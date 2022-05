Casque Sony WH-1000XM5 pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Le casque WH-1000XM5 de Sony arrive sur le marché deux ans après le XM4 qui, malgré sa qualité, apportait trop peu de nouveautés par rapport à son prédécesseur. Le changement tant attendu est enfin là et il concerne aussi bien l'esthétique que les spécifications techniques. On vous dit où acheter le nouveau casque de Sony au meilleur prix.

Casque Sony WH-1000XM5 noir au meilleur prix 409.99€ Voir 409.99€ Voir 409.99€ Voir 419€ Voir 510.86€ Voir Casque Sony WH-1000XM5 argent au meilleur prix 409.99€ Voir 409.99€ Voir 409.99€ Voir 419€ Voir 510.86€ Voir

La gamme WH-1000XM de Sony se renouvelle avec régularité tous les deux ans depuis quelques années. On attendait avec assurance son nouveau représentant pour 2022 et il ne nous a pas fait faux bond. Le Sony WH-1000XM5 prend donc officiellement la relève, quatre ans après le WH-1000XM3 qui avait mis tout le monde d'accord et deux ans après le XM4 qui améliorait la recette sans pour autant la révolutionner.

Avant même de se faire enfiler, le casque à réduction de brut active se présente comme le modèle du changement. Le design évolue en effet après avoir stagné pendant 6 ans (depuis le MDR-1000X sorti en 2016). Et sous le capot, Sony a également annoncé des évolutions techniques qui réinventent l'écoute sans distraction. Il y a aussi du progrès au niveau de la qualité des appels, avec notamment une amélioration de la netteté de la voix.

Où acheter le Sony WH-1000XM5 au meilleur prix ?

Le Sony WH-1000XM5 est disponible sur toutes les boutiques en ligne majeures, en l'occurrence chez Amazon, Boulanger, Fnac et Darty. Sans surprise, le tarif du casque à réduction de bruit active est à la hausse. Le prix conseillé est de 420 €, soit une augmentation de 40 € par rapport à son prédécesseur. Pour rappel, le WH-1000XM4 avait été lancé à 380 €.

Mais à peine est-il arrivé sur le marché que le XM5 est déjà disponible moins cher. En effet, il fait l'objet d'une réduction de 10 € chez Amazon, Boulanger Fnac et Darty. Le casque est à 409 € sur toutes ces boutiques au lieu de 420 €. Les livraisons démarrent le 25 mai 2022 chez certains marchands. Vous avez le choix entre deux coloris : le noir et l'argent.

Quelles sont les nouveautés du Sony WH-1000XM5 ?

Commençons par l'extérieur puisque Sony l'a fait évoluer après avoir fait du surplace pendant 6 ans. Le Sony WH-1000XM5 change donc de look et arbore une nouvelle forme légèrement plus longiligne et moins en rondeur. Pour autant, le casque fait une cure d'amaigrissement qui se manifeste notamment par un arceau plus fin. Le XM5 pèse ainsi 250 grammes contre 254 grammes pour son prédécesseur.

Petite nouveauté également : Sony a repensé la housse de transport qui se comprime légèrement lorsque le casque en est sorti afin de réduire l'encombrement. Le WH-1000XM5 dispose par ailleurs d'une nouvelle finition en cuir souple qui épouse la forme de votre tête et réduit la pression sur vos oreilles. Les tours d'oreille sont pivotants, avec des articulations silencieuses. Le casque offre aussi une tenue agréable et améliore globalement le confort.

Pour en venir à la partie technique, on note principalement l'intégration de 2 processeurs : le processeur HD QN1 ainsi que la puce V1 qui contrôlent huit microphones au total pour une écoute sans distraction. Le Sony WH-1000XM5 intègre également un nouveau diaphragme de 30 mm qui améliore la qualité sonore avec notamment des basses plus profondes.

Pour ce qui est des fonctionnalités, on retrouve naturellement une écoute Bluetooth multipoint (association de deux appareils en simultanée), une fonction Adaptative Sound Control qui adapte la réduction de bruit à votre activité ainsi qu'à votre en environnement. Quatre microphones sont désormais dédiée à la voix, avec des technologies qui améliorent sa netteté lors de vos appels, même dans des conditions venteuses.

Enfin, nveau codecs, le Sony WH-1000XM5 est compatible avec les classiques AAC, SBC, mais aussi et surtout avec le LDAC (jusqu'à 990 kb/s). On note une fois encore l'absence de l'aptX. Le casque offre une autonomie de 30h avec l'ANC, de quoi assurer plus d'une journée d'écoute ininterrompue, soit plusieurs jours d'autonomie en usage normal.