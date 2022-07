Meilleure sonnette connectée : quel modèle choisir ?

Munies d’une connexion Wifi et d’une caméra, les sonnettes connectées sont intelligentes. En les installant à l’entrée de votre maison ou de votre appartement, vous pouvez savoir qui sonne à la porte et répondre sans forcément être chez vous. Face à la multitude de modèles disponibles sur le marché, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Dans ce guide d’achat, nous avons sélectionné les meilleures sonnettes connectées à acheter.

Notre sélection des meilleures sonnettes connectées

Les sonnettes permettent aux visiteurs de signaler leur présence. Mais malheureusement, si vous n’êtes pas chez vous, il pourront sonner tant qu’ils le veulent, vous ne serez pas avertis. La sonnette connectée résout le problème. Dotée d’une caméra, d’un micro, ou encore d’un haut-parleur et reliées au WiFi, elles vous permettent d’interagir avec vos visiteurs. Plus pratique qu’un simple interphone vidéo, vous pouvez voir depuis votre smartphone qui est devant chez vous et communiquer à distance avec la personne.

Les meilleures sonnettes connectées sans fil (à batterie)

Google Nest Doorbell (batterie)

La Google Nest Doorbell sans fil est très simple à installer car elle ne nécessite aucun branchement. Cette sonnette connectée n'a pas de port microSD, mais l’abonnement Nest Aware permet de garder l’historique vidéo durant 3 heures pour la version gratuite et jusqu’à 60 jours avec l’abonnement Nest Aware Plus.

L’IA est capable de reconnaitre les visages et les colis. Par ailleurs, la qualité du micro et du haut parleur permettent de communiquer facilement à distance.

Concernant l’autonomie de la batterie, elle est variable en fonction de l’utilisation. Lorsque la sonnette connectée et très sollicitée, une recharge est nécessaire chaque mois, ce qui peut être contraignant. En étant peu utilisée, c’est à dire moins de 5 fois par jour, la sonnette peut tenir 6 mois.

À noter que la sonnette n’intègre pas de carillon.

Les + Les - Présence de l’IA capable de reconnaitre les visages et les colis Qualité video moyenne Installation très simple Autonomie limitée si sonnette très sollicitée Qualité audio du micro et du haut-parleur Manque de carillon Historique gratuit de trois heures

Philips WelcomeEye Link

Philips propose une sonnette connectée complète sans système d’abonnement payant grâce à un système de stockage interne. En effet, une carte microSD de 32 Go est fournie avec le Philips WelcomeEye Link pour vous permettre d’enregistrer les vidéos en local. En revanche, vous n’avez pas la possibilité d’enregistrer les vidéos sur un système de stockage distant comme un cloud.

Au niveau de la qualité d’image enregistrée, cette sonnette dispose d’une capteur Full HD 1080p qui filme à 160° avec un mode infrarouge pour pouvoir filmer également de nuit. Il est bien sûr également possible de tenir une discussion à distance avec la présence d’un micro et d’un haut parleur intégrés.

Le Philips WelcomeEye Link fonctionne exclusivement sur batterie en se connectant au réseau Wifi de la maison pour communiquer. Son installation est donc un jeu d’enfant. Son autonomie est estimée à 200 jours en utilisation normale. Il faudra donc penser à la recharger une à deux fois par an.

Gros point fort de ce modèle, il est capable à distance de déverrouiller une porte connectée à la sonnette. Cela peut être extrêmement pratique si vous n’êtes pas chez vous mais que vous souhaitez ouvrir votre maison à une personne de confiance.

Les + Les - Installation très simple Application à revoir Pas besoin d’abonnement payant pour fonctionner Carte SD 32 Go fournie Possibilité d’ouvrir une porte connectée à distance

Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free

La sonnette vidéo Arlo Essentiel est polyvalente : munie d’une batterie, elle peut fonctionner à la fois sans fil ou reliée à une alimentation. L’installation est très simple : il vous suffit de fixer au mur le support fourni à l’aide de 2 vis et de clipser la sonnette.

Munie d’une caméra grand angle, la sonnette détecte quand une personne est en approche et vous envoie une notification. Le bouton lumineux en bas indique au visiteur où appuyer pour sonner. En cas de visiteur indésirable, vous pouvez déclencher une sirène à distance.

La sonnette vidéo est fournie avec trois mois d’abonnement au service Arlo Smart, qui permet d'enregistrer les clips de la caméra dans le Cloud, d’identifier les personnes, les véhicules, les animaux et les colis. Sans abonnement, vous ne pourrez pas avoir d’enregistrement vidéo car vous n’aurez pas accès au Cloud et l’ajout d’une carte SD n’est pas possible.

Par ailleurs, comme la sonnette n’est pas équipée d’un carillon, il vous faudra en acheter un en supplément.

