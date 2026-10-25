Des milliers de cartes Pokémon disparaissent, le montant du butin est hallucinant

Aux États-Unis, des voleurs se sont emparés de plusieurs milliers de cartes Pokémon et One Piece. La valeur totale de la marchandise volée est estimée à près d’un million de dollars…

Les collectionneurs sont capables de dépenser sans compter pour mettre la main sur certains objets. Une copie de Super Mario Bros. s’est par exemple vendue à 2,6 millions d’euros, devenant ainsi le jeu vidéo le plus cher de l’Histoire. Par ailleurs, un ordinateur Apple-1 a été racheté aux enchères pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais c’est sans compter sur l’univers Pokémon, qui dispose d’une vaste base de fans prêts à payer le prix fort pour obtenir les meilleures cartes à collectionner.

Nous commencerons par évoquer le cas de l’influenceur Logan Paul, grand passionné de Pokémon. Plus tôt cette année, celui-ci a réussi à vendre une carte extrêmement rare, la célèbre Pikachu Illustrator, pour 16,5 millions de dollars. Un record absolu. Et, malheureusement, certains acteurs malveillants ont bien conscience de la valeur des cartes à collectionner.

Près d’un million de dollars de butin

En juin dernier, déjà, des voleurs repartaient avec près de 15 000 dollars de cartes Pokémon. Mais cette fois, le casse est bien plus impressionnant. En effet, en Californie, les voleurs ont décidé de s’en prendre directement à un camion FedEx. Ces derniers sont repartis avec plus de 6 000 cartes à collectionner.

Parmi celles-ci, on retrouve notamment 2 978 cartes Pokémon, ainsi que 898 cartes One Piece. Mais ce n’est pas tout. En effet, les voleurs ont également mis la main sur 880 cartes de basket-ball, 640 cartes de baseball et 433 cartes de football américain. Selon le New York Times, la valeur totale du butin avoisinerait les 963 000 dollars, soit près de 860 000 euros au taux de change actuel.

« Les palettes contenaient différentes cartes à collectionner, notamment, mais sans s’y limiter, des cartes de sport et des cartes Pokémon », explique la police de Santa Ana. « La valeur exacte des objets volés n’a pas encore été déterminée, dans l’attente de la suite de l’enquête. Celle-ci est toujours en cours. Toute personne disposant d’informations sur cet incident est invitée à contacter la police de Santa Ana. »

Nous vous proposons de terminer sur une note un peu plus légère. L’année dernière, une simple chips en forme de Pokémon s’est vendue aux enchères pour… près de 80 000 euros.