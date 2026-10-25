Google Chrome dégaine l’alerte rouge contre les sites web malveillants

Google renforce toujours plus la sécurité de son navigateur Internet. Une nouvelle mise à jour permettra ainsi à Chrome de vous avertir en cas de danger grâce à des pop-ups particulièrement dissuasifs.

Avec près de 66 % de parts de marché, Google Chrome est sans conteste le navigateur Internet le plus populaire au monde. Toutefois, celui-ci n’est pas totalement sécurisé, loin de là. Ce nouveau malware contourne par exemple le chiffrement des cookies sur Chrome. Par ailleurs, ce cheval de Troie peut vider votre compte grâce à des extensions malveillantes. Dans ce contexte, le géant de la tech enchaîne les mesures pour renforcer la sécurité de son navigateur.

En 2024, déjà, Chrome renforçait la sécurité des mots de passe sur Android en cas de vol de votre smartphone. L’année suivante, Google continuait à améliorer la protection des données personnelles. Le mois dernier, la version 153 de Chrome corrigeait une faille de sécurité exploitée par les hackers.

Mais cette fois, il n’est pas question de mesurettes ni d’améliorations de faible importance. En effet, il s’agit cette fois d’avertissements clairs. Google introduit une nouvelle fonctionnalité dans Chrome. Pour en profiter, vous devez tout d’abord activer le mode Protection renforcée du navigateur.

Google Chrome : alerte rouge en plein écran

Par la suite, Google propose deux niveaux d’alerte distincts. Si vous tentez de visiter une page web jugée douteuse par le géant de la tech, celui-ci affiche un pop-up en haut de l’écran. Le message indique : « Ce site n’a pas l’air fiable. » Il devient alors possible, au choix, de considérer la page en question comme sûre et de poursuivre, ou de revenir en lieu sûr.

Mais le second niveau d’alerte, baptisé « Sites dangereux », est de loin le plus impressionnant. Si vous tentez de vous rendre sur une page jugée dangereuse par Google, une page rouge s’affiche.

On peut alors lire : « Les pirates informatiques qui se trouvent sur le site que vous essayez de consulter pourraient vous inciter à installer des logiciels ou à divulguer des informations telles que vos mots de passe, votre numéro de téléphone ou vos coordonnées bancaires. Chrome vous recommande vivement de retourner sur une page sécurisée. »

Ce nouveau système d’alerte est en cours de déploiement sur les versions de Chrome pour ordinateur et Android.