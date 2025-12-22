Le clavier gaming SteelSeries Apex Pro TKL est à prix sacrifié juste avant Noël, vite !

Vous attendez une excellente offre pour vous offrir l’un des meilleurs claviers gaming sans fil du moment ? À l’approche des fêtes de fin d’année, Boulanger brase l’iconique SteelSeries Apex Pro TKL. Il passe ainsi à 139,99 € au lieu de 269,99 € ! C’est une affaire !

L’Apex Pro TKL de SteelSeries figure parmi les meilleurs claviers sans fil pour gamers. Et pour cause, c’est un clavier compact facile à transporter qui offre un temps de latence réduit et d’un éclairage RVB personnalisable touche par touche.

Normalement en vente à 269,99 €, ce clavier est actuellement à prix cassé sur Boulanger. Vous pouvez vous l’offrir à 139,99 € avec la livraison rapide offerte. Et si finalement le clavier ne vous convient pas, vous avez la garantie Satisfait ou Remboursé jusqu’au 31 janvier 2026.

Quelles sont les caractéristiques du clavier gaming SteelSeries Apex Pro TKL ?

Comme l’abréviation TKL (Tenkeyless) l’indique, ce clavier gaming ne dispose pas de pavé numérique. Le SteelSeries Apex Pro TKL est en effet un clavier sans fil compact, ce qui le rend facile à transporter dans un sac.

Le design des touches a spécialement été conçu pour s’adapter au mieux à vos besoins. Vous pouvez ainsi régler la vitesse d’activation en fonction de la distance de frappe entre 0,1 mm à 4 mm. Une distance courte vous permettra d’avoir un actionnement ultra rapide alors qu’une pression profonde vous évitera les frappes par accident pour une saisie plus précise.

Ce clavier est par ailleurs entièrement personnalisable. Il dispose de touches d’action 2-en-1 que vous pouvez personnaliser avec 2 actions différentes selon la pression que vous exercez. Vous pouvez par exemple appuyer légèrement sur une touche pour marcher et plus fortement pour courir. L’éclairage RVB est également personnalisable touche par touche.

Le petit écran OLED en haut à droite vous permet de régler les paramètres d’alterner rapidement entre les différents profils enregistrés. Enfin, le clavier gaming SteelSeries Apex Pro TKL profite d’une connexion ultra rapide de 2,4 GHz et du Bluetooth 5.0 grâce au Quantum 2.0 Dual Wireless.