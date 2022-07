Meilleure caméra de surveillance extérieure : quel modèle choisir ?

Les caméras de surveillance sont les meilleurs dispositifs pour assurer la sécurité de votre maison quand vous n’êtes pas chez vous. Mais jusqu’à récemment, il s’agissait de systèmes complexes et onéreux installés essentiellement par des entreprises spécialisées. Heureusement, les nouvelles technologies ont permis de démocratiser des solutions de vidéosurveillance facile à installer soi-même sans se ruiner. Il existe de plus en plus de modèles aux caractéristiques bien différentes. Pour définir l'installation la plus adaptée à votre domicile, nous vous avons concocté ce guide.

Notre sélection des meilleures caméras de surveillance extérieures

Les nouvelles caméras de surveillance destinées au grand public ont vu leur prix chuté et leurs caractéristiques s’améliorer. Meilleure image de jour comme de nuit, détection de mouvement intelligente, envoi de notifications sur votre mobile… Mais comment choisir le meilleur modèle pour se protéger des intrusions ? Il y a de nombreux éléments à prendre en compte avant de se lancer : caméra à batterie ou non, résolution du capteur vidéo, système de vision nocturne, application mobile…

Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p

Commençons ce comparatif par un modèle très simple d’installation et d’utilisation car il s’agit d’un système complètement sans fil. La Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p est la première caméra grand public de la marque chinoise Xiaomi.

Cette caméra fonctionne avec une base que l’on branche chez soi par Wifi ou Ethernet. Il est possible d’acheter d’autres caméras sans la base pour créer chez soi un véritable système de vidéosurveillance extérieur. Le récepteur Xiaomi peut ainsi gérer 4 caméras. Il est possible d’enregistrer directement en local les vidéos enregistrées grâce aux ports MicroSD et USB présents sur la base.

Équipée d’un capteur Full HD avec un angle de vue de 130°, cette caméra peut couvrir une large zone de votre jardin de jour comme de nuit. Elle dispose en outre d’un système d’infrarouge passif pour détecter la présence de personnes jusqu’à 7 mètres. Dès qu’une activité ou une présence suspecte est détectée, une alerte est envoyée sur votre smartphone et la vidéo de ce moment s’enregistre automatiquement. Un haut-parleur et un micro intégrés à la caméra vous offrent la possibilité de parler directement à la personne qui s’est introduite chez vous pour éventuellement l’intimider si c’est un intrus ou commencer une discussion si c’est un proche.

Cette caméra peut s’installer n’importe où à l’extérieur puisqu’elle est certifiée IP65. Elle est donc résistante à l’eau et à la poussière. Enfin, sa batterie de 5700mAh permet d’atteindre une autonomie d’environ 3 mois en fonction de la sensibilité de détection choisie.

Les + Les - Installation sans fil très simple Qualité trop faible du micro Possibilité de créer un système de 4 caméras Adaptateur secteur nécessaire mais non fourni Enregistrement local sur carte microSD ou clef USB Nécessite l’achat du pack avec la base Compatible Alexa et Google assistant

EZVIZ C3X

Continuons avec une caméra de surveillance bourrée de technologies : la EZVIZ C3X. Elle se démarque par une excellente qualité d’images de jour comme de nuit. Elle dispose d’un capteur Full HD et d’un double objectif. Ce double objectif est la principale innovation technologique de ce modèle puisqu’il permet une vision nocturne en couleur. Un objectif infrarouge capte la luminosité et l’autre objectif détecte les couleurs. L’IA intégrée à la caméra reproduit ensuite une image parfaite. Seules les caméras munis d’éclairage LED peuvent normalement fournir une image de nuit avec des couleurs. C’est donc un petit exploit !

Cette caméra détecte également automatiquement les mouvements de personnes et de véhicules avec envoi de notifications sur votre portable. Si vous n’êtes pas chez vous pendant plusieurs jours, vous pouvez définir sur l’application des zones critiques comme la zone de votre porte d’entrée ou votre voiture. Si quelqu’un entre alors dans cette zone définie, un système d’alarme sonore et lumineuse se met en route et vous recevez une notification à distance pour vérifier ce qu’il se passe. Vous pouvez aussi enregistrer des alertes vocales personnalisées diffusées sur le haut-parleur. Vous pouvez ainsi prévenir le facteur de déposer votre colis chez le voisin ou prévenir un automobiliste qu’il s’est garé sur un parking privé.

