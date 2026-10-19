L’IA Claude recrée Super Mario 64 sur Game Boy Advance, voici le résultat

Un internaute s’est servi de Claude pour créer un « demake » de Super Mario 64. C’est-à-dire une version conçue pour tourner sur une machine moins puissante que la console d’origine.

Super Mario 64 demake Gameboy Advanced
Super Mario 64 sur Gameboy Advanced / Crédits : Nervous_Cold8493 via Reddit

On ne l’arrête plus. L’intelligence artificielle dédiée à la programmation est désormais capable de tout faire ou presque. Et pas besoin de compétences techniques très pointues. L’internaute répondant au pseudonyme de Nervous_Cold8493 sur Reddit l’a démontré avec un « demake » de Super Mario 64 tournant sur Game Boy Advance. Le terme désigne une version d’un jeu vidéo développée pour fonctionner sur une console moins puissante que celle sur laquelle il est sorti à l’origine.

Derrière le résultat, l’IA Claude. Elle a entièrement codé le jeu à partir de zéro, sans jamais utiliser le moindre bout du code original, ce qui aurait constitué une violation de la propriété intellectuelle de Nintendo. « Mes consignes étaient succinctes (“commence par la précision au bit près”, “maintenant optimise”, “crée une démo fluide, avec une dégradation en douceur”) », explique Nervous_Cold8493.

Le « demake » de Super Mario 64 sur Game Boy Advance impressionne par sa physique

Au programme : 4 niveaux jouables avec un Mario dont la physique est strictement identique à celle qu’il possède sur Nintendo 64. Probablement la prouesse la plus impressionnante, dont vous pouvez voir un aperçu sur la vidéo de démonstration du jeu. Pour le moment, il a été testé uniquement sur l’émulateur Game Boy Advance mGBA, pas sur la console portable elle-même.

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Vous pouvez essayer ce demake de Super Mario 64 en vous rendant sur la page GitHub du projet. Elle contient en option un système qui lit votre propre ROM du jeu afin d’intégrer le modèle réel de Mario et les maillages réels des niveaux. Autrement, Mario aura l’apparence d’un mannequin, Claude refusant de reproduire son image. Nervous_Cold8493 précise qu’il s’agit surtout d’une démonstration technique : aucun ennemi n’est présent, de même que les étoiles à collecter. Vous pouvez déplacer Mario dans un environnement en 3D, mais pas plus.


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