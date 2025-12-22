Galaxy Tab S9 : avec 370 € de réduction, la tablette haut de gamme Samsung passe à prix cassé !

Vous cherchez à acquérir une tablette Android haut de gamme mais vous n’avez pas un budget illimité ? Nous avons trouvé pour vous une superbe réduction sur la Samsung Galaxy Tab S9. Boulanger fait baisser son prix de 370 €.

Les tablettes sont des produits high-tech qui combinent les qualités de mobilité et d’ergonomie des smartphones avec la puissance des PC portables. Ainsi, vous pouvez utiliser votre tablette pour aller sur le web, consulter vos mails, regarder des films et séries, mais vous pouvez aussi vous en servir pour créer du contenu multimédia, travailler ou étudier.

Pour cela, il vous faut choisir un modèle qui offre des caractéristiques modernes et performantes. Samsung est la marque de référence en ce qui concerne les modèles tournant sous Android. La marque coréenne propose ainsi la Galaxy Tab S9 qui est un modèle premium, actuellement en promotion.

Ainsi, Boulanger propose la Galaxy Tab S9 à 529 € au lieu de 899,99 €. Cela représente une baisse de prix d’un peu plus de 370 euros. Pour une tablette de cette qualité, c’est un excellent prix et c’est donc une offre à ne pas rater.

La Samsung Galaxy Tab S9 voit son prix fondre comme neige au soleil

La Galaxy Tab S9 est un modèle haut de gamme du célèbre constructeur coréen. Elle est donc équipée d’un puissant processeur 8 cœurs Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 cadencé jusqu'à 3,1 GHz. Cette puce est associée à 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage que vous pourrez augmenter de 1 To grâce à son port micro SD.

L’écran est aussi excellent puisqu’il s’agit d’une dalle Dynamic AMOLED 2X de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il s’agit bien évidemment d’un écran tactile que vous pourrez utiliser avec vos doigts ou bien avec le stylet S Pen inclus pour plus de précision et de confort. Côté autonomie, l’énorme batterie de 8 400 mAh offre une large autonomie qui vous permet de l’utiliser toute une journée sans avoir besoin de la recharger.

Enfin pour la partie photo/vidéo, ce modèle est équipé d’un capteur de 13 mégapixels à l’arrière capable de tourner des vidéos en 4K et d’une caméra selfie de 12 mégapixels à l’avant.