Test Oppo Find X10 : on n’a (presque) rien à lui reprocher

Un an après avoir annoncé son Find X9, Oppo dévoile son successeur direct : le Find X10. Ce smartphone ambitieux reprend la formule de son prédécesseur : une fiche technique complète, quoiqu’un peu moins riche que celle de la déclinaison Pro pour être proposé un prix un peu plus « abordable ». Mais l’expérience offerte permet-elle de rivaliser avec les fleurons des titans du haut de gamme ? Réponse dans ce test complet.

Cela fait déjà deux ans qu’Oppo a officialisé son retour en France. Si c’est sur la gamme Reno qu’elle s’est appuyée pour relancer son offre sur le Vieux Continent, la série Find reste sa gamme emblématique, la vitrine de son savoir-faire sans compromis.

L’an dernier, Oppo a non seulement lancé sa première itération « Ultra » en France avec le Find X9 Ultra, mais la marque a également accompagné le Find X9 Pro d’un Find X9 « classique ». C’est l’héritier direct de ce dernier que nous avons entre les mains : le Find X10.

Il reprend le positionnement de son prédécesseur : proposer une fiche technique complète et ambitieuse, moyennant quelques compromis par rapport à la variante Pro (qui est cette année le Find X10 Pro Max), afin de contenir davantage le prix.

Quelles sont ses nouveautés ? Comment se positionne-t-il face à une concurrence toujours plus rude et à l’inflation qui ne cesse de frapper ? C’est au tour de l’Oppo Find X10 au crible de notre analyse dans ce test complet.

Prix et disponibilité

L’Oppo Find X10 est disponible à la précommande dès aujourd’hui sur le site d’Oppo ainsi que chez les revendeurs partenaires. Il est proposé en 3 coloris, à savoir le Bleu Glacier, le Corail Éclatant et le Gris Brume – cette dernière robe étant celle de notre exemplaire de test. Le Find X10 se décline en deux configurations :

12+256 Go : 1 299 euros

12+512 Go : 1 499 euros

Contexte de crises des composants oblige, l’inflation est passée par là. On constate une augmentation de 300 entre les deux générations de smartphones, au point que le Find X10 se retrouve au même prix que le Find X9 Pro l’an dernier – à la (grosse) différence près que c’était le tarif de la version 512 + 16 Go.

Sur ce segment de prix, le Find X10 affronte des mastodontes du haut de gamme. On peut alors citer l’iPhone 17 Pro Max de l’an dernier – les prix de la nouvelle génération ayant aussi souffert de l’inflation –, mais également le Pixel 11 Pro, ou encore le Samsung Galaxy S26+. Mais nous pouvons également évoquer le Honor Magic8 Pro – qui avait été lancé au même prix, mais pour 512 Go de stockage.

Dans la boîte, on retrouve le smartphone (évidemment), la documentation et l’éjecteur de SIM traditionnels, ainsi qu’un câble de charge. Pour une coque de protection ou un chargeur, il faudra de nouveau sortir le portefeuille.

Design et interface

Commençons ce test par le tour du propriétaire. On l’a vu en détail dans un article dédié (et à celui de son frère, le Find X10 Pro Max): le Find X10 présente un design semblable à celui de son prédécesseur :

dos en verre minéral,

tranches en aluminium,

présence du bouton Snap Key, une sorte de bouton Action personnalisable dont on a déjà parlé à l’occasion de nos tests du Find X9 Ultra et de l’Oppo Reno 16 Pro…),

taille de l’écran : 6,59 pouces.

À une exception près : le bloc photo revisité.

Pour le reste, le Find X10 a sensiblement les mêmes dimensions que son prédécesseur : il est un peu moins haut (156,51 mm contre 156,98 mm) et un peu plus large (74,29 mm contre 73,93 mm). C’est surtout l’épaisseur qui gagne quelques millimètres : 8,35 mm contre 7,99 mm – plateau surélevé du module photo et plus grosse batterie obligent. Cela s’en ressent un peu au niveau du poids : 210 g contre 203 g.

