Xiaomi Mi 10 : ce serait le premier smartphone avec Snapdragon 865 !

Le Xiaomi Mi 10 serait le premier smartphone du marché à embarquer le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm. Lei Jun, co-fondateur et PDG de Xiaomi, vient en effet de confirmer la présence du processeur haut de gamme au sein du smartphone. Dans la foulée, le dirigeant précise que le lancement du flagship est imminent.

Souvenez-vous : lors du Snapdragon Tech Summit de novembre, Lin Bin, co-fondateur de Xiaomi, affirmait déjà que le Xiaomi Mi 10 serait le premier smartphone à profiter du SoC Snapdragon 865. Dans une interview relayée par nos confrères chinois de My Drivers ce 22 janvier, Lei Jun abonde dans le même sens. Selon le média, le smartphone « lancera la plateforme Snapdragon 865″.

Avec le Mi 10, Xiaomi devance Samsung et ses Galaxy S20

Aux dernières nouvelles, la présentation du Xiaomi Mi 10 aurait lieu le 11 février prochain, le même jour que la conférence dédiée aux Galaxy S20 et au Galaxy Z Flip. La conférence de Xiaomi aurait lieu quelques heures avant celle de son rival Samsung. Dans ces conditions, le Xiaomi Mi 10 serait bien le premier smartphone au monde à embarquer le Snapdragon 865. Lei Jun assure d’ailleurs que le lancement du terminal est imminent, confirmant ainsi à demi-mots les dernières rumeurs.

Le Mi 10 pourrait aussi s’imposer comme le premier smartphone du marché à être équipé du SoC. En règle générale, Xiaomi commercialise ses téléphones quelques jours après leur présentation. On peut donc s’attendre à ce que le Mi 10 soit disponible sur certains marchés, dont la Chine, dès le milieu du mois de février 2020. De son côté, Samsung ne devrait pas commercialiser les Galaxy S20 avant le milieu du mois de mars. Le constructeur chinois est donc bien parti pour devancer le leader du smartphone.

Du reste, le Xiaomi 10 serait compatible 5G, sublimé d’un écran 90 Hz, équipé de 12 Go de mémoire vive et alimenté par une batterie de 4500 mAh avec recharge rapide de 48 W. Pour rappel, Xiaomi prépare aussi une version Pro du smartphone avec une charge rapide de 65W. On vous en dit plus dès que possible.

Source : My Drivers