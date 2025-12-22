James Bond, Rocky, Hunters… Ces films et séries cultes d’Amazon débarquent sur Netflix, la hache de guerre est enterrée

Carton plein pour Netflix ces derniers temps. Alors que le rachat de Warner Bros. est en bonne voie, la plateforme de streaming vient de passer un accord choc avec Amazon : des contenus cultes de Prime Video vont bientôt débarquer sur Netflix.

Netflix avance stratégiquement ses pions et est en train de rafler toutes les mises de la guerre du streaming. Le célèbre N rouge est désormais en pôle position pour racheter Warner Bros., l’offre titanesque de 108 milliards de dollars proposée par Paramount ayant été rejetée.

Ce n’est pas tout, la hache de guerre des exclusivités semble également avoir été enterrée entre Amazon et Netflix : le média Deadline vient de révéler qu’un accord inattendu a été conclu entre les deux plateformes rivales. Voici en quoi il consiste, et ce pourquoi c’est sûrement une bonne nouvelle pour vous.

Amazon et Netflix s’associent : des contenus iconiques débarquent sur la plateforme au N rouge

Cet accord consiste en la mise sous licence de certains contenus d’Amazon pour Netflix. Et pas n’importe quels films et séries : des franchises cultes et populaires. Plusieurs titres de la saga James Bond feront partie de l’aventure, ainsi que la série originale Amazon The Man in the High Castle, mais également Rocky, Creed et La Revanche d’une blonde.

Cet arrangement entrera en vigueur le 15 janvier dans plusieurs pays, et notamment en France. À partir de cette date, les spectateurs auront trois mois pour profiter de Die Another Day, No Time to Die, Quantum of Solace et Skyfall sur Netflix. Déjà disponible, la série Hunters sera, quant à elle, accessible pendant un an.

Le marché tel qu’il est aujourd’hui – c’est-à-dire fragmenté et composé d’exclusivités – pousse les utilisateurs à souscrire à différents services de streaming. On s’interrogeait alors : le potentiel rachat de Warner Bros. par Netflix est-il réellement une bonne nouvelle pour vous ? La réponse était nuancée : l’abonnement reviendrait probablement moins cher que payer Netflix et HBO Max séparément, en revanche, son prix serait sûrement plus élevé que celui de l’abonnement le plus onéreux de Netflix seul (à environ 20 € par mois).

Mais dans le cadre de la mise sous licence de certains contenus d’Amazon Prime Video pour Netflix, il semble que cela soit surtout une bonne nouvelle pour le téléspectateur. Toutefois, Amazon ne fait pas ça pour leurs beaux yeux, ni pour renforcer son concurrent : il s’agit d’une « décision stratégique visant à élargir la portée mondiale et à réengager les audiences », selon une source interne.

En 2022, Amazon a racheté la MGM pour plus de 8 milliards de dollars ; or, stocker ces contenus est onéreux. Le géant du e-commerce s’est donc aperçu que ces contenus iconiques étaient plus rentables en étant loués à d’autres plateformes. Une stratégie déjà instaurée par Warner Bros. l’an dernier, avec la mise à disposition de séries emblématiques, comme Six Feet Under, sur Netflix. D’incontournable, Netflix serait ainsi en passe de devenir indispensable dans l’univers du streaming. La question qui se poserait alors serait celle de l’abus de position dominante.