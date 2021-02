Casque Sony WH-1000XM4 pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Le casque Sony WH 1000XM4, digne successeur du déjà très bon XM3 est disponible auprès de l'ensemble des commerçants en ligne français. s'il était lors de sa sortie proposé au tarif de 379 euros, on commence à le trouver chez certaines enseignes sous la barre des 350 euros. On fait le point sur les meilleures offres qui permettent d'acheter le casque audio Bluetooth Sony WH 1000XM4 au prix le plus bas.

💰OÙ ACHETER LE CASQUE SONY WH-1000XM4 PAS CHER : LES MEILLEURS PRIX

Le casque audio Bluetooth Sony WH-1000XM4 le dernier modèle qui succède au Sony WH-1000XM3 est disponible au meilleur prix auprès des enseignes Darty, Fnac et Boulanger qui le proposent à 349,99 € au lieu de 379,99 € prix conseillé. C'est une petite baisse de prix de 30 euros, toujours bonne à prendre.

👍POURQUOI acheter le casque audio Bluetooth WH-1000XM4

Le WH-1000XM4 reprend le même design que le WH-1000XM3. Il corrige pratiquement tous ses défauts et intègre en plus des fonctionnalités essentielles, présentes sur les autres casques audio haut de gamme. En plus d'offrir une qualité audio exceptionnelle, la réduction de bruit est proche de la perfection . L'intégration d'un capteur de proximité et de commandes tactiles réactives ajoute un plus dans l'expérience de l'utilisateur.

Les petits défaut du WH-1000XM3 ont été corrigés et le nouveau porte étendard de Sony; réussi avec brio à les gommer. Si vous cherchez un casque audio d'une qualité irréprochable, le Sony WH-1000XM4 est fait pour vous.