Les + Les - Vidéo HDR de bonne qualité de jour comme de nuit Manque un carillon Installation sans fil très simple Abonnement payant pour garder les enregistrements vidéos Bonne autonomie Pas de reconnaissance faciale Peut être utilisé avec ou sans fil

Eufy Security Video Doorbell 2K

La marque Eufy créée par la société Anker Innovations Limited, est spécialisée dans la fabrication d’appareils pour le nettoyage et la sécurité de votre maison. Comme son nom l’indique, la sonnette connectée Eufy Security Video Doorbell 2K dispose d’une caméra Quad HD (2K) de 2560 x 1440 pixels qui permet d’obtenir une image précise et détaillée. Grâce à la vision nocturne par infrarouge, l’image est belle même de nuit.

La sonnette est livrée avec sa Homebase qui, n’étant pas compatible WiFi, se branche à l’aide d’un câble ethernet. La sonnette se connecte ensuite à la station à travers un protocole propriétaire très efficace. La HomeBase dispose d'un espace de stockage de 16 Go qui s'ajoutent aux 4 Go dans la sonnette elle-même, ce qui vous permet de stocker les vidéos sans avoir à payer d’abonnement. La Homebase sert également de carillon.

Certifiée IP65, la sonnette résiste aux projections d'eau et de poussière.

Les + Les - Détection de mouvement Branchement de la Homebase uniquement en Ethernet Fonctionne sans abonnement Image et son de qualité de jour comme de nuit Homebase inclus

Le meilleur judas numérique avec sonnette

Si vous vivez en appartement et que votre porte d’entrée dispose d’un judas, vous pouvez y installer un judas numérique. Bien plus pratique qu’un simple judas, le judas numérique vous montre la personne de l’autre côté de la porte grâce à un écran. Ces judas numériques peuvent aussi avoir une fonction sonnette et fonctionnent donc comme une sonnette connectée. Attention de bien vérifier auprès de votre syndic que votre installation est bien en accord avec le règlement de copropriété et avec la loi.

EZVIZ DP2C

Ce judas numérique de la marque Ezviz est un modèle très complet puisqu’il combine oeilleton numérique, sonnette connectée et détection de mouvement. Il est équipé d’une caméra Full HD 1080p avec un angle de vision de 155°. Il est également équipé de la vision nocturne jusqu’à 5 mètres avec capteurs infrarouges. L’image de la caméra s’affiche sur un écran couleur de 4,3 pouces qui s’allume automatiquement dès que quelqu’un sonne à votre porte. Vous pouvez aussi être notifié sur votre téléphone dès que quelqu’un s’approche de votre porte ou dès que quelqu’un sonne. Si vous n’êtes pas chez vous, vous pourrez communiquer en vocal depuis votre smartphone.

Ce judas connecté s’installe facilement sur tous types de portes d’une épaisseur entre 35 à 103mm avec un diamètre de judas entre 16,5 et 50mm. Il fonctionne sans fil. Équipé d’une batterie rechargeable de 4600 mAh, il a une autonomie jusqu’à 3 mois avec le mode économie d’énergie activé. Il se connecte à votre Wifi et il est compatible avec vos assistants vocaux Alexa ou Google assistant.

Le EZVIZ DP2C est aussi un élément de sécurité pour votre maison. En effet, il peut enregistrer des vidéos de toute personne qui s’approche de votre porte sur le cloud de la marque Ezviz (option payante) ou en local sur une carte microSD (jusqu’à 256 Go). Vous avez également un mode appelé « Détection vagabondage » qui va vous avertir si quelqu’un passe plusieurs fois devant votre porte sans sonner.

Les + Les - Installation et configuration simples Position peu intuitive du bouton de la sonnette (mais qui s’allume quand quelqu’un s’approche) Application très complète Autonomie un peu trop courte Possibilité de stockage local des vidéos Vidéos de qualité de jour comme de nuit Fonctionnalités de sécurité

Les meilleures sonnettes connectées filaires

Google Nest Doorbell (filaire)

La Nest Hello, devenue la Nest Doorbell (filaire) de Google, est sortie en 2018. Bien qu’elle soit plus ancienne et plus compliquée à installer que la version avec batterie, son prix est plus élevé car elle est dotée de meilleures caractéristiques. Elle dispose en effet d’un capteur couleur de 3 MP (capteur couleur 1,3 MP pour la version batterie) , d’un zoom numérique 8x (zoom numérique 6x pour la version batterie) et d’un champ de vision à 160 degrés (145 degrés pour la version batterie).

Avec son capteur vidéo HDR, elle vous permet offre des vidéos de 1600 x 1200 à 30fps. Cette bonne qualité vidéo est cumulée à un excellent son qui réduit les bruits ambiants pour vous permettre de communiquer plus facilement avec vos visiteurs.

La Google Nest Doorbell (filaire) détecte les mouvements et les sons et vous alerte quand une personne se trouve devant chez vous. Par ailleurs, vous pouvez préenregistrer des messages et activer le mode silencieux pour éviter d’être dérangé.

Pour l’historique des vidéos, vous pouvez consulter gratuitement les 3 dernières heures mais pour accéder aux enregistrements antérieurs, vous devez obligatoirement avoir un abonnement.

Les + Les - Vidéo HDR d’excellente qualité de jour comme de nuit Installation filaire nécessaire Possibilité d’activer le mode silencieux Prix élevé Possibilité de préenregistrer des messages Abonnement payant

Ring Video Doorbell Wired

Cette sonnette est le modèle le moins cher du catalogue de Ring, la filiale d’Amazon. C’est l’une des sonnettes connectées les plus abordables du marché tout en bénéficiant du savoir-faire de la marque.

