Depuis ce matin, le 22 décembre à 6 h 30, le Groupe La Poste est victime d’une panne massive liée à une cyberattaque qui affecte plusieurs de ses services, dont La Banque Postale et Colissimo. À deux jours du réveillon de Noël, cette perturbation suscite l’inquiétude des utilisateurs.

Si vous vous rendez actuellement sur le site de La Poste, vous serez accueilli par le message : « Notre site est indisponible ». Ce bandeau est le résultat d’une cyberattaque d’ampleur qui affecte le groupe La Poste et perturbe plusieurs de ses services depuis 6 h 30 ce lundi 22 décembre.

Les arnaques au colis – que vous pouvez déjouer en repérant ces signaux qui doivent immédiatement vous alerter – ne sont pas le seul risque qui pourraient gâcher vos fêtes. Parmi les services impactés par cette panne géante figure Colissimo, filiale du Groupe La Poste dédiée à la livraison de colis en France. Et à deux jours du réveillon de Noël, cette perturbation inquiète.

Le Groupe La Poste victime d’une cyberattaque : Colissimo n’est pas épargné

À cause de cette cyberattaque d’ampleur, les clients de La Banque Postale par exemple ne peuvent plus accéder à leur espace personnel, ni réaliser des virements, ni valider les procédures de double authentification. En revanche, ils peuvent toujours effectuer des paiements en ligne ou en magasin.

Concernant Colissimo, certains utilisateurs ne peuvent pas envoyer leur colis et se retrouvent coincés, là où ceux qui y arrivent se retrouvent sans preuve de dépôt. Un message, publié le 22 décembre à 6 h 24, indique : « Incident en cours – Solutions connectées impactées Nous vous informons qu’un incident est survenu ce matin à partir de 6h30, affectant l’ensemble de nos solutions connectées. Toutes nos équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. »

Quant à la distribution de colis et de lettres à domicile, elle demeure assurée, bien que perturbée. Si aucune information n’a été communiquée quant à la nature de l’attaque ou au délai de rétablissement, le Groupe La Poste se veut rassurant : aucune donnée personnelle n’a fuité au cours de cette cyberattaque.