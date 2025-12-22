Free annonce la fin du support pour deux Freebox. La date butoir est le 31 décembre 2025, soit dans moins de 10 jours. Les utilisateurs qui ont souscrit leur abonnement avec ces deux Box sont invités par Free à migrer vers une autre offre. Voici celles qui sont disponibles et celles que nous recommandons.

Même si elles sont faites pour durer dans le temps, les Freebox ne sont pas éternelles. Il arrivera toujours une date à laquelle Free arrêtera de les supporter. Pour une question de coût, bien sûr. Mais aussi pour une question technique : les nouveaux protocoles de sécurité, les nouveaux outils de réglage, et les nouvelles applications ne sont pas compatibles avec les anciennes Box. Régulièrement, certaines Freebox prennent leur retraite et leurs utilisateurs sont invités à changer de formule.

Nous savons depuis le début de l’année que Free prévoit l’arrêt de deux Freebox. D’abord la Freebox Crystal, lancée en 2013 et dérivée de la Freebox V5. Elle avait déjà fait l’objet d’une campagne de migration en 2021 pour certains abonnés, lesquels sont passés à la Freebox Mini 4K. Ensuite la Freebox One, lancée en 2018 et remplacée deux ans plus tard par la Freebox Pop. Ces deux boitiers seront abandonnés le 31 décembre 2025. Soit dans moins d’une semaine et demie.

Quelle offre choisir avec une Freebox Crystal et une Freebox One ?

Si vous êtes le titulaire d’un abonnement avec l’une de ses deux Box, vous avez certainement reçu ces derniers mois des relances pour migrer vers une autre offre. Sachant que, pour l’occasion, les frais de migration sont offerts. Il faut simplement ne pas oublier de le faire dans les prochains jours. Reste à savoir quelle Box adopter après. Free a bien évidemment son avis sur la question. Et nous aussi. Voici donc nos recommandations pour migrer vers une offre qui va vous convenir.

Commençons par le premier cas : vous avez une Freebox Crystal. Free vous oriente plutôt vers 4 offres :

Freebox Pop à 39 euros par mois

Freebox Pop S à 29 euros par mois, avec pour seule différence l’absence de décodeur

à 29 euros par mois, avec pour seule différence l’absence de décodeur Freebox Revolution Light à 29 euros par mois, incluant le fameux décodeur avec lecteur BluRay et disque dur

à 29 euros par mois, incluant le fameux décodeur avec lecteur BluRay et disque dur Freebox Delta à 49 euros par mois, avec la belle Box signée Devialet et offrant des performances plus musclées par rapport à la Pop

Si vous avez une télévision connectée (sous Tizen, webOS, Google TV ou encore Vitaa), on vous conseille de passer à la Freebox Pop S. Le décodeur n’est clairement plus une obligation pour profiter de tous les services de Free. Il suffit d’installer les applications sur le téléviseur et le tour est joué. A la rigueur, vous pourriez avoir besoin du décodeur pour profiter d'Android TV (si votre TV ne le supporte pas) ou d'une Apple TV (si vous êtes équipé Apple chez vous). La Freebox Revolution Light reste intéressante si vous consommez beaucoup de BluRay (et que vous n’êtes pas équipé d’une console type PS4, PS5 ou Xbox).

Ensuite le second cas : vous avez une Freebox One, Free vous oriente vers quatre offres également, mais ce ne sont pas les mêmes :

Freebox Pop à 39 euros par mois

à 39 euros par mois Freebox Delta à 49 euros par mois

à 49 euros par mois Freebox Ultra Essentielle à 49 euros par mois, avec la Box la plus puissante de Free actuellement

à 49 euros par mois, avec la Box la plus puissante de Free actuellement Freebox Ultra à 59 euros par mois, avec la même Box et plein de services de streaming inclus

L’offre Freebox Ultra est à conseiller à tous les gros consommateurs de streaming. Avec cette Box, vous profitez de Canal Plus, Disney+, Prime Video, Netflix et Universal+. Certes, tous ses services sont proposés ici dans leurs formules basiques, mais quand même. L’économie est substantielle. La Freebox Ultra Essentielle est intéressante surtout si vous avez besoin d’une connexion Internet solide (les débits sont plus élevés que sur la Pop). Sinon, la Freebox Pop fait aussi très bien le job, à un prix proche de celui de la Freebox One.