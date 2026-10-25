Des milliers de cartes Pokémon disparaissent, le montant du butin est hallucinant

Aux États-Unis, des voleurs se sont emparés de plusieurs milliers de cartes Pokémon et One Piece. La valeur totale de la marchandise volée est estimée à près d’un million de dollars…

Cartes Pokemon
Crédits : 123RF

Les collectionneurs sont capables de dépenser sans compter pour mettre la main sur certains objets. Une copie de Super Mario Bros. s’est par exemple vendue à 2,6 millions d’euros, devenant ainsi le jeu vidéo le plus cher de l’Histoire. Par ailleurs, un ordinateur Apple-1 a été racheté aux enchères pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais c’est sans compter sur l’univers Pokémon, qui dispose d’une vaste base de fans prêts à payer le prix fort pour obtenir les meilleures cartes à collectionner.

Nous commencerons par évoquer le cas de l’influenceur Logan Paul, grand passionné de Pokémon. Plus tôt cette année, celui-ci a réussi à vendre une carte extrêmement rare, la célèbre Pikachu Illustrator, pour 16,5 millions de dollars. Un record absolu. Et, malheureusement, certains acteurs malveillants ont bien conscience de la valeur des cartes à collectionner.

Près d’un million de dollars de butin

En juin dernier, déjà, des voleurs repartaient avec près de 15 000 dollars de cartes Pokémon. Mais cette fois, le casse est bien plus impressionnant. En effet, en Californie, les voleurs ont décidé de s’en prendre directement à un camion FedEx. Ces derniers sont repartis avec plus de 6 000 cartes à collectionner.

Parmi celles-ci, on retrouve notamment 2 978 cartes Pokémon, ainsi que 898 cartes One Piece. Mais ce n’est pas tout. En effet, les voleurs ont également mis la main sur 880 cartes de basket-ball, 640 cartes de baseball et 433 cartes de football américain. Selon le New York Times, la valeur totale du butin avoisinerait les 963 000 dollars, soit près de 860 000 euros au taux de change actuel.

« Les palettes contenaient différentes cartes à collectionner, notamment, mais sans s’y limiter, des cartes de sport et des cartes Pokémon », explique la police de Santa Ana. « La valeur exacte des objets volés n’a pas encore été déterminée, dans l’attente de la suite de l’enquête. Celle-ci est toujours en cours. Toute personne disposant d’informations sur cet incident est invitée à contacter la police de Santa Ana. »

Nous vous proposons de terminer sur une note un peu plus légère. L’année dernière, une simple chips en forme de Pokémon s’est vendue aux enchères pour… près de 80 000 euros.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

OpenAI enferme ses IA dans un faux Internet pour éviter une catastrophe

Face à une IA parfois hors de contrôle, OpenAI a pris une décision radicale. Le créateur de ChatGPT a décidé d’entraîner ses agents dans un environnement reproduisant fidèlement Internet. Cette…

L’iPhone Duo rend les fans complètement fous, Apple lance un avertissement

Le tout premier smartphone pliable d’Apple fait déjà l’objet d’un fort engouement. Vendredi dernier, les fans ont fait la queue pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour être les premiers…

Spotify lance une application pour voiture, mais pas pour tout le monde

La célèbre plateforme de streaming audio se fait une place dans votre voiture. Spotify a désormais droit à son application dédiée, intégrée directement au système multimédia du véhicule. Écouter de…

Microsoft veut simplifier Windows 11, voici les changements qui arrivent

Microsoft est en train de tester plusieurs nouveautés pour Windows 11. Le géant de l’informatique compte notamment simplifier progressivement l’Explorateur de fichiers, tout en ajoutant une nouvelle interface dédiée aux…

Google Messages prépare une refonte qui va simplifier la vie des utilisateurs

La célèbre application de messagerie s’améliore. Google Messages pourrait en effet bientôt avoir droit à une mise à jour qui optimise largement le menu des paramètres. Le moins que l’on…

L’écran de l’iPhone Duo se fissurerait après quelques heures, les utilisateurs enragent

Tout juste sorti, le premier smartphone pliable d’Apple connaîtrait déjà des problèmes. Certains utilisateurs rapportent des défaillances concernant l’iPhone Duo, notamment au niveau de son écran… En 2026, le smartphone…

Les Galaxy Buds On arrivent bientôt en Europe, leur prix se précise

Les futurs écouteurs sans fil de Samsung pourraient arriver plus tôt que prévu. On en sait plus quant à une potentielle date de sortie en Europe, ainsi que sur le…

Vous avez gardé Popcorn Time sur votre PC ? Des pirates pourraient en profiter

Le vénérable service de streaming illégal Popcorn Time, inactif depuis plusieurs années, pourrait être utilisé par des pirates. Des chercheurs en cybersécurité révèlent que l’application, toujours présente sur de nombreux…

Test Sony Bravia 9 II : le RGB LED est-il la technologie du futur des télés ?

Remplaçant la vieillissante Bravia 9, la Bravia 9 II est enfin arrivée. S’appuyant sur la nouvelle technologie RGB LED, censée combiner luminosité, contraste et contrôle colorimétrique, la Bravia 9 II…

Apple Music : comment accéder à l’hommage au premier iPod pour ses 25 ans

Pour célébrer le 25ème anniversaire de l’iPod, la page 404 d’Apple Music renvoie vers un lecteur virtuel dans lequel on peut naviguer et lancer des musiques. C’est l’anniversaire de l’iPod,…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.