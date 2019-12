Meilleures stations météo connectées à acheter en 2020

Bienvenue dans notre guide d’achat des meilleures stations météo connectées de 2020 ! Si vous en avez marre de suivre les bulletins météo à télé et si les applications mobile ne sont pas assez précises pour vous, vous pourriez vous laisser tenter par votre propre station météo. Pour vous y retrouver parmi toutes les propositions du marché, on vous a concocté cette petite sélection. Suivez le guide !

Pour profiter de prévisions météorologiques précises, fiables et complètes, rien de tel qu’une station météo connectée personnelle. Installée dans votre cour, dans votre jardin ou dans votre salon, elle affichera directement sur un écran ou sur votre smartphone un relevé complet du temps qu’il va faire. En fonction de votre budget, de vos attentes, de vos connaissances en météorologie et de vos envies, nous allons vous aider à dénicher la perle rare.

Station météo intelligente Netatmo

Acheter la station météo Netatmo sur Amazon

Si votre budget est illimité, on vous conseillera chaudement de craquer pour la station météo individuelle de Netatmo. Grâce à une série de capteurs innovants, la station fournit un relevé complet et fiable de la météo directement sur une application dédiée sur votre smartphone. Simple et intuitive, elle trouvera aisément sa place dans une maison connectée.

Avec l’application d’automatisation IFTTT, il est par exemple possible de programmer l’activation de votre thermostat si la température passe en dessous des 10 degrés. Les possibilités sont infinies. Vendue aux alentours des 150 € sur Amazon, la station de Netatmo propose la meilleure expérience du marché. Un must.

Bresser Weather Center 5-en-1

Acheter la station météo Bresser sur Amazon

Si vous êtes surtout en quête de précision et de rigueur scientifique, la Bresser 7002510 s’impose comme une sérieuse alternative à la Netatmo. Basique mais complète, elle fournit des prévisions d’une impressionnante exactitude sur un écran au design un peu désuet. Avec son capteur 5-en-1, la station va recueillir des données comme la vitesse et direction du vent (anémomètre), température (thermomètre), humidité (hygromètre) ou la précipitation. A réserver aux utilisateurs les pointilleux.

La Crosse Technology MA10006

Acheter la station météo La Crosse Technology MA10006 sur Amazon

Très abordable au vu des ses performances, la station météo de La Crosse se distingue de la concurrence grâce à l’excellente portée de sa sonde et son application mobile. Contrairement à la plupart des modèles, vous pourrez en effet consulter vos prévisions directement sur votre smartphone mais aussi sur un écran intégré. Malgré ses atouts, la station reste plutôt basique et pêche par son design à l’ancienne.

La Crosse Technology WS6825

Acheter la station météo La Crosse Technology WS6825 sur Amazon

Plus agréable à utiliser et à consulter que son prédécesseur, la WS6826 tire son épingle le du jeu grâce à son interface colorée et ses nombreuses fonctionnalités. La station ne se content en effet pas de vous donner un aperçu de la météo, elle vous fournira aussi un rapport détaillé sur « les risques de moisissures à l’intérieur », explique la marque. Très précise, elle reste une excellente alternative si l’idée de ne pas pouvoir consulter vos relevés sur votre smartphone ne vous dérange pas.

👍Quelles sont les marques de confiance ?

Parmi les constructeurs de confiance qui proposent des stations météo, on retrouve entre autres : La Crosse Technology, entreprise créé en 1991 et qui développe des produits tels que des montres, des convertisseurs de puissance et bien sûr des stations météo connectées. L’entreprise est pionnière dans le domaine des prévisions météo puisque cette dernière à été la première à concevoir des stations capable d’afficher les prévisions météo jusqu’à 5 jours.

Le constructeur Bresser, profite d’une renommée internationale et développe des stations météos connectées de qualité. Très fiable, la marque développe et commercialise aussi des matériels d’optique instrumentale. Enfin, Netamo, entreprise française spécialisée dans les objets connectés et fondée en 2011. Elle propose une station météo qui a l’avantage de pouvoir être couplée à votre smartphone ou tablette ou directement sur le site de Netamo et qui permet d’afficher les données récoltées par les deux cylindres de la station météo.

Il faut avant tout se poser les bonnes questions afin de choisir la station météo qui correspond le mieux à vos besoins. Quels sont le type de données que vous désirez connaître et à quelle fréquence (prévisions pour la journée, pour les 4/5 jours à venir…) ? Si les modèles entrée de gamme vous offrent des informations limitées, d’autres modèles sont capables d’afficher une multitudes de données.

La température, l’humidité intérieure et extérieure, la pluviométrie, l’ensoleillement, la direction et la vitesse du vent, le taux de CO2 dans l’air, la quantité de précipitation, la qualité de l’air ou bien la pression atmosphérique et bien plus encore. Si vous estimez que ces informations sont anecdotiques pour vous, mieux vaudra alors se tourner vers un modèle plus basique.

🌡Les différents types de stations météo connectées

Comme pour la majorité des objets connectés, les stations météo proposées par les constructeurs se divisent par différents types, pour répondre au mieux aux besoins de l’utilisateur. Connectées, ces dernières se démarquent des modèles standards par la liaison de leurs capteurs à un dispositif externe (smartphone, tablette, ordinateur…) via un réseau comme internet. La lecture des données est donc facilitée puisque elle se fait à distance et non plus sur les capteurs.

Les stations météos basiques permettent d’avoir des informations basiques telles que la température intérieure et extérieure et la pression atmosphérique. Elle affichent notamment l’heure, et la date. Ce sont les modèles les plus accessibles, et il faut compter entre 40 et 50 euros pour en acquérir une.

Les stations météo pour intermédiaires qui, en plus des informations qu’affichent les stations météos basiques, embarquent des fonctionnalités supplémentaires telles que la quantité des précipitations, la mesure de l’hygrométrie, la vitesse du vent. Ces modèles peuvent atteindre jusqu’à 150 €.

Les stations météos pour confirmés offrent encore plus d’informations que les deux types de stations météo citées ci-dessus : elles peuvent par exemple afficher des données sur la qualité de l’air, le rayonnement ultraviolet, et même des alertes météo en temps réel (canicule, tempête, gel, neige…) .