Elle bénéficie notamment d’une image de qualité en toute circonstance grâce à son capteur 1080p et des LEDs infra-rouges pour la vision nocturne. Il est aussi possible de discuter à distance avec la personne qui vient de sonner grâce à un système de son bidirectionnel. La conversation est facilitée par la technologie de suppression des bruits de fond. Elle se connecte simplement à votre Wifi pour communiquer avec l’application dédiée sur votre smartphone. Filiale d’Amazon oblige, elle est bien sûr compatible avec Alexa.

Comme elle n’a pas de batterie, il faudra la relier obligatoirement au secteur. Mais pas de panique, si votre porte d’entrée est déjà équipée d’une sonnette traditionnelle, elle pourra normalement se brancher directement au câblage existant.

Si vous souhaitez enregistrer les vidéos prises par votre sonnette, vous devrez souscrire à un abonnement cloud Ring Protect puisque cette sonnette ne propose pas de solution de stockage interne. L’abonnement de base est de 3,99 euros par mois ou 39,99 euros par an.

Les + Les - Un des modèles les moins chers Abonnement payant nécessaire pour enregistrer les vidéos Vidéo Full HD avec vision nocturne Vendu sans carillon Compatible Alexa

Netatmo Sonnette Vidéo Intelligente

Cette sonnette créée par la start-up française Netatmo dispose de beaucoup de qualités qui en font une des sonnettes parmi les plus complètes du secteur avec un excellent niveau de finition.

Son capteur vidéo Full HD offre un angle de vision de 140° et la vision nocturne avec ses LEDs infra-rouges. Pour accéder à toutes les fonctionnalités de la sonnette intelligente, vous bénéficiez d’une application mobile simple d’utilisation. Les vidéos peuvent être stockées en local sur une carte microSD ou à distance sur un serveur FTP ou une Dropbox. Vous n’aurez donc pas à payer d’abonnement supplémentaire.

Les + Les - Capteur Full HD Micro sans système de suppression de bruits de fond Enregistrement des vidéos sans abonnement en local ou à distance Prix élevé Application intuitive

Sonnette connectée avec ou sans fil : quel modèle choisir ?

Il existe deux types de sonnettes connectées : les filaires et les sans fil. Le choix se fera en fonction de la présence ou non du câblage électrique pour la sonnette.

Les sonnettes sans fil fonctionnent sur batterie et sont très faciles à installer : il vous suffit de les fixer avec des vis. Préférez un modèle avec une bonne autonomie pour ne pas avoir à le recharger trop souvent. Si vous n’avez pas la possibilité de le brancher à un carillon de sonnette existant, pensez à investir dans un carillon qui se connecte à la sonnerie en Wifi pour entendre la sonnette sans passer par votre smartphone.

Pour les sonnettes filaires, vous pouvez soit l’installer à la place de votre ancienne sonnette, soit faire les travaux pour relier la sonnette au tableau électrique et au carillon.

Dans tous les cas, assurez-vous d’avoir une bonne connexion WiFi. La sonnette doit être installée à un endroit avec une bonne qualité de réseau.

Peut-on installer une sonnette connectée pour un appartement ?

Les sonnettes connectées sont généralement utilisées pour les habitations individuelles mais il n’y a aucune règlementation interdisant son installation en appartement. Pour utiliser une sonnette connectée, vous devez appliquer les mêmes règles qu’une caméra de surveillance, c’est à dire installer un petit panneau pour informer les personnes qu’elles sont susceptibles d’être filmées.

À noter qu’il est interdit de filmer la voie publique ou chez vos voisins.

À l’aide de votre smartphone, vous pouvez bien évidemment voir en direct qui se trouve devant votre porte. En fonction du modèle, l’IA de votre sonnette connectée peut même reconnaitre les visages ou les colis pour vous donner des notifications plus précises.

L’enregistrement vidéo peut également être utile pour être consulté ultérieurement. Certaines sonnettes proposent des abonnements payants pour enregistrer les vidéos sur un cloud que vous pouvez visionner à distance. D’autres sonnettes permettent d’enregistrer les images en local, directement sur une carte mémoire de la sonnette connectée.

Peut-elle remplacer une caméra de surveillance ?

Même si vous pouvez voir à distance qui sonne à votre porte, la surveillance n’est pas la principale utilité de la sonnette connectée. Certaines sonnettes sont cependant munies d’un détecteur de mouvement intégré que vous pouvez paramétrer pour recevoir une alerte quand quelqu’un se présente devant chez vous. Si l’individu vous semble suspect, en fonction des modèles, vous pourrez enclencher une sirène d’alarme ou bien lui parler directement pour tenter de le faire fuir.

Certaines sonnettes connectées proposent également l’enregistrement vidéo 24h/24 qui peut être très utile en cas d’intrusion.

Enfin, les sonnettes connectées peuvent faire partie d’un dispositif de télésurveillance. Dans ce cas, elles viennent en complément du réseau de caméras de surveillance.