En façade, on retrouve le capteur selfie sous la forme d’un poinçon central qui sert notamment au déverrouillage par reconnaissance faciale, mais également le capteur d’empreinte situé à une hauteur plutôt confortable et qui est très réactif. Tous ces éléments confèrent au Find X10 un design très sophistiqué et donc haut de gamme.

Côté durabilité, le dos et l’écran du Find X10 sont protégés par le verre Crystal Guard d’Oppo, codéveloppé avec Corning. Le terminal est aussi certifié IP69 et 5 étoiles SGS contre les chutes.

Passons maintenant à l’interface. Le Find X10 est livré avec ColorsOS 17, la dernière version de la surcouche maison d’Oppo qui est basée sur Android 17. Nous ne sommes pas dépaysés : on retrouve ce double écran d’accueil, ces volets distincts pour les notifications et les réglages rapides, la barre de recherche globale ainsi que celle de Google.

Certains éléments ont toutefois été réagencés sur la page d’accueil : la barre de recherche Google est désormais tout en bas de l’écran. Si on prend le volet des notifications, on observe également davantage de transparence, ainsi que des pilules aux extrémités plus arrondies. On perd aussi le traditionnel volet latéral de ColorOS, auquel s’est substituée la Barre Latérale Intelligente – qui ressemble au volet latéral que l’on peut retrouver chez Samsung.

Encore et toujours, Oppo préinstalle de nombreuses applications, dont celles de la suite Google et une douzaine autres de partenaires commerciaux : Netflix, TikTok, Boutique Amazon, Spotify, Zen Word, Booking, Amazon Music, LinkedIn, CapCut, Temu… Pour un téléphone de ce segment de prix, c’est beaucoup (trop) selon nos critères.

Passons désormais à l’IA. Oppo ne vous impose aucun assistant. En termes d’applications, vous avez le choix entre Gemini et ChatGPT. Mais le Find X10 dispose de son propre chatbot « quatre-en-un » que nous vous avions présenté à l’occasion de notre test complet de l’Oppo Reno16 Pro : Mind Pilot. Il vous permet en effet de choisir entre Perplexity, Gemini Model et GPT Model.

Mais avec ColorOS 17, Oppo franchit un cap avec un « cadre Agent » – qui s’appuie soit sur plusieurs modèle Manus, soit GPT Agent – pour effectuer « des tâches complexes sur votre téléphone ».

L’interface d’Oppo AI connaît aussi un petit rafraîchissement au niveau des icônes des fonctions qui y sont recensées, à savoir : Rédacteur IA, Traduction IA ou AI VoiceScribe.

L’application Photos bénéficie d’un Éditeur IA, avec plusieurs fonctions comme la Recomposition IA ou la gomme AI Eraser. Et les fonctions Collage remixé et Collage de mise en relief introduite par ColorOS 16 se trouvent toujours dans l’onglet Créer.

Écran, performances et batterie

Passons maintenant aux tests techniques et commençons par l’écran. Le Find X10 est doté d’une dalle OLED de 6,59 pouces, dont les bordures noires sont très fines et ont la même épaisseur sur tous les côtés. Cela a pour effet de renforcer l’immersion dans les contenus. Il s’agit d’une dalle LTPO dont le taux de rafraîchissement adaptatif va de 1 à 144 Hz, ce qui offre aux utilisateurs une expérience fluide, y compris en jeu. Il est également compatible Dolby Vision.

S’il est possible changer la Fréquence d’actualisation de l’écran et la Résolution de l’écran, il est également possible d’améliorer la netteté des images et les couleurs de la vidéo.

En parlant de couleurs, le Find x10 propose trois schémas colorimétriques : Standard, Normal et Vif. C’est le premier qui offre les meilleurs résultats en termes de colorimétrie. Munis de notre sonde, nous avons en effet enregistré un gamma moyen parfait (2,2) et un delta E94 moyen excellent de 1,9 (en dessous de 3 étant excellent). C’est ce profil qui offre la température et le blanc les plus proches des valeurs idéales : à savoir 6 828° et 6 832° respectivement – 6 500° étant la référence pour ces deux données. Le mode Standard tire donc vers le bleu.

