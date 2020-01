Microsoft Surface Duo : voici à quoi ressemble Android sur les smartphones à double écran

Android sera adapté pour exploiter les deux écrans des Microsoft Surface Duo et Neo : grâce à un designer, et la mise en ligne par Microsoft d’un émulateur à destination des développeurs il est désormais possible d’avoir un premier aperçu de l’interface.

L’événement Microsoft d’octobre 2019 a été l’occasion de découvrir deux belles surprises : le Microsoft Surface Duo et Surface Neo. Les deux sont des appareils mobiles à double écran qui peuvent permettre de passer des appels, comme un smartphone. Le premier doit tourner sous une version modifiée d’Android 10 et le second sous le système allégé Windows 10X dont Microsoft prépare la sortie. Or, mis à part une brève présentation de ces produits, Microsoft n’avait laissé personne manipuler ses appareils. Du coup, il restait beaucoup de questions quant à la manière dont l’interface a été adaptée pour faciliter leur utilisation.

Deux écrans, une charnière

Microsoft a depuis choisi de partager quelques détails supplémentaires, tout en mettant en ligne un premier émulateur Android pour le Surface Duo, et en teasant l’arrivée d’un émulateur Windows 10X supplémentaire pour le Surface Neo dans les prochaines semaines. L’idée est d’encourager les développeurs à adapter dès maintenant leurs applications à ce format particulier en vue de la commercialisation des produits. Par défaut, Microsoft explique ainsi qu’une application n’occupe que l’un des deux écrans. Les développeurs peuvent faire en sorte que l’application utilise les deux écrans en mode double portrait ou double paysage.

Microsoft parie sur le fait que les développeurs expérimenteront avec différentes manières d’exploiter ces deux écrans. Et propose plusieurs alternatives intermédiaires. Dans certains cas, les deux écrans seront utilisés par l’application. Dans d’autres, un écran comportera la partie principale de l’application, et l’autre des contenus dynamiques. Microsoft se propose de créer d’autres modèles en fonction du retour des développeurs. Dans la version d’Android modifiée, il est possible de lancer plusieurs instances de la même application côte à côte pour favoriser des actions comme le copier coller.

Il est également question de comment s’accommoder de l’épaisse charnière au milieu qui coupe l’espace en deux. Dans certains cas l’image peut être découpée pour afficher tous les pixels sur les deux écrans. Dans d’autres, les pixels correspondant à la charnière peuvent être masqués pour un rendu plus naturel. Pour mieux se représenter l’interface, le designer Jonas Daehnert (plus connu sous le nom de PhoneDesigner) a créé la vidéo en fin d’article, à partir des infos données par Microsoft.