Certifiée IP67, la EZVIZ C3X résistera sans souci aux intempéries. Elle est équipée d’un port microSD qui permet un stockage local. Vous pouvez aussi opter pour un système à distance avec le cloud de la marque. Il existe une option gratuite qui garde les vidéos enregistrées pendant 24H. Si vous souhaitez garder les vidéos plus longtemps, un système d’abonnement payant est alors possible.

Contrairement à la caméra précédante, la EZVIZ C3X nécessite une alimentation filaire. Il faudra donc nécessairement la brancher à votre réseau électrique. D’un point de vue connexion internet, vous avez la possibilité de connecter la caméra par Wifi mais aussi par Ethernet ce qui peut être très pratique si votre réseau Wifi n’est pas assez puissant à l’endroit où vous souhaitez mettre votre caméra

Les + Les - Vision nocturne en couleur Alimentation filaire obligatoire Option cloud gratuite Système d’alarme efficace Présence d’un port Ethernet

TP-Link Tapo C310

Pas besoin de se ruiner pour s’équiper d’un système de vidéosurveillance performant et protéger sa maison. Pour environ 50 euros, vous pouvez vous offrir un modèle tout à fait convaincant.

En effet, malgré son petit prix, la TP-Link Tapo C310 dispose de toutes les fonctionnalités indispensables à une bonne caméra de surveillance extérieure. Certifiée IP66, elle enregistre les vidéos en ultra-haute définition (2304 x 1296 pixels) avec un angle de vision de 104°. Elle propose aussi la vision nocturne allant jusqu’à 30 mètres de distance. Vous pouvez être alerté sur votre téléphone dès qu’un mouvement est détecté dans le champ de vision de votre caméra. Vous pouvez même paramétrer une sirène et des flashs lumineux pour tenter de faire fuir quelqu’un qui tenterait de s’introduire chez vous.

Les vidéos peuvent être enregistrées sur un carte microSD ou à distance avec le système de cloud payant Tapocare. Cette caméra bénéficie aussi d’un système audio bidirectionnel avec la présence d’un micro et d’un haut-parleur.

Tout comme le modèle de EZVIZ, cette caméra demande une installation filaire pour l’alimenter. La connexion au réseau peut se faire par Wifi ou par un câble Ethernet.

Les + Les - Bon rapport qualité-prix Stockage cloud payant Vidéo ultra-haute définition Système audio bidirectionnel à améliorer Port microSD Installation filaire Utilisation intuitive

Nest Cam avec projecteur

Déjà présent sur le secteur des caméra de surveillance avec la Nest Cam batterie, Google nous propose cette fois-ci un modèle équipé de deux projecteurs LED puissants pour voir dans l’obscurité mais aussi pour vous éclairer quand vous rentrez chez vous. Vous pouvez ainsi prévoir des routines pour allumer le projecteur en fonction de vos horaires. Vous pouvez aussi définir la luminosité à votre convenance.

Mais le nerf de la guerre reste le système de surveillance efficace avec détection de mouvement intelligent à 180°. La caméra sait faire la différence entre un humain, un animal et un véhicule pour vous envoyer des notifications adaptées

Le haut-parleur et le micro intégrés permettent de parler via la caméra quand vous le souhaitez, pour prévenir le facteur ou un proche que vous n’êtes pas là ou pour faire peur à un intrus inquiétant.

Vous aurez accès via l’application à un rendu vidéo en direct de qualité en HDR 1080p avec vision nocturne infrarouge. Vous pourrez aussi consulter votre historique vidéo à distance, gratuitement jusqu’à 3 heures en arrière ou payant jusqu’à 10 jours en arrière.

Les + Les - Système de détection intelligent Prix élevé Qualité vidéo Pas de sirène Projecteur LED très pratique Abonnement cloud payant

Netatmo Caméra Extérieure Intelligente

Le point fort de cette caméra de surveillance est de ne pas ressembler à une caméra de surveillance. En effet, de l’extérieur, elle ressemble à un système d’éclairage classique. Son design est soigné et il s’intégrera naturellement à n’importe quelle maison.

Son capteur vidéo 1080p offre une image de qualité et sa vision nocturne infrarouge permet de voir clairement jusqu’à 15 mètres. La détection de mouvement est quant à elle efficace jusqu’à 20 mètres et elle sait différencier un humain, un animal et une voiture. Une fonctionnalité appelée Alert-Zones vous permet de définir des zones précises à surveiller pour éviter de recevoir des alertes intempestives dès qu’il y a un mouvement dans votre jardin.

La sauvegarde des vidéos est possible en local avec une carte microSD ou à distance sur Dropbox ou sur un FTP. Ces solutions de stockage sont bien pratiques car elles ne nécessitent pas de souscrire à un abonnement payant.