Oppo promet une luminosité maximale en pic de 3 600 nits. En mode manuel, la luminosité maximale dépasse les 800 nits, quel que soit le mode colorimétrique choisi. C’est une excellente mesure, qui permet de profiter de son écran en extérieur sous un grand soleil.

Notez que le Find X10 propose plusieurs fonctions de Protection des yeux, comme le Mode Coucher ou Confort des yeux. Certaines sont options IA proactives, telles que le Rappel de distance de visionnement ou celui de soulagement de la sécheresse oculaire.

Voyons maintenant ce que le Find X10 a sous le capot : un processeur Media Tek Dimensity 9600M, soutenu par 12 Go de RAM. Face à la concurrence, il n’a pas à rougir et se défend plutôt bien, même face au Snapdragon 8 Elite Gen 5 du Honor Magic8 Pro. Quand il s’agit du ray-tracing, il est dans le haut du panier, idem pour la capacité à délivrer de hautes performances sur un court laps de temps. Autrement, il se situe plutôt dans la moyenne. Surtout, même si ce n’est pas de beaucoup, il est constamment en dessous du Find X9 Pro – mais cela s’explique par les 16 Go de RAM dont dispose le Pro.

Abordons désormais la gestion de la chauffe : le Find X10 chauffe énormément et rapidement sur le haut du téléphone (tranches et dos, à proximité du processeur), avant de se réguler grâce aux garde-fous thermiques.

Ce comportement a toutefois des conséquences sur la stabilité de l’appareil qui est assez moyenne, par rapport à la concurrence : elle est comprise entre 38,7 % et 57,4 % sur nos tests les plus exigeants – pour une moyenne de 55 %. L’iPhone 17 Pro Max et le Honor Magic8 Pro sont bien meilleurs sur ce point. Le Galaxy S26+ l’est légèrement plus, tout comme le Find X9 Pro. Il est possible de jouer sur le Find X10, qui dispose d’ailleurs de l’Assistant de jeu d’Oppo. Mais il ne semble toutefois pas taillé pour du gaming intensif non plus.

Un domaine sur lequel le terminal fait figure de bon élève, c’est l’autonomie. Il est soutenu par une batterie de 7 150 mAh – soit 125 mAh de plus que sur le Find X9. Nous l’avons soumis au test PCMark pour voir ce qu’il avait dans le ventre en termes d’endurance. L’appareil a enregistré une autonomie continue de 24 heures et 13 minutes avant de tomber à 20 % de batterie. On peut traduire ce résultat par 3 jours d’autonomie en utilisation standard. Il fait juste un peu moins bien que le Find X9 Pro, mais ce dernier possède une énorme batterie de 7 500 mAh.

Mais une fois que la batterie est complètement vidée, la case recharge est obligatoire. L’Oppo Find X10 est compatible avec une vitesse de charge filaire maximale de 80 W et une charge sans fil de 50 W. Nous nous sommes donc munis de notre chargeur 100 W SuperVOOC pour savoir combien de temps il fallait au terminal pour passer de 0 à 100 %.

Notez toutefois que, pour bénéficier de la charge la plus efficace possible et exploiter tout le potentiel de la charge propriétaire SuperVOOC, il est nécessaire d’activer dans les Paramètres de charge le Chargement rapide intelligent – ce qui permet de gagner une dizaine de minutes de temps de charge. Résultat : il a fallu un peu plus d’une heure au Find X10 pour récupérer la pleine capacité de sa batterie. Voici quelques étapes intermédiaires :

10min : 21 %

30 min : 54 %

50 min : 86 %

60 min : 96 %

Évidemment, le Find X10 propose plusieurs fonctions de protection de la batterie : la Charge intelligente, la Limite de charge personnalisée et l’option Reprendre la charge à 95 % se trouvent dans la section État de la batterie.

