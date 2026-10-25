Votre TV Samsung vous espionne-t-elle à votre insu ? Cette étude inquiète

Votre téléviseur connecté Samsung pourrait bien vous « espionner » à votre insu. Une nouvelle étude montre que l’appareil aurait tendance à envoyer des données de suivi sans l’accord de l’utilisateur.

Une TV connectée Samsung
Une TV connectée Samsung, pour illustration

Selon un sondage mené par NordVPN, 68 % des Français estiment que leurs smartphones les espionnent. Et il est vrai qu’à l’heure du tout connecté, il devient de plus en plus difficile de protéger sa vie privée. D’ailleurs, ce redoutable malware Android espionne tout ce que vous tapez, même votre code PIN. Mais parfois, pas besoin de disposer du dernier Vivo X500 Ultra, ou de l’iPhone Duo, qui connaîtrait déjà des problèmes d’écran. En effet, un simple téléviseur connecté suffirait à vous espionner.

Nos lecteurs les plus assidus savent déjà que votre TV connectée vous espionne en permanence. Et pour cause : une Smart TV sait tout de vos habitudes grâce à une technologie bien particulière, baptisée ACR, ou Reconnaissance automatique des contenus. Celle-ci enregistre ce que vous regardez, avant de revendre ou de partager vos habitudes pour proposer des publicités toujours plus ciblées.

Samsung espionnerait ses utilisateurs sans leur accord

Chez Samsung, l’ACR était autrefois activée par défaut. Mais le fabricant sud-coréen a été visé par une action en justice intentée par le procureur général du Texas, Ken Paxton. Dans ce cadre, Samsung Electronics a décidé de laisser ses utilisateurs décider d’autoriser ou non cette option.

En d’autres termes, sans l’accord explicite de l’utilisateur, Samsung n’est pas censé analyser vos habitudes et partager vos données. Du moins, en théorie. En effet, une nouvelle étude montre qu’au contraire, l’entreprise ne se gênerait pas pour continuer ses pratiques à l’insu de sa clientèle.

Les chercheurs ont en effet constaté des transmissions de ce type dans 41 des 60 tests réalisés avec une antenne, 18 des 30 tests utilisant une connexion HDMI et six des 30 tests effectués avec Tubi. Rien que ça.

Toutefois, cette étude s’accompagne d’une bonne nouvelle. En effet, celle-ci montre que les transmissions ACR de Samsung sont chiffrées, ce qui peut être relativement rassurant. Mais à cause de ce chiffrement, les chercheurs n’ont pu identifier la nature exacte des données envoyées par le fabricant sud-coréen. De son côté, LG est récemment sorti du silence après avoir été accusé d’espionnage massif.


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