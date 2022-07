Meilleures webcams : quel modèle choisir en 2022 ?

Que vous en ayez besoin pour le travail ou pour faire des appels vidéo avec vos proches, l'utilisation d'une bonne webcam est importante. Découvrez ici les références que nous vous conseillons pour avoir la meilleure qualité selon votre usage.

Notre sélection des meilleures webcams en 2022

Depuis plusieurs années, l'utilisation des webcams s'est généralisée. Outre les gamers qui ont en besoin pour faire du streaming, on a tous pris l'habitude de faire des appels en visio avec notre famille ou nos amis. De même, avec la démocratisation du télétravail, une bonne webcam pour assister à des réunions à distance est nécessaire. Certains entretiens d'embauche peuvent également se faire par ce biais. Mais toutes les webcams ne sont pas égales, et les références pullulent sans qu'elles n'offrent forcément les performances que l'on imagine. Alors pour vous y retrouver, qu'importe l'usage voulu, voici notre sélection des meilleures webcams disponibles sur le marché.

Logitech C920

La webcam Logitech C920 est devenue et est restée une référence du milieu, pour sa simple capacité à offrir une très bonne qualité vidéo même dans des conditions lumineuses qui ne sont pas tout à fait excellentes. Elle est qui plus est très peu chère, et peut donc convenir au plus grand nombre sans devoir casser la tirelire.

Si vous avez besoin d'une bonne référence pour de la visio, ou si vous êtes curieux de démarrer le stream sans aller jusqu'à investir des milles et des cents, la Logitech C920 est véritablement la valeur sûre du marché.

Les + Les - Peu cher Pas de 60 FPS Bonne qualité d'image Peu d'ajustements Design passe-partout

Logitech Brio

Vous voulez la polyvalence et la facilité d'utilisation de la C920, mais vous attendez une meilleure qualité vidéo ? Alors ne cherchez pas plus loin que la Logitech Brio. La webcam premium du constructeur est plus chère bien sûr, mais pousse la définition en 4K et offre de nombreuses fonctionnalités qui peuvent faire toute la différence.

Nous avons notamment un zoom x5, trois angles de vision différents, du tracking de visages, la compatibilité HDR et toutes sortes de fonctionnalités logicielles pour accompagner tout cela. Si ces fonctionnalités ont un intérêt pour vous ou si vous voulez tout simplement une excellente qualité d'image, cela peut être pertinent d'investir dans ce modèle haut de gamme

Les + Les - Super qualité d'image Très chère Autofocus HDR Champ de vision ajustable

Razer Kiyo

La plus grande faiblesse de votre installation est le manque de luminosité de votre pièce ? Pas de panique : Razer a pensé à vous avec cette Razer Kiyo, une webcam qui a la grande particularité d'intégrer une ring light dans sa conception. De cette manière, vous êtes assuré d'être toujours correctement éclairé même si votre pièce est sombre.

La qualité vidéo n'est pas en reste qui plus est, puisque cette dernière est relativement équivalente à une Logitech C920. C'est une webcam polyvalente qui pourra convenir à toutes sortes d'utilisations, pour un entretien d'embauche ou pour faire du streaming vidéo par exemple. Elle est aussi très compacte et facilement transportable. Elle est donc très pratique si vous êtes souvent en déplacement et que vous souhaitez toujours garder votre webcam à portée de main.

Les + Les - Ring-light intégrée Pas de 60 FPS Bonne qualité d'image Orientable Facile à transporter

Logitech StreamCam

Si la C920 continue d'être une référence, le constructeur Logitech a voulu rafraîchir son line-up avec cette toute nouvelle référence grand public : la StreamCam. Ici, nous avons le droit à une qualité équivalente à celle de la C920, mais avec une plus grande fluidité de l'image en 60FPS. Comme son nom l'indique, elle est particulièrement adaptée pour les streamers.

Mais cette webcam saura également plaire aux utilisateurs de réseaux sociaux type Instagram ou TikTok. En effet, la particularité de la StreamCam est que vous pouvez l'utiliser aussi bien en mode paysage qu'en mode portrait. Vous n'aurez donc plus à couper dans votre enregistrement pour retrouver le format portrait. Un grand plus pour la qualité finale de votre image !

