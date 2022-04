Meilleurs thermostats connectés : quel modèle acheter en 2022 ?

Pour économiser de l'énergie et faire baisser votre facture d'électricité, les thermostats connectés s'imposent comme une solution pratique et efficace. Ils sont pour la plupart paramétrables à distance, intelligents et s'adaptant à vos besoins. Voici notre sélection des meilleurs thermostats connectés en 2022.

Notre sélection des meilleurs thermostats connectés

Nos logements deviennent de plus en plus connectés. La domotique rend nos espaces plus pratiques à gérer, et c'est également dans ce but que de plus en plus d'utilisateurs se tournent vers les thermostats connectés. Ces derniers vous permettent de mieux comprendre votre consommation énergétique et de la réduire en l'adaptant à vos besoins. Et donc de faire baisser vos factures d'électricité.

Programmation, prévision météo, détection de présence d'individus dans vos pièces… autant de fonctionnalités qui vont vous faire entrer dans une autre dimension en termes de chauffage domestique.

Nest learning de 3ème génération

Une référence du genre et un produit d'excellente qualité. Le thermostat Nest, comme son nom le laisse entendre, apprend des habitudes de l'utilisateur pour s'adapter et modifier automatiquement les paramètres programmés en fonction de la situation. Il détecte bien sûr la température, mais aussi l'humidité et la lumière ambiante. Des capteurs de luminosité et de mouvement lui permettent d'estimer si le logement est vide ou non, et réagir en conséquence sans que vous n'ayez rien à faire.

Le chauffage de vos pièces dépend ainsi de votre présence ou nom. Autre point fort de l'appareil, son écran LCD définition 480 x 480 pixels pour 229 ppp et son design. Il est plutôt élégant et se fond bien dans une décoration moderne. Il peut être placé sur le mur ou sur un meuble. L'application est par ailleurs complète et pratique. Il s'agit toutefois d'une solution un peu moins bien adaptée aux grandes surfaces que le Tado° (plus bas dans notre sélection). Il est par contre plus efficace en termes d'apprentissage et d'adaptation.

Compatibilité :

Amazon Alexa

Google Assistant

IFTTT

Thermostat connecté Netatmo

Le thermostat connecté Netatmo est compatible avec les radiateurs électriques, chaudières au gaz, au fioul, au bois et les pompes à chaleur. Comme les solutions présentées précédemment, elle a le mérite de ne pas être trop cher tout en fournissant un service de qualité. L'installation est assez facile et l'application smartphone extrêmement complète en statistiques et paramètres pour tout régler au poil. Du coup, ce n'est pas forcément la plus simple à prendre en main.

Il peut adapter automatiquement le chauffage à l'évolution de la température extérieure et possède bien entendu tout ce qu'il faut en ce qui concerne la programmation. Il peut être fixé à un mur ou posé sur une table, et petit plus, les coloris sont interchangeables pour apporter un peu de variété à la pièce.

Compatibilité :

Amazon Alexa

Google Assistant

Apple HomeKit

Tado° Kit de Démarrage V3+

Il s'agit d'un des services grand public les plus efficaces du marché et est notamment recommandé pour les logements spacieux avec de nombreuses pièces. L'entreprise estime que le kit de démarrage V3+ Tado° est compatible avec 95% des chaudières du marché. Que vous utilisiez un radiateurs électriques, une chaudière au gaz, au bois ou une pompe à chaleur, le thermostat Tado devrait s'adapter à votre système de chauffage déjà en place.

Il est possible de paramétrer les réglages indépendamment pour chaque pièce, le système est capable de détecter quand une fenêtre est ouvert et d'adapter le chauffage en conséquence. Ou de détecter votre présence à la maison ou non. Les options de programmation sont très nombreuses et les statistiques détaillées afin de vous aider à comprendre comment vous pouvez encore économiser de l'énergie. Une référence.

Compatibilité :

Amazon Alexa

Google Assistant

IFTTT

Apple HomeKit

HONEYWELL T6

Le Honeywell T6 constitue une bonne option pour commencer doucement. Il s'agit d'une solution relativement peu coûteuse par rapport à ce que proposent les concurrents et il est très simple à prendre en main, que ce soit via l'application ou directement sur son écran tactile. À noter qu'il existe en deux versions : filaire ou sans fil, cette dernière étant un peu plus chère.

Attention, il s'agit d'un entrée de gamme et il ne permet par exemple pas de contrôler séparément la température de plusieurs pièces. Il est donc efficace pour un studio ou petite habitation, mais se montre limité pour les logements plus imposants. Une solution pour les débutants qui vivent dans un espace restreint.

Compatibilité :

Amazon Alexa

Google Assistant

IFTTT

Apple HomeKit

Thermostat radio Somfy

Le thermostat connecté Somfy fonctionne avec deux capteurs : un pour la température et l'autre pour l'humidité. Les deux données sont ainsi mises dans la balance pour être au plus proche de la température ressentie, ce qui améliore votre confort. Le thermostat analyse également la performance énergétique de votre maison grâce à différentes donnés telles que les conditions climatiques de votre zone et vos habitudes d'utilisation.

Une visualisation en temps réel du montant estimé de votre facture est ainsi proposée, avec des conseils personnalisés pour faire baisser votre consommation énergétique. Le thermostat apprend de vos habitudes, dont les horaires habituels de programmation et s'y adapte. Vous avez également d'autres leviers de contrôle comme la géolocalisation.

En se liant avec votre smartphone, le thermostat sait à peu près quand vous serez à la maison et module la température automatiquement pour un confort optimal dès votre arrivée. La température baisse donc quand vous vous éloignez de la maison et augmente quand vous vous rapprochez du domicile. Compatible avec la plupart des systèmes de chauffage : les chaudières au gaz, au fioul, au bois, les pompes à chaleur, et les poêles à granules.

Compatibilité :

Amazon Alexa

Google Assistant

Pourquoi un thermostat connecté ?

Il n'y a plus aucune raison de d'opter pour le bon vieux thermostat classique qui offre des options limitées (ou alors compliquées) quant à la programmation de votre chauffage. La plupart des consommateurs font désormais confiance aux thermostats connectées qui permettent d'optimiser la facture énergétique grâce à différents types de contrôle intelligent, et ce, même à distance.

Tous les thermostats connectés ont une application compagnon sur mobile (Android et iOS). Vous comprenez d'emblée toute la puissance de contrôle ainsi que les options visuelles qui vont avec : graphiques, estimation de la consommation, conseils pratiques, programmation simplifiée en quelques clics, etc. Et grâce au GPS de votre smartphone, certains thermostats peuvent adapter le chauffage selon votre localisation.

Baisser la température quand vous n'êtes pas là ou l'augmenter quand vous n'êtes plus loin de la maison. De sorte que la température soit optimale dès que vous franchissez l'entrée de votre domicile.

Compatibilité entre le thermostat connectée et votre système de chauffage

C'est l'une des première questions que l'on se pose. Quel thermostat connecté pour quel chaudière ? Le produit que vous vous apprêtez à faire sera-t-il compatible avec votre système de chauffage déjà en place ? La bonne nouvelle c'est que la plupart des thermostats connectés sont compatibles avec quasiment tous les systèmes de chauffage, indépendamment de la marque.

Vous disposez d'un radiateur électrique, d'une chaudière à gaz, au fioul, au bois ou encore d'une pompe à chaleur ? Les thermostats connectés de notre sélection vous permettent de moduler votre température intérieur et de réaliser des économies sur la facture.