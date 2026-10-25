L’iPhone Duo rend les fans complètement fous, Apple lance un avertissement

Le tout premier smartphone pliable d’Apple fait déjà l’objet d’un fort engouement. Vendredi dernier, les fans ont fait la queue pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour être les premiers à mettre la main sur l’iPhone Duo.

iphone duo

L’attente aura été longue, très longue pour les fans de la marque à la pomme. En effet, alors que la plupart de ses concurrents se sont déjà lancés sur le marché du smartphone pliable, Apple aura pris son temps. D’ailleurs, Huawei a devancé Apple avec un smartphone pliable tout en longueur. De son côté, Samsung en est déjà à la huitième itération de son duo Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8.

Mais après des années d’attente et d’innombrables fuites, Apple s’est enfin décidé à dévoiler l’iPhone Duo le mois dernier. Une fois les précommandes ouvertes, les fans se sont rués sur leurs cartes bancaires, à tel point que certains devaient déjà attendre l’année prochaine pour pouvoir mettre la main sur le smartphone pliable.

À l’heure du tout numérique, on aurait pu s’attendre à des commandes en ligne massives, plutôt qu’à des achats en magasin. Mais certains acheteurs ont tout de même décidé de se rendre en boutique. De longues files d’attente se sont ainsi formées aux abords de nombreux Apple Store à travers le monde. Et aux États-Unis, le phénomène a été particulièrement impressionnant.

iPhone Duo : des stocks en quantité limitée

En effet, certains fans ne se sont pas contentés de faire la queue. Nombre d’entre eux se sont rendus devant leur Apple Store plusieurs jours avant le lancement de l’iPhone Duo. Toutefois, la marque à la pomme a prévenu ses fans : les stocks étaient limités.

« Les Apple Store disposeront d’un stock limité d’iPhone Duo pour les clients qui se présenteront sans réservation », explique l’entreprise. « Nous travaillons d’arrache-pied pour mettre ce nouveau produit révolutionnaire entre les mains des clients le plus rapidement possible. »

Ce n’est pas la première fois qu’un produit Apple suscite autant d’intérêt. En 2014, déjà, des fans n’ont pas hésité à faire la queue pour l’iPhone 6. Pendant la pandémie de Covid-19, des clients potentiels se sont également entassés pour pouvoir mettre la main sur l’iPhone 12. Mais cette fois, certains risquent d’être déçus. En effet, des utilisateurs rapportent déjà des problèmes d’écran concernant l’iPhone Duo.


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