Photo, vidéo et audio

Oppo a déclaré que sa gamme Find X10 franchissait « une nouvelle étape majeure » de la photographie mobile aux côtés de son partenaire, Hasselblad. Et ce stade charnière, c’est celui de l’authenticité du cliché, que ce soit dans la fidélité des détails ou des couleurs. Nous avons pu comparer les capacités du Find X10 et de son frère, le Find X10 Pro Max, dans ce domaine à l’occasion d’un article dédié. Mais il est temps de nous concentrer sur le modèle standard.

Il s’agit du premier à intégrer un double système photo 200 MP dans sa catégorie. Mais voici sa configuration, complète et équilibrée, en détails :

Capteur principal ISOCELL HPE 200 MP de 1/1.4 pouce avec une ouverture de f/1.6 et stabilisation optique

Capteur ultra grand angle ISOCELL JN5 50 MP de 1/2.75 pouce avec une ouverture de f/2.0 et autofocus

Téléobjectif ISOCELL HP5 200 MP de 1/1.56 pouce avec une ouverture de f/2.6 et stabilisation optique

Capteur selfie ISOCELL JN5 50 MP de 1/2.75 pouce avec une ouverture de f/2.0, un champ de vision à 100° et autofocus.

Cette amélioration matérielle est soutenue par une avancée logicielle : la marque introduit le LUMO True Engine, sa solution de photographie numérique de nouvelle génération, qui fait la part belle à l’authenticité et au naturel, des couleurs jusqu’aux détails, en passant par les textures et les contrastes. Selon Oppo : « Il suffit d’ouvrir l’appareil photo et de capturer l’instant tel qu’on le voit ». Voyons voir si le Find X10 tient ses promesses.

Globalement, les résultats sont très convaincants, avec les trois objectifs. En journée, le capteur principal livre des clichés de très bonne facture : le piqué est très bien géré, le niveau de détails est impressionnant, la restitution des couleurs et des textures (même complexes) est très bonne.

En soirée, il se passe allègrement de mode nuit tant les différences sont légères – sauf en cas de conditions lumineuses extrêmement dégradées. Sur des portraits, il peut même s’avérer légèrement contreproductif si jamais vous bougez pendant le temps de pose. Ce n’est pas le cas des capteurs secondaires : plus sombres, ils requièrent davantage le mode nuit.

Le téléobjectif passe à une définition de 200 MP. Les commentaires faits lors de notre test du Find X9 Pro restent valables : un zoom numérique bon jusqu’au rapport 20x et correct jusqu’au 30x, avant que le traitement IA n’intervienne et ne rendent un résultat plus grossier. Le zoom va jusqu’au rapport 120x, mais il est rarement exploitable tant le lissage est présent.

De nuit, rien ne sert de monter trop haut si l’on veut éviter que le bruit ne devienne trop prégnant.

Quant au capteur ultra grand angle, il reste à 50 MP. Il produit des clichés assez convaincants, avec une colorimétrie plutôt cohérente avec le capteur principal. On perd en netteté et en détails, surtout aux extrémités où le flou s’invite, mais il propose un redressement des distorsions plutôt satisfaisant – peut-être même mieux que sur le Find X10 Pro Max.

De nuit, les défauts sont inéluctablement accentués et le mode nuit est requis pour espérer un tant soit peu de netteté, de détails et pour gérer un peu mieux les sources lumineuses.

Pour les macros, c’est lui qui est aux manettes – bien que le capteur principal puisse prendre le relais et opérer des recadrages en cas de conditions lumineuses dégradées par exemple. En conditions diurnes, les résultats sont globalement très convaincants.

Notez toutefois que, même si les rapports 2,8x et 5,6x peuvent être utilisés pour les macros avec l’ultra grand angle, il vaut parfois mieux les utiliser avec le capteur associé pour gagner en piqué : le téléobjectif (donc sans mode macro activé). Cela se vérifie d’autant plus de nuit.

