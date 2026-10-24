L’écran de l’iPhone Duo se fissurerait après quelques heures, les utilisateurs enragent

Tout juste sorti, le premier smartphone pliable d’Apple connaîtrait déjà des problèmes. Certains utilisateurs rapportent des défaillances concernant l’iPhone Duo, notamment au niveau de son écran…

iPhone Duo
Crédits photo : Midnight_Slump/Reddit

En 2026, le smartphone pliable est plus que jamais à la mode. Véritable pionnier dans le domaine, Samsung propose par exemple ses Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8. De son côté, Vivo vient de lancer son X Fold 6, qui pourrait bien faire de l’ombre au géant sud-coréen. Et il aura fallu être patients, très patients, pour voir Apple se lancer dans la course. La marque à la pomme a en effet dévoilé son iPhone Duo en septembre dernier. Et le smartphone pliable vient tout juste de sortir.

Mais il ne faut pas oublier qu’un écran pliable est potentiellement plus fragile qu’une dalle classique. Et sur ce point précis, les utilisateurs attendent les fabricants au tournant. En 2019, déjà, certains clients rapportaient que l’écran de leur Galaxy Fold se cassait après à peine 24 h d’utilisation. Plus récemment, le Samsung Galaxy Z TriFold faisait déjà polémique à cause de son écran défectueux.

iPhone Duo : l’écran se fissure au bout de quelques heures

Et malheureusement, l’iPhone Duo d’Apple ne serait pas épargné. Le smartphone pliable vient tout juste de sortir. Certains utilisateurs sont donc allés récupérer leur précieux appareil hier. Mais l’un d’entre eux, de nationalité australienne, rapporte un témoignage inquiétant sur Reddit.

Celui-ci affirme avoir déplié l’écran de son iPhone Duo une vingtaine de fois à peine, pour une durée d’utilisation limitée à six heures. Mais son smartphone n’a pas tenu longtemps. En effet, selon lui, l’écran de l’iPhone s’est fissuré en son centre. Heureusement pour lui, le service client d’Apple lui a rapidement proposé un nouvel iPhone Duo.

Toutefois, celui-ci n’est pas le seul à rapporter des problèmes de ce type. En Chine, certains utilisateurs auraient partagé des photos montrant des problèmes de pliure similaires. Pire encore : dans certains cas, une ligne de pixels défectueux aurait tendance à apparaître.

L’iPhone Duo d’Apple n’est pas le seul smartphone pliable à rencontrer des problèmes d’écran. Le récent Galaxy Z Fold 8 de Samsung souffrait, par exemple, d’un problème de conception au niveau de sa dalle. Mais le fabricant sud-coréen a tenu à rassurer ses utilisateurs, en affirmant qu’il s’agissait… d’une fonctionnalité.


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