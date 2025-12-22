Samsung Galaxy S26 : la version vendue en France pourrait consommer plus de batterie que les autres

C'est en février 2026 que Samsung devrait lancer sa gamme de Galaxy S26, équipée de la nouvelle puce Exynos S2600. Si ses performances semblent prometteuses, un choix technique pourrait poser problème et aurait pour effet d’augmenter la consommation énergétique des smartphones.

Comme chaque année, Samsung s'apprête à lancer sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy S. Si la date de lancement exacte des S26 n'est pas encore connue, on en sait déjà beaucoup à leur sujet. Design, processeur, performances en photo… Tout ou presque a déjà fuité.

C'est notamment le cas du processeur qui équipera les modèles européens des S26. À l'exception peut-être du S26 Ultra, tous les autres smartphones seront équipés d'un Exynos 2600, une puce développée par Samsung. Si les performances de ce nouveau SoC s'annoncent clairement au rendez-vous, il semble que Samsung ait omis un élément majeur en le développant. Ce qui devrait avoir pour conséquence de rendre le smartphone plus énergivore.

Ce composant manque cruellement à l'Exynos 2600 des Galaxy S26

Contrairement aux générations précédentes, l'Exynos 2600 n’intègre pas directement de modem dans la puce. Au lieu de cela, le nouveau SoC s’appuie sur un modem externe, l’Exynos 5410. Une conception qui rompt avec la tendance que l'on retrouve chez tous les concurrents, les modems étant généralement intégrés au SoC pour des raisons de compacité, mais aussi… D’efficacité énergétique ! Un modem externe est souvent moins efficace qu’un modem intégré, ce qui peut se traduire par une consommation énergétique plus élevée, et donc par une autonomie réduite.

Samsung aurait décidé de commercialiser ses S26 équipés d'un Exynos 2600 dans certains pays uniquement, mais pas partout dans le monde. Aux États-Unis, le S26 profiterait d'un Snapdragon 8 Elite Gen 5. En Europe en revanche, c'est bien l'Exynos 2600 qui fera palpiter les S26. Cette différenciation n'est pas sans rappeler un choix qu'a longtemps assumé Samsung sur ses Galaxy S (sauf sur ses S23 et S25) et qui consiste à proposer tantôt son processeur maison, tantôt celui de Qualcomm en fonction des pays, souvent au détriment des performances dans le cas des modèles équipés d'un Exynos.

Néanmoins, Samsung mise sur plusieurs atouts pour compenser ce choix. Rappelons que l’Exynos 2600 est le premier processeur pour smartphone a être fabriqué en 2 nm, contre 3 nm pour le Snapdragon 8 Elite Gen 5, son concurrent direct. Cette finesse de gravure devrait booster les performances, améliorer l’efficacité globale du SoC, et pourrait même limiter l’impact énergétique du modem externe.

Source : The Elec