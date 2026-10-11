Les Pixel ralentissent depuis Android 17, l’application Google gagne un bouton, c’est le récap’ de la semaine

Les Pixel peinent depuis la mise à jour de septembre, l’appli Google ajoute un raccourci dans sa barre de recherche, Gemini se refait une beauté sur Android Auto, c’est le récap’ de la semaine.

Grosse semaine pour Google : alors que l’application ajoute un raccourci vers les images et les fichiers dans sa barre de recherche, Google Wallet change l’affichage de vos cartes bancaires et Gemini va bientôt profiter d’une nouvelle animation sur Android Auto. De leur côté, certains utilisateurs de Pixel constatent des ralentissements depuis la mise à jour de septembre. Enfin, Samsung prépare son Galaxy S27 Ultra et un leaker évoque un meilleur refroidissement.

Le Galaxy S27 pourrait changer de puce

Samsung pourrait équiper le Galaxy S27 Ultra de son Exynos 2700 à la place d’un Snapdragon, ce qui serait une première pour ce modèle. Un leaker professionnel a deviné ce changement grâce à des prototypes dont la chambre à vapeur est un peu plus grande, pour mieux gérer la chaleur de la puce. Chez Samsung, l’idée ne fait pas l’unanimité. En effet, System LSI voudrait voir son Exynos sur toute la gamme, mais la division smartphones redoute le prix, la production et la tenue en température.

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Gemini prépare une nouvelle animation et une option de personnalisation sur Android Auto

Des lignes de code repérées par Android Authority dans la dernière version d’Android Auto laissent penser que Gemini va changer d’apparence au volant, avec une lueur qui occupe plus d’espace à l’écran quand l’assistant vous écoute. Le même code révèle une option de personnalisation qui permettrait à Gemini de s’appuyer sur vos anciennes conversations et sur des applications comme Gmail ou Agenda pour répondre de façon plus adaptée. Attention, Google n’a pas confirmé que ces nouveautés arriveraient un jour chez les conducteurs.

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Les Pixel ralentissent depuis Android 17 QPR1 et GrapheneOS nous explique pourquoi

Depuis la mise à jour du 15 septembre, plusieurs propriétaires de Pixel voient leur téléphone saccader, ralentir ou se figer quand la mémoire est trop sollicitée. GrapheneOS a expliqué que ce dysfonctionnement était lis à un défaut dans les pilotes du noyau fournis par Google. Les développeurs de GrapheneOS ont réglé le souci dans leur mise à jour du 2 octobre mais pour les Pixel restés sous l’Android officiel, il faudra attendre un correctif officiel de Google qui pourrait ne pas arriver avant décembre.

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Google Wallet range vos cartes bancaires en pile et abandonne le carroussel

Dans Google Wallet, vos cartes bancaires ne défilent plus de gauche à droite, elles sont maintenant posées les unes sur les autres, et il faut appuyer sur une nouvelle icône en forme d’engrenage pour consulter les détails ou l’histoire d’une carte. Vous n’avez rien à installer ou à mettre à jour, Google modifie l’affichage de son côté et le déploie petit à petit.

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L’application Google ajoute un bouton « plus » à sa barre de recherche

Sur la page d’accueil de l’application Google, la barre de recherche a été redessinée et reçoit un bouton « plus » à sa gauche qui permet d’envoyer une image ou un fichier, de créer un visuel avec Nano Banana ou de choisir le modèle du Mode IA.Les deux raccourcis placés dessous changent aussi de nom et s’appellent désormais « Create » et « Talk ». Ces nouveautés arriveront avec la version 17.65.17 de l’application mais rien ne dit qu’elle arrivera chez tout le monde, le déploiement peut prendre un peu de temps selon les téléphones.

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Nos tests de la semaine

Honor Pad 20 Pro : une tablette complète gênée par sa dalle en extérieur

La Honor Pad 20 Pro nous a globalement convaincus avec ses 12,1 pouces, ses excellentes performances, son taux de rafraichissement de 165 Hz, ses six haut-parleurs de qualité et sa charge rapide. Lors de notre test nous avons aussi apprécié son Wi-Fi 7 et sa bonne autonomie pour le streaming vidéo. MagicOS est riche en fonctions, et Honor garantit des mises à jour pendant 6 jour. Malheureusement sa dalle est très réfléchissante, ce qui gêne la lecture en extérieur, sa colorimétrie n’est pas très fidèle et le mode vidéo reste très limité.

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JBL Live Beam 4 : des écouteurs abordables avec un boîtier très malin

Les JBL Live Beam 4 nous ont d’abord séduit par leur prix abordable et leur boîtier ultra intelligent, doté d’un écran tactile. Ils sont légers, ergonomiques, ils offrent une bonne autonomie générale et disposent d’une réduction de bruit active efficace et adaptable. On adore aussi les outils qui permettent d’adapter le profil sonore à chacun. Attention, les JBL Live Beam ont toutefois quelques défauts. En effet, Smart OS consomme beaucoup d’énergie, la réduction de bruit est moins efficace sur les voix et les aigus et la surface tactile est trop petite. À noter également qu’aucun câble USB-C n’est livré pour la charge.

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Asus Zenbook 14 UX3480 : un ultraportable endurant qui fait quelques concessions

Ce Zenbook 14 en version Snapdragon est très joli, bien construit et très agréable à utiliser, surtout grâce à son clavier et sa dalle OLED. Son processeur Qualcomm tient la route, aussi bien en puissance qu’en autonomie et en compatibilité. On note aussi une chaleur bien maîtrisée et une bonne connectique. On regrette que la fréquence de rafraîchissement soit limitée, que le HDR ne soit pas pris en charge et que la partie graphique reste en retrait.

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Oppo Find X10 et Find X10 Pro Max : un nouveau bloc photo pour se démarquer

Cette année, Oppo remplace le Find X9 Pro par un Find X10 Pro Max, qui arrive à côté du Find X10, et les deux seront bien vendus en France. Lors de notre prise en main, nous avons constaté un design proche de celui de l’an dernier, avec un dos mat et irisé agréable à tenir et qui retient peu les traces de doigt. La vraie nouveauté, c’est le bloc photo, qui se présente désormais avec un plateau sur toute la largeur du dos et un flash rond placé sur la droite. Sur le Pro Max le module est entièrement noir et accueille un capteur de plus, ce qui peut rappeler le look des iPhone et des Pixel.

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