Le MWC est le plus gros salon dédié au smartphone de l’année 2020. L’événement ouvrira ses portes à Barcelone lundi 24 février 2020, avec des sessions media avec les marques quelques jours en amont. Dates, tendances, nouveautés, on vous propose dans ce dossier toutes les infos pour ne rien rater des annonces !

Le MWC (Mobile World Congress) aussi connu depuis 2019 sous le nom de MWC Barcelona, est devenu au fil du temps le plus vaste salon dédié aux technologies mobiles dans le monde. Il est organisé par la GSM Association, un groupement d’intérêts qui rassemble 250 acteurs industriels et plus de 850 opérateurs de réseaux mobiles.

En 2019, le MWC avait été marqué par plusieurs nouveautés : Huawei en avait profité pour dévoiler son smartphone pliable Mate X, HMD/Nokia avait lancé une flopée de smartphones (Nokia 9 PureView, Nokia 1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2 et Nokia 210). Xiaomi avait présenté le Mi Mix 3 5G ainsi que le Mi 9, LG avait annoncé ses smartphones V50 ThinQ 5G et G8 ThinQ.

Microsoft avait de son côté profité du MWC pour montrer son casque HoloLens 2. Cette année, l’équipe de Phonandroid sera sur place pour être au plus près des annonces et répondre à toutes vos questions.

Le MWC 2020 commence officiellement le lundi 24 février 2020 et se termine trois jour plus tard, le 27 février 2020. Comme souvent, plusieurs constructeurs organiseront également des conférences quelques jours en amont de l’ouverture officielle. C’est ce que l’on appelle les « Media Days ». Ces événements séparés du salon visent généralement à focaliser l’attention sur le lancement d’un produit.

Notez qu’il s’agit d’un salon réservé aux professionnels du secteur (industriels, investisseurs, journalistes…). Il n’est pas possible d’arpenter les allées de la Fira Barcelona si vous êtes un particulier.

Samsung aura-t-il tout dévoilé le 11 février 2020 ?

Samsung a déjà envoyé des cartons d’invitation pour son événement Unpacked le 11 février 2020 au cours duquel le constructeur devrait présenter le trio des Galaxy S20 ainsi que le Galaxy Z Flip ou Bloom dans la catégorie pliable. Le MWC 2020 sera l’occasion de prendre en main ces produits.

Mais il n’est pas impossible que Samsung garde tout de même quelques annonces sous le coude. On s’attend en effet à des sorties dans les smartphones milieu de gamme (Galaxy A).

Huawei : y aura-t-il vraiment de nouveaux produits ?

Huawei est le gros point d’interrogation de ce salon. Le constructeur subit de grosses difficultés sur fond de sanctions américaines, qui l’obligent, par exemple, à se passer des applications indispensables de Google comme le Play Store. Pour autant la firme reste très combattive, et même si elles marquent le pas, les ventes sont suffisamment soutenues pour que la marque continue de tutoyer Samsung et Apple.

Du coup, le champ est ouvert. Huawei pourrait présenter un P40 – sachant que le salon a souvent été l’occasion de dévoiler des smartphones par le passé. Mais il sera aussi sans nul doute question de 5G et de l’après-Android. Voire pourquoi pas de découvrir à quoi ressemble l’OS qui devra le remplacer.

OnePlus devrait a minima montrer son Concept One

OnePlus n’est traditionnellement pas très MWC, mais cette année les choses pourraient changer. On sait que la firme se prépare à lancer le OnePlus 8, avec de plus en plus de fuites ces dernières semaines – peut-être le signe que la marque va profiter cette année du salon pour faire des annonces.

On a également vu OnePlus dévoiler son Concept One lors du CES 2020. On peut s’attendre à en savoir davantage en marge du salon. Néanmoins, pour l’heure, OnePlus n’a pas annoncé d’événement ni sur le salon ni durant les Media Days.

Xiaomi devrait lancer le Mi 10

Quelque chose nous dit que cette année on devrait entendre parler du Xiaomi Mi 10, l’un des premiers smartphones à embarquer le nouveau SoC Snapdragon 865. Une rumeur parle également d’un possible smartphone à écran pliable dans la même veine que le Motorola Razr et le Galaxy Z Flip. Mais cela reste à confirmer.

Sony va-t-il créer la surprise comme au CES 2020 ?

Sony devrait avoir de nouveaux Xperia dans son sac. Il est vraisemblable que le constructeur dévoile le Xperia 2, successeur du Xperia 1 avec son écran très étroit et long. Il est également possible que la marque nous présente une version améliorée du Xperia 5.

Sony a pas mal fait le show au CES 2020 avec notamment la présentation d’une voiture électrique dont personne n’avait anticipé l’annonce. Traditionnellement le constructeur est présent en force sur le salon, on peut donc s’attendre à de belles surprises.

Un événement est d’ailleurs déjà fixé au 24 février à 8:30 (Paris).

Motorola : c’est certain, nous irons prendre en main le Razr

Le stand Motorola-Lenovo sera à n’en point douter bondé cette année. Le constructeur a choisi de lancer une réédition du Razer à clapet avec un écran pliable. Et c’est déjà certain : nous irons le prendre en main dès que possible. Outre le smartphone pliable certaines sources affirment que le constructeur est en train de monter en gamme, et pourrait lancer un smartphone premium à stylet.

Nokia : on s’attend à une pluie d’annonces

Le MWC a accompagné le retour de Nokia / HMD sur le devant de la scène : chaque année est l’occasion pour le constructeur finlandais de présenter de nombreux smartphones, que ce soient des flagship des appareils milieu de gamme ou des feature phone, réédités d’appareils cultes comme le Nokia 3310.

Cette année, des rumeurs persistantes évoquent un possible Nokia 9.2 PureView et un smartphone ou deux dotés de la 5G. Il devrait y avoir des mises à jour sur le milieu de gamme et les feature phone. Attendez-vous à une pluie de nouveautés !

LG : ThinQ different

LG a beau avoir « fait une pause » sur le marché Français le constructeur a dit son intention de revenir. D’autant que sa branche mobile n’a pas chômé entre temps. On a vu récemment un smartphone à double écran (LG G8x ThinQ) et le constructeur devrait dévoiler le LG G9 ThinQ et le LG V60 ThinQ.

Honor devrait lancer les View 30 Pro et 9X Pro en Europe

Honor devrait profiter du MWC pour lancer en Europe deux smartphones que l’on connait déjà : le Honor View 30 Pro et le Honor 9X Pro. Il semble peu probable que le constructeur ne dévoile des modèles entièrement inédits cette année.

Microsoft, de retour dans les smartphones à double écran

Microsoft sera présent sur le salon MWC. Un petit événement en soit : la firme était sortie du marché du smartphone face à l’échec des Windows Phone. Microsoft a pourtant créé la surprise en dévoilant les Surface Neo et Surface Duo, deux appareils mobiles qui ressemblent à des smartphones à double écran – même si Microsoft les marquette autrement.

Le Surface Duo tourne même sous une version modifiée d’Android, tandis que le Neo tourne sous Windows 10X, une version allégée de Windows 10.

Apple et Google n’y seront pas

Ni Apple ni Google n’organiseront d’événement en marge du MWC. Apple n’y tient traditionnellement pas de stand, même si on peut y trouver de nombreux accessoires pour ses produits. Google n’aura pas vraiment de stand à lui, a priori, mais on imagine comme sur d’autres salons qu’il y aura quelques jeux et activités – de même qu’une présence software au travers des partenariats de la firme avec différents constructeurs.