Les + Les - Portrait OU paysage Chère pour ce qu'elle est 1080p à 60 FPS Très bonne qualité d'image Design moderne

Anker PowerConf C300

Si vous cherchez une webcam pour un usage professionnel, la Anker PowerConf C300 a été spécifiquement conçue pour cela. Elle offre notamment un super grand angle de vision de 115°, de manière à pouvoir incorporer l'intégralité d'une salle de réunion dans un seul et même plan. Elle sait aussi très bien gérer le manque de luminosité qu'une salle de conférence peut parfois subir. Le mode suivi du sujet est aussi plutôt efficace, bien qu'il ne soit pas le plus performant du marché pour autant.

Les + Les - Ultra grand-angle 115° Chère Très belle qualité d'image Micros intégrés juste convenables Forte en basse luminosité

NexiGo N970P

La NexiGo N970P fait également partie de ces webcams surtout destinées aux professionnels et à leur salle de réunion, mais va plus loin en proposant une définition 4K. Il est également capable de faire un cadrage automatique de tous les sujets dans la pièce avec la présence d'un zoom x10. Cette webcam peut donc gérer aussi bien une réunion avec 5 collaborateurs dans la pièce ou une simple visioconférence entre 2 personnes.

Sa gestion à la télécommande est également un plus pour permettre de placer la webcam où bon vous semble dans la pièce, sans devoir faire des allers-retours pendant vos réunions. Et si vous voulez être sûrs de ne pas vous faire observer par des pirates informatiques, un cache physique du capteur est directement intégré et peut facilement être placé et retiré entre chaque réunion.

Les + Les - Vidéo 4K Design daté Excellent autofocus Auto cadrage parfois lent Bons micros

Poly Studio P15

Vous avez besoin d'une installation professionnelle pour pouvoir animer des conférences de loin ? Alors la Poly Studio P15 est faite pour vous. Cette référence est presque unique en son genre. Elle est aussi extrêmement onéreuse, mais c'est le prix de la qualité.

Vous y retrouverez un capteur Ultra HD avec autofocus et un angle de 90°, et surtout une construction intégrant une paire de haut-parleurs pour entendre clairement vos correspondants. Cette webcam intègre trois microphones à beamforming pour capter votre voix de la manière la plus claire possible. Ce modèle vous dispense donc de devoir investir dans un micro de qualité en plus de votre webcam.

Un produit unique en son genre, mais qui répondra parfaitement aux besoins de ceux cherchant ce type de produit.

Les + Les - Vidéo 4K Large Haut-parleurs puissants Très cher Excellents micros Ports USB intégrés pour charger

À quoi sert une webcam ?

Une webcam, également appelée webcaméra, est une caméra vidéo numérique reliée à un ordinateur. Elle sert à capturer des vidéos et des photos qui sont ensuite diffusées sur internet. Très utiles pour communiquer à distance, les webcams peuvent servir à faire du streaming vidéo pour les gamers mais aussi à faire des vidéoconférences dans un cadre professionnel ou des appels en visio avec ses proches.

Pour choisir sa webcam, il y a plusieurs éléments à prendre en compte :

La définition de l’image varie d’une webcam à l’autre. Pour rester en contact avec sa famille ou ses amis, une webcam Full HD peut suffire. Dans un cadre professionnel, une définition plus importante (jusqu’à 4K) peut être utile afin de bénéficier des options de zoom numérique automatique sur la personne qui parle lors d’une réunion avec plusieurs personnes.

varie d’une webcam à l’autre. Pour rester en contact avec sa famille ou ses amis, une webcam Full HD peut suffire. Dans un cadre professionnel, une définition plus importante (jusqu’à 4K) peut être utile afin de bénéficier des options de zoom numérique automatique sur la personne qui parle lors d’une réunion avec plusieurs personnes. Le champ de vision peut aussi s’avérer important si vous souhaitez utiliser la webcam à plusieurs (lors d’une réunion professionnelle par exemple). Un angle de vision de 80° sera amplement suffisant pour une utilisation standard mais certaines webcams offrent des supers grands angles comme la Anker Powerconf C300 qui a un champ de vision de 115°.

peut aussi s’avérer important si vous souhaitez utiliser la webcam à plusieurs (lors d’une réunion professionnelle par exemple). Un angle de vision de 80° sera amplement suffisant pour une utilisation standard mais certaines webcams offrent des supers grands angles comme la Anker Powerconf C300 qui a un champ de vision de 115°. Si votre bureau d’ordinateur se situe dans un lieu sombre , privilégiez une webcam avec une bonne sensibilité et/ou avec une lumière LED intégrée .

, privilégiez une webcam avec une . Si votre ordinateur n’a pas de microphone intégré ou que celui-ci est de mauvaise facture, vous pouvez trouver un modèle de webcam avec micro intégré pour améliorer la qualité audio de vos conversations.