Meilleurs systèmes d’alarme connectée en 2022 : lequel choisir ?

Des dizaines de milliers de cambriolages ont lieu chaque année en France. Les systèmes d'alarme connectée sont une arme dissuasive qui vous permettent de retrouver la tranquillité du cœur. Elles sont de plus en plus avancées et offrent des options de sécurité supplémentaires pour mieux protéger votre maison. Mais quel modèle choisir ? Dans ce guide d'achat, nous avons sélectionné pour vous les meilleures alarmes connectées du moment.

Près de 200 000 foyers ont été victimes d'un cambriolage en France en 2021 d'après les dernières statistiques du ministère de l'Intérieur. Les chiffres sont globalement stables sur ces 5 dernières années, à l'exception de l'année 2020 où les cambriolages ont augmenté de 20%. Les risques d'effraction avec vol réussi ou vandalisme sont donc non négligeables pour un ménage pris au hasard.

De plus en plus de foyers se sont adaptés au contexte et s'équipent d'un système d'alarme anti-intrusion pour mieux sécuriser leur domicile. Avec l'arrivée des alarmes connectées de plus en plus évoluées, les cambrioleurs doivent prendre plus de risque. C'est un facteur dissuasif qui rend ce genre de dispositif indispensable de nos jours.

Notre sélection des meilleures alarmes connectées en 2022

Les alarmes connectées sont livrées en système, avec un ensemble intégrant une passerelle de base pour la liaison, une sirène (parfois intégrée à la passerelle), mais aussi des détecteurs d'ouverture à placer sur les portes et fenêtres. La plupart des systèmes intègrent également un détecteur de mouvement, voire une caméra de surveillance.

Xiaomi Mi Smart Sensor Set

Avec ce système d'alarme connectée, Xiaomi reste fidèle à la stratégie qui a fait son succès sur tous les marchés sur lesquels il opère. La marque propose ici un pack à la portée de tous ceux qui recherchent une solution abordable pour sécuriser leur habitation. Pour un tarif de 79 €, le pack contient une passerelle de base baptisée Mi Control Hub et qui dispose d'une sirène intégrée. Vous avez aussi deux détecteurs de mouvements et deux détecteurs d'ouverture. Enfin, la boîte continent un bouton de contrôle qui sert de télécommande pour piloter les fonctions essentielles du système.

Le Hub de connexion se branche sur une prise électrique et communique avec tous les autres accessoires via le protocole ZigBee. La connexion entre le hub et Internet se fait uniquement via le WiFi. Vous pouvez tout installer facilement par vous même et configurer le système pas à pas via l'application mobile. Les deux déclencheurs peuvent être fixées à une porte ou une fenêtre et réagissent très bien à la moindre tentative d'effraction. Les détecteurs de mouvement, malgré leur petit format jouent également très bien leur rôle.

On notera que la sirène ne fait pas énormément de bruit, mais il est suffisant pour mettre n'importe quel intrus en situation d'inconfort et est donc dissuasif. D'autant plus que vous recevez des notifications à n'importe quelle distance via l'application mobile, même lorsque vous n'êtes pas à la maison. Les détecteurs d'ouverture utilisent des piles dont l'autonomie annoncée est de deux ans.

Kit de Surveillance Ring Alarm (2e génération)

Avec le Ring Alarm (2e génération), vous bénéficiez d'une alarme connectée aux finitions dignes d'une marque appartenant à Amazon. Ici, rien de très compliqué. Le pack de base contient tous les accessoires pour configurer un système d'alarme efficace et il est entièrement évolutif. À l'achat, la boîte contient une passerelle de connexion avec sirène intégrée, un capteur de contact (détecteur d'ouverture), un détecteur de mouvement, un amplificateur de portée et enfin un pavé numérique pour le contrôle.

Tous les dispositifs communiquent entre eux grâce au protocole Z-Wave d'une portée de 76 mètres en champ libre. Le Kit de 5 pièces est proposé au prix de 237 € mais on regrette qu'il n'intègre qu'un seul détecteur d'ouverture. Heureusement, vous pouvez en compléter autant que vous le souhaitez. Chaque capteur coûte 45 € en moyenne. Avec l'amplificateur de portée, vous pouvez étendre la couverture du pont de base sur plusieurs mètres. C'est un accessoire très pratique pour faire fonctionner tous les capteurs dans une grande maison.

Comme tout bon produit connecté d'Amazon, le système d'alarme connectée Ring est compatible avec Alexa. La centrale de base intègre une puissante sirène de 104 dB. Il est également possible de compléter le pack avec une sirène extérieure pour une protection complète. Enfin, le pont de connexion se connecte à Internet aussi bien en filaire (Ethernet) qu'en WiFi. Et lorsqu'il y a coupure de courant, la batterie intégrée prend le relais pendant 24h.

Ring a aussi prévu un relais pour la connexion en cas de coupure d'Internet. Tout continue à fonctionner normalement et vous recevez les notifications à distance via le réseau GSM. Mais cette option est facturée et elle coûte 10 € par mois.

