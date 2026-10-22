Panne Orange : l’opérateur explique ce qu’il s’est passé et prépare un cadeau pour se faire pardonner

Après l’immense panne qui a frappé une grande partie du territoire français hier, Orange fait son mea culpa. L’opérateur est revenu sur les raisons de la coupure de réseau et promet un petit cadeau à ses abonnés pour se faire pardonner.

Orange
Crédits : 123RF

Si vous êtes abonnés Orange, vous avez probablement passé une journée plutôt compliquée hier. À partir de la fin de la matinée, le réseau de l’opérateur historique s’est tout bonnement éteint et a été inaccessible jusqu’en début de soirée. Vers 20 h 30, la firme annonce enfin un retour à la normale, sans pour autant expliquer l’origine du problème, se contentant d’assurer que ses « équipes techniques restent mobilisées et continuent de surveiller le réseau pour garantir la stabilité des services ».

Nous avons donc décidé de contacter directement Orange pour comprendre ce qu’il s’est réellement passé. En l’absence d’une déclaration claire de la part de l’opérateur, beaucoup craignaient qu’il s’agisse d’une cyberattaque, potentiellement liée à la grosse faille découverte dans le système PHP. Il n’en est finalement rien. La raison est beaucoup plus terre à terre.

Sur le même sujet — Orange éteint l’ensemble du réseau 2G aujourd’hui, la 3G suivra bientôt

Orange s’explique sur la panne d’hier et dédommage ses abonnés

« Orange tient à renouveler ses excuses à ses clients et les remercie pour leur patience et compréhension », commence par dire l’opérateur en réponse à notre demande d’interview, avant d’expliquer l’origine de la panne. Celle-ci a émané d’un « équipement de notre nouveau cœur de réseau », détaille Orange. Autrement, ce serait la mise en service de nouveau cœur, probablement pour faciliter la transition à la 5G dans certaines zones, qui a déclenché la coupure du réseau tout entier.

Se disant « bien conscient » des « désagréments » engendrés par la panne, Orange tient à faire amende honorable. Aussi, l’opérateur a décidé de doubler l’enveloppe de données mobiles des utilisateurs touchés par la coupure de réseau. Dès leur prochaine facture, les clients auront automatiquement à cette nouvelle enveloppe gonflée, sans avoir besoin d’en faire la demande auprès de l’entreprise. « Orange tient à renouveler ses excuses à ses clients et les remercie pour leur patience et compréhension », écrit cette dernière.


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