Sans compter le capteur selfie, le mode Portrait est pris en charge par le capteur principal et le téléobjectif, qui offrent tous deux de très bons résultats, même si le détourage peut parfois paraître quelque peu artificiel et que les petits cheveux rebelles lui font parfois défaut. Le bokeh est quant à lui plutôt bien géré. Et si vous trouvez l’effet de flou par défaut un peu fort, il peut être ajusté, y compris avec l’éditeur de photos.

Le capteur selfie est vraiment bon : il est un peu moins lumineux que le capteur principal et on perd un peu en netteté, mais c’est presque dérisoire. Les couleurs restent naturelles, les détails sont nombreux, le piqué est au-rendez-vous. Le mode Portrait garde parfois ce côté artificiel dans le détourage, mais le bokeh reste bien géré.

En soirée, comme pour les autres capteurs secondaires, le mode nuit a davantage de sens. Il permet de gagner en luminosité et en netteté. Si la scène est vraiment sombre, il devient même indispensable en association avec le flash automatique.

Côté vidéo, le Find X10 est très bon. Le téléobjectif et le capteur principal sont capables de filmer jusqu’en 8K à 30 fps, la 4K prenant en charge jusqu’à 120 fps.

Finissons ce test avec la partie audio. Le Find X10 embarque deux haut-parleurs asymétriques, ce qui engendre un léger déséquilibre entre le module principal (celui du bas) et le secondaire. Il est toutefois plutôt bien géré. Le son est assez puissant, et la scène sonore plutôt large. Les basses commencent à être audibles autour des 50 Hz, les aigus sont bien représentés et les médiums particulièrement mis en avant. Vous n’aurez ainsi aucun mal à suivre vos séries sur un Find X10.

Mais vous pouvez également vous munir d’un casque ou d’écouteurs puisque, côté connectivité, le Find X10 est compatible Bluetooth 6.2 (contre 6.0 pour son prédécesseur).

Enfin, ColorOS propose diverses options liées à l’audio, comme différents modes d’effets sonores (Intelligent, Immersif et Fidélité), ainsi qu’un égaliseur qui offre la possibilité de le personnaliser ou d’opter pour des profils prédéfinis. Une option dédiée à l’intelligibilité des appels est aussi incluse dans les Paramètres : Voix claire ; tandis que l’appareil dispose de 3 micros.

Alors, on achète ?

Le Find X10 est un smartphone ambitieux et solide sur ses appuis. Entre autres arguments, son nouveau design de son bloc photo lui donne un aspect encore plus sophistiqué et haut de gamme – Oppo continue finalement de lorgner du côté de Cupertino. Il est endurant et a une bonne gestion de l’énergie. Il est surtout très bon en photo.

Évidemment, il n’est pas totalement exempt de petits défauts : une stabilité très moyenne et surtout une interface encore et toujours bourrée d’applications commerciales.

Il y a aussi son prix : une augmentation de 300 euros par rapport au Find X9. Mais ne tapons pas trop vite sur les doigts d’Oppo : la crise des composants l’explique en majeure partie. Et contrairement à certains smartphones récemment sortis, il ne connaît aucune régression. Au contraire.

Cette hausse le fait être au même prix de départ que le Find X9 Pro, avec lequel il rivalise sérieusement, lui, le « simple » modèle « standard ». Si la variante Pro de l’an dernier dispose d’une capacité de batterie un peu plus grande – qui s’est traduite par deux heures d’autonomie supplémentaires sur PCMark – et dépasse un peu le Find X10 sur le terrain des performances ; il n’embarque pas le double système photo 200 MP du dernier né d’Oppo.

Ainsi, si vous tenez à un format compact et/ou que la photo est votre principal critère pour l’achat d’un smartphone, vous ne ferez pas de fausse note en vous tournant vers le Find X10. En revanche, si vous préférez un format un peu plus grand, un petit peu plus performant et endurant, le Find X9 Pro reste un excellent candidat.