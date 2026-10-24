Google Messages prépare une refonte qui va simplifier la vie des utilisateurs

La célèbre application de messagerie s’améliore. Google Messages pourrait en effet bientôt avoir droit à une mise à jour qui optimise largement le menu des paramètres.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Google est loin d’être avare en matière de mises à jour. La firme de Mountain View a par exemple mis à jour ses Google Pixel en juillet dernier, tout en s’attaquant à une demi-douzaine de bugs. L’appareil photo des smartphones a également eu droit à une mise à jour, avec des nouveautés qui jouent à cache-cache. Côté applications, le Now Playing des Pixel a récemment eu droit à une nouvelle interface. Par ailleurs, l’appli Google a changé de visage au début du mois.

Mais c’est sans compter sur la célèbre application de messagerie de l’entreprise, Google Messages. Celle-ci, qui a récemment été victime d’un bug RCS, a droit à des rafraîchissements réguliers. Le mois dernier, elle améliorait enfin sa fonctionnalité de copie. Et pourtant, il y a un domaine que Google semble avoir mis de côté, à savoir le menu des paramètres de l’application.

Google Messages : bientôt une mise à jour massive ?

En effet, les différents réglages, tels que les options RCS, les notifications et les préférences des utilisateurs, ne sont pas franchement lisibles. L’ensemble des options s’entasse les unes sur les autres, sans véritable organisation. Mais les choses pourraient bientôt changer.

C’est en tout cas ce que rapportent nos confrères d’Android Authority. En fouillant dans la version de développement, ces derniers ont pu découvrir les nouveautés que prépare le géant de la tech.

Commençons par les options RCS. Celles-ci sont réorganisées, avec plusieurs catégories disponibles. Par ailleurs, les informations sur la carte SIM et la définition du pays de l’organisateur se trouvent désormais sur une page dédiée. Mais ce n’est pas tout.

En effet, les journalistes ont également pu remarquer que, dans les rubriques « Pays et numéro », certains boutons ne correspondent pas aux titres affichés en haut de l’écran. Il se pourrait que le problème soit le résultat d’une application en cours de développement. Il se pourrait donc que, dans un futur proche, la firme de Mountain View déploie une mise à jour massive de Google Messages. Affaire à suivre, donc…