Honor va lancer les View 30 Pro et 9X Pro en Europe le 24 février 2020

Honor s’apprête à lancer deux « nouveaux » smartphones en Europe : le View 30 Pro et le Honor 9X Pro. Déjà disponibles sur le marché chinois depuis plusieurs mois, les deux appareils seront annoncés dans le cadre d’une conférence organisée au MWC de Barcelone. Dans la foulée, la filiale de Huawei présentera d’autres produits, dont un MagicBook.

Malgré les sanctions américaines contre sa maison mère Huawei, Honor va commercialiser deux nouveaux téléphones sur le marché européen, rapportent nos confrères de Tech Radar. La marque chinoise vient en effet d’envoyer des invitations à la presse pour une conférence qui se tiendra le 24 février à 17 h 30 au Mobile World Congress de Barcelone.

Lors de cette présentation, intitulée All-scenario Intelligence, Honor dévoilera la variante européenne du Honor View 30 Pro. Commercialisé en Chine depuis le mois de novembre dernier, le smartphone est compatible avec la 5G, est alimenté par le SoC Kirin 990 et dispose d’un triple capteur photo arrière de 40 Mp. Pour en savoir plus sur sa fiche technique, on vous invite à consulter notre dossier dédié au Honor View 30 Pro.

Lors de la même conférence, Honor annoncera l’édition européenne du Honor 9X Pro, un smartphone présenté en juillet dernier lors d’une conférence à Shenzen (Chine). Il s’agit d’un téléphone milieu de gamme doté d’un capteur photo selfie rétractable, d’un Kirin 810 et d’un triple capteur photo arrière de 48 Mp. Son petit frère, le Honor 9X, est déjà commercialisé en France depuis plusieurs mois.

Deux smartphones privés des applications Google ?

Privé de licence Android, Honor n’est pas autorisé à intégrer les applications et les services de Google, dont le Play Store, dans ses nouveaux smartphones. Comme les Mate 30 Pro, les deux téléphones feront donc probablement l’impasse sur les Google Mobile Services. Le Honor View 30 Pro est concerné par les restrictions. La situation est moins claire du côté du Honor 9X Pro, dont le design a justement été recyclé à l’excès par Huawei pour échapper aux sanctions. Le smartphone pourrait donc, en théorie, profiter des services Google. On vous en dit plus dès que possible sur ce point.

D’après les informations recueillies par Tech Radar, Honor en profiterait aussi pour annoncer la sortie du MagicBook (14 ou 15 pouces), un laptop présenté au CES de Las Vegas. La firme aurait aussi mis au point de nouveaux écouteurs sans fil. On en sait pas plus sur ce nouveau produit pour le moment.

