sur Autorisations. Vous retrouvez les accès accordés et ceux qui ont été refusés. Appuyez sur une autorisation pour la modifier. Les intitulés peuvent varier selon le fabricant et la version d’Android.

Sur iPhone, allez dans les Réglages » Apps, puis sélectionnez le jeu concerné. Vous pourrez modifier les accès disponibles, par exemple à la localisation, au microphone ou aux photos. Seules les autorisations demandées par l’application apparaissent.

Vous n’avez pas besoin d’accorder tous les accès demandés pour continuer à jouer. Si une autorisation vous paraît sans rapport avec le jeu, refusez-la. Vous pourrez toujours revenir dans les réglages si elle se révèle nécessaire.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Proton VPN.