Nvidia bride ses cartes graphiques, un développeur a trouvé comment les débloquer

Estimant probablement que ses GPU manquaient de puissance, un développeur s’est lancé dans une manœuvre particulièrement audacieuse. Celui-ci a réussi à « débloquer » ses cartes graphiques Nvidia pour leur offrir une puissance de calcul hors norme.

nvidia geforce rtx 5060 ti
Crédits : Phonandroid

Les cartes graphiques évoluent rapidement, notamment en raison de l’émergence de l’intelligence artificielle. Et ça, Nvidia l’a bien compris. Le géant du hardware a par exemple confié son labo de robots à des IA, qui ont réussi à faire mieux que les ingénieurs. Par ailleurs, Nvidia a récemment lancé ses PC portables RTX Spark, qui permettent à l’IA de tourner en local sans passer par le cloud.

Mais il ne faut pas oublier que l’IA a besoin de s’entraîner. Par conséquent, des machines disposant d’une puissance de calcul élevée sont bien évidemment nécessaires. Dans ce cadre, un supercalculateur chinois a pulvérisé un record que les États-Unis croyaient hors de portée.

Jusqu’à 80 % de puissance de calcul supplémentaire

Quoi qu’il en soit, il semblerait qu’une solution bien plus simple existe : débrider des cartes graphiques Nvidia. Le développeur « zagitta » affirme que le géant du hardware limite certaines capacités de calcul sur ses cartes GeForce grand public. Plusieurs fonctionnalités de GPU virtuels (vGPU) seraient ainsi réservées aux cartes destinées aux professionnels, telles que les gammes Quadro, Tesla ou encore RTX A. D’ailleurs, les derniers pilotes de la RTX 50 brident le voltage des cartes graphiques.

Face à ce constat, celui-ci a lancé un projet open source baptisé « GPU Unlock ». Grâce à cette méthode, le développeur affirme avoir réussi à « tromper » le pilote de ses GPU. En d’autres termes, celui-ci pense avoir affaire à une carte Nvidia réservée aux professionnels, débloquant au passage des capacités de calcul supplémentaires.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats sont impressionnants. Sur la GeForce RTX 3090 Ti, la puissance de calcul augmenterait de près de 80 %, passant de 87,5 à pas moins de 157 TFLOPS. De son côté, la GeForce RTX 3080 verrait ses performances FP16/BF16 passer de 65 à 110-113 TFLOPS.

La technologie « GPU Unlock » fonctionne uniquement sous Linux et sur les cartes GeForce GTX 900, GTX 1000, RTX 20 et RTX 30. Toutefois, il est important de rappeler que pousser sa carte graphique au maximum ne rend pas un PC portable plus rapide.


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