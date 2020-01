Vision-S : pourquoi la voiture électrique de Sony est la vraie nouveauté du CES 2020

Avec la Vision-S, sa voiture électrique, Sony a réellement réussi un coup de maître. Présentée à l’occasion du CES 2020, sa berline a réellement fait sensation, d’autant qu’aucune rumeur ne laissait envisager que le géant japonais travaillait sur un tel projet. Coup de projecteur sur la vraie grosse nouveauté du salon, même si Sony n’a pas (encore ?) l’intention de commercialiser sa Vision-S.

S’il y a bien un domaine dans lequel on n’attendait pas Sony, c’est bien celui de l’automobile. Et pourtant, le constructeur de smartphones, de TV et de consoles de jeu a réussi à surprendre son petit monde au CES 2020 de Las Vegas. Sony a présenté la Vision-S, une berline électrique au design léché et ultra-équipée. En revanche, si l’on ignorait le jour de la présentation les plans de Sony quant à la commercialisation du véhicule, on sait aujourd’hui un peu plus. Mauvaise nouvelle si vous comptiez l’acquérir dans l’immédiat : pour l’instant, le constructeur japonais n’envisage pas de produire la Vision-S à grande échelle. Mais n’allez pas imaginer que la Vision-S est un concept-car qui ne fonctionne pas. Il s’agit en réalité d’une belle démonstration de force de la part de Sony, un étalage de tout son savoir-faire technologique, et qui fonctionne.

Une berline aux courbes gracieuses et au design réussi ?

La berline dispose en effet de 2 moteurs qui délivrent une puissance allant jusqu’à 400 kW. Sony affirme par ailleurs que sa voiture est capable de faire des pointes à 240 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. Sony a travaillé main dans la main avec Magna, une entreprise canadienne spécialisée dans l’équipement automobile. Parmi ses clients, on compte des constructeurs comme Volkswagen, Renault ou PSA Peugeot Citroën. On doit également à sa filiale, Magn Steyr, d’avoir participé à l’élaboration de la BMW X3, l’Audi TT ou la Peugeot RCZ.

L’extérieur de la Vision-S est des plus classieux, avec ses formes profilées et son coloris gris nacré. Quelques lignes rappellent ceux de la Porsche Taycan ou même de la Model 3 de Tesla, mais Sony a quand même réussi à concevoir un véhicule au design inédit.

Un véhicule bardé de gadgets high-tech

L’un des premiers éléments qui surprend quand on découvre la Vision-S, c’est sans nul doute son impressionnant écran disposé à l’avant. L’écran s’étale sur toute la partie avant du véhicule, depuis le côté du conducteur jusqu’à celui du passager. La partie gauche fait office de tableau de bord, tandis que la droite est davantage liée au multimédia. Les deux sections sont entièrement tactiles, ce qui permet tantôt de contrôler le véhicule, tantôt de lancer un film (côté passager) ou une musique. Il serait même possible de lancer des jeux, probablement issus du monde des mobiles, mais cette fonctionnalité n’est pas encore activée. On se prend même à rêver que Sony intègre des jeux de sa future PlayStation 5 à la voiture électrique, mais tout ça n’est finalement que du domaine de l’imaginaire. Quoi qu’il en soit, en voyant cet écran qui s’étend sur une si grande portion du véhicule, on ne peut s'empêcher de penser au récent SUV de Byton. En revanche, l’interface utilisateur de Sony semble de prime abord plus ergonomique et plus aboutie que celle de son concurrent.

À l’arrière du véhicule, on trouve également deux écrans destinés aux passagers et logés sur les appuis-tête. Sony explique que chaque dispositif profite d’un équipement audio haut de gamme et de ses propres haut-parleurs, toujours situés au niveau des appuis-tête. Si l’on en croit le constructeur, le passage situé à l’arrière gauche pourrait regarder et écouter un programme, sans déranger celui de droite… Et inversement.

La sécurité n’est pas en reste, puisque la Vision-S profite de nombreux capteurs vidéo. Les rétroviseurs sont notamment remplacés par ces petites caméras, mais Sony pourrait aussi les utiliser pour mieux gérer l’aide à la conduite. Voire de faire de la berline un véhicule autonome, pourquoi pas ?

Au final, la Vision-S est sans aucun doute l’une des plus belles des innovations offertes par le salon américain cette année. Oui, on aurait aimé que Sony nous annonce une prochaine commercialisation du véhicule, mais non, ce n’est pas à l’ordre du jour. Mais qui sait, peut-être qu’un jour se décidera à la produire à grande échelle ? Et puis, n’est-ce pas finalement l’un des objectifs du CES : nous faire imaginer ce que serait notre futur avec un tel véhicule entre les mains ?

Et vous, que pensez-vous de la Vision-S ? Êtes-vous séduit ou, au contraire, franchement déçu par l’initiative Sony ? N’hésitez pas à nous laisser un petit commentaire juste en dessous. Le débat est lancé !