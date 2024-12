Nvidia GeForce RTX 50 : performances, nouveautés, date de sortie, prix, tout savoir sur les cartes graphiques Blackwell

Les cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 50 seront bientôt disponibles, à commencer par les RTX 5090 et RTX 5080. Prix, date de sortie, caractéristiques techniques, performances, architecture Blackwell, DLSS, ray tracing, nouveautés et améliorations, voici tout ce que l'on sait sur la prochaine génération de GPU de Nvidia.

La tant attendue série des cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 50 est sur le point d'être dévoilée. Ces nouveaux GPU reposent sur la nouvelle architecture Blackwell, qui remplace Ada Lovelace de la génération précédente. Avec ce renouvellement de la gamme, nous escomptons une hausse de la puissance et des performances bien sûr, mais on espère aussi une meilleure efficacité énergétique. Quant aux prix, ils s'annoncent particulièrement salés.

Quand les cartes graphiques RTX 50 seront-elles disponibles ?

Fin 2022, Nvidia lançait ses premières cartes graphiques RTX 40. Celles-ci ont été suivies des RTX 40 Super à partir de début 2024. Les Verts ne chamboulent pas leur calendrier puisque les premiers GPU de la génération RTX 50 sont attendus pour le début d'année 2025. Nous savons en effet que Nvidia a arrêté la production de certains GPU RTX 40 en prévision des nouveaux modèles, qui seront prêts à prendre la relève dès que le stock de RTX 40 sera écoulé.

D'après les informations que nous avons à disposition les RTX 5080 et RTX 5090 seront révélées lors du CES 2025 de Las Vegas, qui se tient du 7 au 11 janvier 2025. Leur sortie officielle devrait donc être programmée pour la fin janvier 2025. Nvidia lance toujours ses références les plus haut de gamme en premier. Il faut généralement attendre quelques semaines ou quelques mois avant de voir arriver les GPU plus modestes. La RTX 5070 serait toutefois être présentée dans le courant du mois de janvier 2025, pour une commercialisation au mois de février.

Pour la RTX 5060, nous n'avons pour l'instant pas d'indication fiable, et pour cause, elle pourrait n'être rendue disponible que bien plus tard, au printemps 2025. L'existence d'une RTX 5050 de bureau est incertaine, mais une version pour PC portable devrait bien voir le jour, peut-être aux alentours de juin 2025.

Combien coûtent les cartes graphiques RTX 50 ?

Tant que Nvidia n'a pas communiqué le prix des RTX 50, nous ne pouvons que nous baser sur des suppositions et des fuites. Et encore, même quand Nvidia annoncera les tarifs, nous savons bien que les cartes graphiques Founders Edition sont rares, et qu'il faut souvent se tourner vers des modèles personnalisés par des fabricants tiers comme Gigabyte, Asus, PNY ou MSI pour s'équiper, qui pratiquent souvent des prix plus élevés que ceux de Nvidia.

Sur les GPU premium, il faut se préparer à une sensible hausse de prix. Une indiscrétion laisse entendre que la RTX 5090 pourrait être vendue à partir d'entre 1 899 et 1 999 dollars US, alors que la RTX 4090 était commercialisée à 1 599 dollars US. La RTX 4090 étant vendue 1 949 euros en France, il est possible que la RTX 5090 s'approche des 2 500 euros chez nous si ces tarifs se confirment.

On soupçonne aussi que la RTX 5080 serait également plus chère que la RTX 4080. Selon des documents marketing envoyés par Nvidia à ses clients, la RTX 5090 et la RTX 5080 doivent être présentées au public comme des produits “destinés aux professionnels”. Pour justifier un prix élevé, la RTX 5080 ne serait donc pas vendue avec l'image d'un GPU pour les joueurs. Ceux-ci seraient plutôt orientés par Nvidia vers la RTX 5070 comme option de milieu de gamme, ou vers des modèles de génération précédente, comme la RTX 4080 ou la RTX 4080 Super.

Blackwell, c'est quoi ?

L'architecture Blackwell a été annoncée fin 2023 aux investisseurs de Nvidia et a été officialisée en mars 2024 au grand public. Elle a été présentée comme la nouvelle architecture GPU de l'entreprise pour les centres de données (notamment pour les serveurs dédiés au machine learning et au calcul d'IA générative, remplaçant l'architecture Hopper. Surprise, Blackwell sera aussi l'architecture utilisée pour les cartes graphiques grand public, succédant ainsi à Ada Lovelace. On distingue par contre les puces GB100 pour les centres de données des puces GB200 pour les cartes graphiques RTX 50.

L'architecture Blackwell, et donc les puces GPU GB200 des RTX 50, est basée sur le procédé de fabrication 4NP de TSMC. Nous passons donc à un nœud de 4 nm sur cette génération (contre 5 nm sur les RTX 40), alors que TSMC a déjà mis au point une gravure en 3 nm. Nvidia a préféré partir sur une version améliorée d'un procédé déjà bien maitrisé que de partir sur une toute nouvelle technologie. On ne sait pas si ce choix a été réalisé pour des questions de performances, de fiabilité, de coûts, de capacité de production, ou d'une combinaison de plusieurs de ces facteurs.

Quelles sont les performances des RTX 50 ?

En attendant les benchmarks et les tests, nous pouvons nous faire une première idée des performances des cartes graphiques GeForce RTX 50 en nous basant sur leurs caractéristiques techniques supposées et les différentes fuites. Le leaker Moore’s Law Is Dead estime que le bond de performances entre les RTX 40 et les RTX 50 risque d'être moins important que celui qu'on avait connu entre les RTX 30 et les RTX 40. AMD s'étant retiré du segment des GPU ultra haut de gamme, Nvidia n'a plus à mener une course à la puissance aussi intense qu'auparavant.

