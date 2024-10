La TV LG OLED C3 de 65 pouces est à un prix imbattable !

Lancée à 2890 € en 2023, la TV LG OLED C3 de 65 pouces est à un très bon prix sur Boulanger. L'une des références du marché sur ce segment a perdu 1600 euros sur son prix d'origine.

Malgré l'arrivée de son successeur, la TV LG OLED C3 n'a rien perdu de sa pertinence. Elle reste encore l'une des meilleures TV OLED en 2024, d'autant plus que son rapport qualité-prix est désormais plus intéressant. Alors qu'elle a été lancée l'année dernière à 2890 €, elle est en ce moment à seulement 1290 € sur Boulanger au lieu de 1390 € ces dernières semaines.

Mais ne vous y trompez pas, le prix de référence de ce modèle tourne plutôt autour de 1600 €, voire bien plus chez la concurrence. Dans tous les cas, c'est un très bon prix si vous avez ce modèle dans votre collimateur. D'autant plus que la réduction accordée est immédiate et qu'elle n'est liée à aucune offre de remboursement ou de reprise.

LG OLED C3 : une valeur sure

Lancée il y a un peu plus d'un an, cette TV OLED de LG est l'un des modèles les plus populaires de la marque depuis son lancement. Elle offre une excellente qualité d'image avec un contraste infini, des couleurs riches et surtout une belle luminosité pour une TV OLED.

La partie audio est également de bonne facture et s'appuie sur un système audio 2.2 de 40 W. Et grâce à la technologie AI Sound Pro, la TV reproduit un son suround virtuel de type 9.1.2. Bien sûr, le modèle bénéficie des certifications Dolby Atmos et Dolby Vision.

Les gamers peuvent également profiter de toutes les fonctionnalités dont ils ont besoin pour jouer dans les meilleures conditions. La TV dispose en effet de 4 ports HDMI 2.1 pour profiter d'un taux de rafraichissement allant jusqu'à 120 Hz en 4K, sur les consoles de nouvelle génération. La LG OLED C3 est également compatible avec G-Sync et FreeSync.