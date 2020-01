OnePlus dévoile une version noire du Concept One, et c’est la classe !

Concept One, prototype présenté par OnePlus lors du CES 2020, refait parler de lui. À l’occasion d’une publication sur le blog officiel de la marque, son designer a dévoilé une version noire du smartphone qui change radicalement vis-à-vis de la version orange jusqu’à présent connue. Il révèle également quelques détails sur la conception du prototype.

OnePlus a présenté au CES de Las Vegas un prototype appelé Concept One. Le smartphone, qui n’est encore aujourd’hui qu’une démonstration technique, ressemble pourtant beaucoup à un produit achevé et prêt à être commercialisé. Concept One a su attirer l’attention grâce à son design. La protection en cuir bien évidemment, de couleur orange dans le modèle présenté il y a quelques semaines. Mais surtout son verre electrochrome qui change de teinte. Derrière cette dalle se cache un triple capteur photo, invisible quand le verre est sombre.

Après avoir laissé doucement la pression médiatique redescendre, OnePlus a décidé de refaire parler du concept. Un modérateur du forum de la marque a rendu visite à Kevin Tao, l’un des designers de la firme, et, suite à son entretien, a publié une « interview ». Dans cet entretien, le designer raconte quelques anecdotes sur la conception du Concept One. Il explique quelles ont été les difficultés pour arriver à ce résultat. Et, surtout, il a dévoilé les deux visuels qui accompagnent cet article.

L’électronique apporte du dynamisme au design

Ils représentent tous deux une version noire du Concept One. Et, avouons-le : elle est classe. Non seulement le cuir a changé de couleur (quittant ce Orange pas très distingué), mais les tranches ont également été modifiées. Elles ne sont plus dorées, mais grises. Changement de couleur aussi pour les boutons et le marquage. C’est assez beau. Pour le reste, rien ne change bien évidemment. L’objectif est de démontrer une fois encore ce qu’un verre electrochrome peut apporter en terme de conception de smartphone.

Et justement, la partie la plus intéressante de cet entretien concerne justement ce verre. L’objectif de l’équipe de design était de réussir à ce que le verre passe de l’état sombre à l’état transparent en 0,7 seconde. Un délai qui ne doit pas accéder le temps que prend l’appareil photo à être totalement opérationnel. Ainsi, l’usager ne se rend jamais compte du changement (même s’il n’est pas dupe évidemment). Selon le designer, le Concept One marque le début d’une nouvelle étape dans la conception de smartphone où l’électronique permet de rendre dynamique le corps historiquement statique du smartphone.