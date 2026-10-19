Samsung Galaxy S27 Ultra : le tout nouveau bloc photo ne serait pas exclusif au modèle Ultra selon cette fuite

À quelques mois de leur sortie, les prochains smartphones haut de gamme de Samsung, les Galaxy S27, sont régulièrement sous le feu des projecteurs. Les indiscrétions sur le matériel, sur la partie logicielle et sur le design se multiplient. Une nouvelle fuite semble même confirmer le tout nouveau look du bloc photo du modèle Ultra, qui ne serait d’ailleurs pas le seul à en profiter.

Cela fait plusieurs semaines que la prochaine série de flagships de Samsung, la gamme Galaxy S27, fait l’objet de nombreuses indiscrétions, tant sur sa partie logicielle que matérielle. Nouvelle caméra selfie carrée et modèles concernés, suppression d’une fonction historique, meilleur écran pour les modèles Pro et Ultra, hausse de prix… Tout est passé au crible des informateurs.

Y compris le design. La semaine dernière, un rendu inédit révélait le virage emprunté par Samsung pour le modèle Ultra. Et voilà qu’une nouvelle fuite coïncide avec cette indiscrétion. Il s’agit cette fois-ci de coques présumées pour les quatre modèles de la prochaine série Galaxy S27 – à savoir les Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra.

Le Galaxy S27 Pro aurait lui aussi droit au tout nouveau bloc photo

L’on doit cette fuite au célèbre leaker Ice Universe, qui a partagé cette image de coques présumées sur son compte X (ex-Twitter). Ce type d’accessoire est toujours une mine d’informations sur le dos – et a fortiori sur le bloc photo – du modèle de smartphone auquel il est associé. Cela avait déjà été le cas pour le Google Pixel 11.

Sur l’image publiée, on voit quatre coques alignées. Étant donné l’ordre et la taille des différents accessoires, on présume qu’il s’agit respectivement des coques du Galaxy S27, du Galaxy S27+, du Galaxy S27 Pro et du Galaxy S27 Ultra.

S27、S27+、S27 Pro、S27 Ultra https://t.co/0NF87JOU1i — Ice Universe (@UniverseIce) October 18, 2026



Un autre indice appuie cette hypothèse et vient justement abonder dans le sens des précédentes fuites : la forme et la taille du bloc photo. Le précédent rendu fuité montrait en effet que le Galaxy S27 Ultra bénéficierait d’un nouveau bloc photo rectangulaire prenant toute la largeur – clairement inspiré de l’iPhone 18 Pro (et des iPhone 17 Pro avant lui), copié par le Honor 600 ou plus récemment par l’Oppo Find X10.

Mais cette image de coques présumées révèle aussi que le Galaxy S27 Ultra ne serait pas le seul modèle à arborer ce nouveau design : le Galaxy S27 Pro également.