Netatmo système d'alarme vidéo

La marque Netatmo qu'on ne présente plus propose ici un système composé de trois de ses produits qui forment un ensemble servant de système d'alarme connectée. Le pack contient ainsi une caméra intérieure, une puissante sirène de 110 dB et un ensemble de trois détecteurs d'ouverture. La surveillance intègre l'aspect vidéo puisque l'appareil qui sert de centrale est la caméra intérieure.

Vous pouvez configurer la reconnaissance de visage de sorte que le système se déclenche en cas d'intrusion de toute personne étrangère. La première étape de la configuration consiste à lier la caméra et la sirène. La liaison se fait via le Bluetooth. Les deux produits doivent donc être positionnés dans la même pièce. La connexion entre la centrale et les détecteurs d'ouverture se fait via un protocole radio longue portée d'après Netatmo (sans précision). Une fois l'ensemble configurée, la détection des tentatives d'effraction fonctionne parfaitement.

Précision importante : la caméra ne dispose pas d'un système de fixation murale. Vous allez donc devoir la poser sur un meuble. Le système ne disposant pas de clavier de contrôle, toutes les configurations se font via l'application Netatmo Security.

Somfy Home Alarm Advanced

Le système Home Alarm Advanced répond efficacement au besoin de sécurisation d'une maison ou d'un apparemment. Il est livré en pack avec des éléments complets à la base, mais que vous pouvez faire évoluer en fonction de vos besoins précis. Ce système d'alarme connectée est composé d'une passerelle, d'une sirène intérieure d'une puissance de 110 dB qui est audible à plusieurs mètres de distance et assez forte pour être dissuasive. Dans le pack de base, on retrouve également un détecteur de mouvement, trois déclencheurs IntelliTAG, deux badges qui servent de télécommandes, mais aussi un clavier de contrôle.

Le Home Alarm Advanced dispose d'un autre atout majeur : la possibilité de continuer à recevoir des alertes via le réseau GSM même en cas de coupure d'électricité ou de la connexion Internet. Cette fonctionnalité nécessite un abonnement mensuel de 2,99 € par mois. Mais en achetant le système d'alarme, vous bénéficiez d'un abonnement gratuit pendant 5 ans. Vous avez donc 60 mois à faire sans vous soucier des frais à payer pour bénéficier de cette option bien pratique.

Le système est facilement configurable par soi-même. Il suffit de suivre les étapes décrites sur la notice. La passerelle centrale se connecte en WiFi ou via une connexion filaire Ethernet. Elle est capable de communiquer avec les autres accessoires sur une distance de 200 m en champ libre. Mais dans une habitation close avec des murs en obstacle, vous bénéficiez d'une couverture réelle d'une cinquantaine de mètres. Il est donc important de fixer la centrale de manière optimale de sorte qu'elle puisse bien communiquer avec tous les détecteurs.

La connexion se fait via le protocole radio Somfy Protect (868,1-869,5 MHz). Les badges quant à eux communiquent avec la passerelle grâce au Bluetooth. Vous bénéficiez dans ce cas d'une portée d'une dizaine de mètres. Les détecteurs IntelliTag peuvent êtres fixés à vos portes ou fenêtres grâce à un puissant adhésif. Vous pouvez acheter des détecteurs supplémentaires au cas où les trois intégrés de base ne seraient pas suffisants.

Chaque détecteur est vendu une cinquantaine d'euros. Enfin, le système alarme connectée Home Alarm Advanced est vendu de 679 €. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une sirène extérieure qui elle est facturée 149 €.

Pourquoi installer un système d'alarme connectée chez soi ?

Les armes connectées ne font pas partie des gadgets high-tech sans importance dans le domaine de la domotique. Ils répondent à un réel besoin : la sécurisation des habitations face aux risques élevés de cambriolage. De plus en plus de foyers s'équipent ainsi d'une alarme connectée. Ces systèmes de sécurité représentent un moyen de dissuasion efficace qui réduisent considérablement les tentatives de cambriolage et encore plus les cambriolages réussis.

Quels sont les critères pour bien choisir son système d'alarme connectée ?

Les alarmes connectées sont toujours livrées en Kit. Dans notre guide d'achat, nous avons sélectionné des modèles efficaces et faciles à installer par l'utilisateur. Il vous suffira de lire le guide inclus dans la boîte pour tout configurer. Il s'agit donc d'un aspect à ne pas négliger. Sur le plan fonctionnel, tout bon système doit intégrer un détecteur de mouvements et une sirène suffisamment audible pour alerter l'entourage.

Assurez-vous de l'aspect évolutif de votre kit d'alarme connectée. Vous devez par exemple être en mesure d'acheter des détecteurs d'ouverture supplémentaires. Dans certains cas, le kit inclut un amplificateur de portée pour étendre la couverture du Hub central. C'est le cas, par exemple, du Kit Ring Alarm d'Amazon. Il y a un autre atout important que ne proposent pas tous le systèmes : le relai GSM qui permet d'assurer la transmission des notifications en cas de coupure d'Internet. Mais cette option est généralement payante et nécessite un abonnement mensuel.