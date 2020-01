Huawei P40 Pro : cette vidéo présente son design sous tous les angles

Le Huawei P40 Pro version Premium, une édition haut de gamme avec un quintuple capteur photo à l’arrière, se dévoile dans une nouvelle vidéo concept. Conçue sur base des dernières fuites, la vidéo montre le design complet du smartphone sous toutes les coutures.

Ces dernières semaines, le Huawei P40 Pro est apparu à de multiples reprises sur la toile. Après les rendus partiels de OnLeaks, le smartphone s’est illustré dans des images mises en ligne par des fabricants de coques. Le P40 Pro est même apparu dans des photos volées prises dans le métro chinois. Enfin l’édition spéciale en céramique du P40 Pro, une variante ultra premium avec 5 capteurs photo sur la face arrière, s’est aussi révélée sur le compte Twitter d’Evan Blass.

Voici le Huawei P40 Pro Premium avec 5 capteurs photo au dos

Sur base de toutes ces fuites, le designer Waqar Khan a publié une vidéo de présentation du P40 Pro. La séquence met en scène la variante connue sous le nom de Huawei P40 Pro Premium. Contrairement au P40 Pro, le smartphone est en effet doté d’un quintuple capteur photo plutôt que d’un quadruple module. De son côté, le P40 standard doit composer avec un triple capteur photo.

Comme prévu, ces cinq capteurs sont disposé dans un bloc rectangulaire plutôt proéminent. Sans surprise, l’appareil photo a été conçu en partenariat avec Leica. Du reste, on retrouve l’écran troué façon Galaxy S10 Plus et des bordures très incurvées. Sous la dalle, un lecteur d'empreintes digitales est visible.

Nous en saurons plus sur les P40 en mars 2020 lors de la présentation organisée à Paris. Que pensez-vous du look de cette nouvelle génération ? Le P40 Pro vous tente-t-il malgré l’absence des applications et services de Google ? On attend votre avis dans les commentaires.