Cette caméra a besoin également une alimentation filaire mais elle peut très bien s’installer à la place d’un système d’éclairage préexistant. L’installation et la configuration sont alors très simples. Ce modèle est compatible Alexa, Google assistant et Apple HomeKit.

Cette caméra existe en deux versions : avec ou sans sirène. L’ajout de la sirène permet simplement d’actionner une alarme sonore en cas d’intrusion.

Les + Les - Design soigné et passe-partout Qualité d’image perfectible Détection de mouvement intelligente Prix élevé Eclairage LED efficace Systèmes de stockage sans abonnement

Thomson Rheita 100

La caméra Thomson Rheita 100 est sur le principe assez proche du modèle de Netatmo puisqu’il s’agit aussi d’un système qui combine éclairage et caméra de surveillance. Pour autant, certaines fonctionnalités sont bien différentes.

Contrairement aux autres modèles de ce comparatif, celle-ci dispose d’une caméra rotative motorisée. Elle peut ainsi couvrir un angle de vision horizontal de 270°. Elle est aussi capable de reconnaitre automatiquement une silhouette. Ainsi, en combinant ces deux fonctionnalités, on obtient une caméra capable de suivre en temps réel une silhouette humaine qui se déplace. C’est donc un outil très efficace pour s’assurer qu’aucune personne malintentionnée s’approche de votre maison. Si tel était le cas, vous pourrez tenter de faire fuir cette personne en déclenchant la puissante sirène intégrée. Si un proche se trouve à proximité de la caméra, vous pourrez avoir une discussion avec lui grâce au son bidirectionnel.

Le capteur vidéo Full HD 1080p couplé à une vision nocturne d’une portée de 25 mètres permet d’avoir une image de qualité de jour comme de nuit. Vous pouvez stocker les vidéos sur une carte microSD (jusqu’à 128 Go).

Les + Les - 2-en-1 éclairage et caméra de surveillance Pas de suivi vertical Suivi de silhouette efficace Alimentation filaire Sirène intégrée Stockage sur microSD

Est-il légal d’installer une caméra de surveillance chez soi ?

Installer une caméra de surveillance extérieure chez soi est parfaitement légale et vous n’avez pas besoin d’autorisation particulière. En revanche, il est important de respecter la réglementation sous peine de risquer une grosse amende (voir une peine de prison d’après le code civil). Ainsi, vous avez le droit de filmer votre jardin mais vous ne devez filmer ni la voie publique, ni le jardin de vos voisins (et encore moins chez eux !). Attention donc de bien positionner votre caméra. Par ailleurs, il est recommandé de mettre un petit panneau pour prévenir les personnes qui viennent chez vous qu’elles sont susceptibles d’être filmée par votre installation.

Quel est le meilleur endroit pour installer sa caméra de surveillance extérieure ?

Comme expliqué dans la réponse précédente, il est primordial de bien réfléchir l’installation de sa caméra pour optimiser son utilité sans risquer de filmer chez vos voisins ou la rue. Il est généralement recommandé d’installer sa caméra en hauteur, à environ 2,5 mètres. Vous devrez bien évidemment éviter de l’installer devant un élément obstruant en partie son angle de vision comme un arbre par exemple. Il est aussi conseillé de la mettre à l’abri de la pluie et du soleil, même si elle est certifiée étanche. En effet, un rayon de soleil direct ou des gouttes de pluie sur l’objectif de la caméra pourrait la rendre moins efficace. Enfin, si vous souhaitez la connecter à votre réseau Wifi, vérifiez à l’avance que l’emplacement de votre future caméra est bien couvert par votre réseau sans fil.

Est-ce un bon système de dissuasion ?

Avec les systèmes de surveillance installés par des entreprises spécialisées, vous avez généralement un service de télésurveillance 24h/24 avec des agents capables d’alerter à tout moment les forces de l’ordre en cas d’intrusion. Ce n’est bien sûr pas le cas avec une caméra de surveillance grand public achetée dans le commerce. Pour autant, ces caméras ont d’autres moyens de dissuasion. En premier lieu, le système de notifications sur votre téléphone portable vous permet de vérifier par vous-même si quelqu’un tente de rentrer chez vous par infraction. Si c’est le cas, vous pourrez alors immédiatement contacter la police pour qu’elle intervienne. Vous pouvez aussi généralement enclencher vous-même ou automatiquement une sirène pour faire fuir la personne. Enfin, les vidéos enregistrées par votre caméra pourront servir de preuves et pourront permettre de retrouver éventuellement l’identité du cambrioleur.