Selon RedGamingTech, les RTX 5080 et RTX 5070 pourraient offrir des performances un peu moins de 30 % plus élevées que les RTX 4080 Super et RTX 4070 Super. La RTX 5090 serait quant à elle presque 50 % plus puissante que la RTX 4090. Sur cette génération, Nvidia se serait notamment concentré sur les performances en ray tracing et en path tracing, doublant les performances des GPU sur ces deux aspects. Pour rappel, le path tracing, que Nvidia renomme Full RTX ou Full Ray Tracing pour ses produits, est une évolution du ray tracing, améliorant encore le calcul des rayons de lumière pour un rendu graphique encore plus réaliste. Pour l'instant, peu de jeux sont compatibles (Indiana Jones et le Cercle Ancien l'est parmi les sorties récentes) et le Full RTX impacte encore plus la fluidité que le RTX, il sera intéressant de voir si Nvidia parvient à trouver un compromis équilibré entre performances et qualité avec les GPU Blackwell.

Un moyen de proposer du path tracing sans voir une trop grande dégringolade des images par seconde pourrait passer par une amélioration du DLSS. Cette technologie de mise à l'échelle de l'image permet de calculer un rendu dans une définition inférieure à celle qui est visée, puis de compléter l'image avec les pixels manquants par intelligence artificielle afin de la reconstituer dans la qualité voulue. Cette technique booste sensiblement les performances, sans détériorer, ou presque pas, la qualité. Le DLSS 4 pourrait débarquer sur les RTX 50 pour faire suite au DLSS 3.5, mais nous n'en savons pas grand-chose pour l'instant.

Quelles sont les caractéristiques techniques des RTX 50 ?

Une des grandes nouveautés apportées par les RTX 50 doit être le passage à une mémoire GDDR7, alors que les RTX 40 demeuraient en GDDR6 ou GDDR6X. Poussée dans ses retranchements, la GDDR7 peut théoriquement atteindre des vitesses de 36 Gb/s, mais il est improbable que Nvidia aille jusque-là. La RTX 5090 pourrait embarquer 32 Go de VRAM GDDR7 à 28 Gb/s pour un bus de 512-bit, ce qui se traduirait par une bande passante exceptionnelle d'approximativement 1,8 To/s. Clairement, il s'agirait là d'un produit qui n'est plus du tout destiné au jeu vidéo, mais à des usages professionnels demandant plus de ressources.

La RTX 5080 bénéficierait quant à elle de 16 Go de VRAM GDDR7 et d'un bus de 256-bit. Pour compenser en partie ces caractéristiques moins généreuses que sur la RTX 5090, Nvidia pourrait intégrer une mémoire un peu plus rapide (32 Gb/s) sur la RTX 5080, permettant de lui octroyer une bande passante autour du 1 To/s. Il se murmure que la RTX 5080 pourrait se décliner en deux versions, comme l'a déjà fait Nvidia dans le passé, l'une d'elles profitant de 24 Go de VRAM au lieu de 16 Go. Pour la RTX 5070, on évoque 12 Go de VRAM à 28 Gb/s pour un bus 192-bit.

Le GPU GB202 de la RTX 5090 disposerait de 170 SM (Streaming Multiprocessors), 21 760 cœurs CUDA, 680 cœurs Tensor et 170 cœurs RT (ray tracing). Le TGP de la carte graphique atteindrait 600 W, soit une consommation bien plus élevée que celle de la RTX 4090 et ses 450 W d'enveloppe thermique.

La RTX 5080 serait équipée du GPU GB203, qui devrait proposer 84 SM, 10 752 cœurs CUDA, 336 cœurs Tensor et 84 cœurs RT, pour un TGP aux alentours des 400 W. La RTX 5070 et son GPU GB205 profiteraient de 50 SM, 6 400 cœurs CUDA, 200 cœurs Tensor et 50 cœurs RT, avec un TGP de 225 W.

La fréquence d'horloge de ces GPU pourrait tourner autour de 2,5 GHz de base, atteignant la vitesse boost des précédents modèles. En boost, la RTX 5090 pourrait viser les 2,9 GHz, et même au-delà des 3 GHz sur des versions overclockées personnalisées par des fabricants tiers.

Quelle connectique pour les RTX 50 ?

Au revoir PCIe 4, les RTX 50 sont compatibles avec le dernier standard d'interface matérielle PCIe 5, avec connecteur à 16 broches. Pas de panique si votre carte mère n'est pas toute récente, la rétrocompatibilité avec la norme PCIe 4 est bien assurée. La RTX 5090 pourrait être mieux pourvue en broches que ses consœurs si la consommation énergétique de 600 W venait à se confirmer.

Pour connecter des périphériques d'affichage à sa machine, les RTX 50 proposeront bien entendu une connectique HDMI 2.1. Plusieurs ports DisplayPort seront aussi disponibles, et Nvidia va probablement passer au DisplayPort 2.1 sur cette génération. Les RTX 40 sont bloquées au DisplayPort 1.4, tandis que les Radeon RX 7000 d'AMD ont eu droit au fameux DisplayPort 2.1. Ce dernier octroie la possibilité de transmettre un flux 4K UHD à 480 Hz et 8K à 165 Hz avec les câbles certifiés DP80, qui prennent en charge l'UHBR20 (Ultra-High Bit Rate) à 80 Gb/s de bande passante.