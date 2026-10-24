Microsoft veut simplifier Windows 11, voici les changements qui arrivent

Microsoft est en train de tester plusieurs nouveautés pour Windows 11. Le géant de l’informatique compte notamment simplifier progressivement l’Explorateur de fichiers, tout en ajoutant une nouvelle interface dédiée aux smartphones.

windows 11

Microsoft n’en finit plus de mettre à jour son dernier système d’exploitation. Le mois dernier, la mise à jour majeure Windows 11 26H2 débarquait enfin, avec son lot de nouveautés. Il y a quelques semaines, une autre mise à jour rendait le système d’exploitation 20 % plus réactif, celui-ci fonctionnant plus rapidement sur les PC avec 8 Go de RAM. La semaine dernière, Windows 11 corrigeait plusieurs défauts, pour un confort toujours plus grand sur PC.

Et il semblerait que le géant de la tech ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les membres du programme Windows Insider inscrits au canal bêta ont en effet pu constater plusieurs nouveautés de taille. Tout d’abord, Microsoft s’attaque à son célèbre Explorateur de fichiers, qui devrait gagner en ergonomie.

Windows 11 : une expérience simplifiée et un meilleur niveau de personnalisation

Dans ce cadre, Microsoft explique avoir réduit le nombre d’options affichées au premier plan. Par ailleurs, l’entreprise chercherait à améliorer le menu accessible par un clic droit, qui deviendrait « plus réactif, plus prévisible et plus personnel ». Le géant de l’informatique affirme ainsi vouloir mettre en place un Explorateur de fichiers « plus rapide, plus clair et plus facile à adapter à votre façon de travailler ».

Les Paramètres rapides gagnent également une nouvelle option bien pratique. Celle-ci permet de lancer un test de débit et de consulter les résultats directement depuis le menu, sans avoir à ouvrir votre navigateur.

Toujours du côté des Paramètres rapides, Windows 11 vous permet d’effectuer facilement des opérations sur votre smartphone Android connecté. Il devient ainsi possible de faire passer son téléphone en mode Ne pas déranger, de le faire sonner ou de modifier le mode de sonnerie en quelques clics.

Mais il ne faut pas oublier que Microsoft cherche également à proposer un niveau de personnalisation toujours plus poussé sur Windows 11. Ainsi, après avoir ramené une option très regrettée de Windows 10, la firme de Redmond permet de choisir entre un menu Démarrer de petite ou de grande taille. Par ailleurs, la page des paramètres du menu Démarrer a été optimisée, ce qui devrait permettre une meilleure lecture des informations affichées à l’écran.


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