Précommande AirPods Pro 2 : où acheter les écouteurs d’Apple au meilleur prix ?

Les AirPods Pro 2 sont les tous nouveaux écouteurs sans fil avec réduction de bruit active d’Apple. Trois ans après la sortie des premiers AirPods Pro, la marque à la pomme revient avec un modèle au design inchangé mais avec des évolutions techniques majeures. Disponibles en précommande, les AirPods Pro 2 seront officiellement disponibles le 23 septembre 2022. Dans cet article, on vous dit donc où précommander les AirPods Pro 2 au meilleur prix.

C'est au cours d'une Keynote organisée le 7 septembre 2022 qu'Apple a présenté ses AirPods Pro 2. Si de l’extérieur il est difficile de distinguer la deuxième génération de la première, c’est à l’intérieur que tout change avec notamment l’arrivée de la nouvelle puce H2 qui va améliorer la qualité sonore, permettre de personnaliser l’audio spatial pour chaque utilisateur, mettre en place la transparence adaptative et rendre la réduction de bruit active deux fois plus efficace. Tout un programme.

💰 AirPods Pro 2 : les boutiques qui les proposent au meilleur prix

Les AirPods Pro 2 seront disponibles en France à partir du 23 septembre 2022 au prix conseillé de 299 euros. Mais ils sont déjà proposés en précommande chez les revendeurs partenaires d’Apple pour s’assurer de les recevoir le jour de leur sortie. Comme tous les modèles d’AirPods jusque’à présent, les nouveaux AirPods Pro 2 sont disponibles dans un seul coloris : le blanc.

Dans la boîte, on retrouvera en plus des écouteurs, le boîtier de charge sans fil MagSafe, un câble Lightning vers USB-C, la documentation et 4 paires d’embouts auriculaires en silicone de tailles différentes : L, M, S et la nouvelle taille XS pour les oreilles les plus petites. Tout comme les AirPods 3, les AirPods Pro 2 offrent 6 heures d'autonomie qui peuvent monter jusqu'à 30 heures avec le boîtier de charge. Pour rappel, c’était seulement 4 heures et demi d’autonomie pour les AirPods Pro et 24 heures avec le boitier.

Voici les liens pour acheter les AirPods Pro 2 au meilleur prix :

🤔 Quelles sont les nouveautés des AirPods Pro 2 et les différences par rapport à la première génération ?

Comme nous l’expliquions en introduction, les AirPods Pro 2 ne changent pas beaucoup d’un point de vue design. Seul le boitier arbore des différences notables avec l’arrivée d’un petit haut parleur intégré qui permet d’effectuer des signaux sonores (notamment quand on souhaite retrouver son boitier égaré) et une encoche pour dragonne si vous voulez accrocher votre boitier à un sac par exemple pour éviter justement de le perdre.

En revanche, Apple a revu entièrement les technologies embarquées pour améliorer en tous points ses écouteurs intra-auriculaires haut de gamme. La nouvelle puce H2 permet avant tout une réduction bruit active deux fois plus efficace et un mode transparence adaptatif qui limite automatiquement les bruits assourdissants comme des travaux par exemple.

L’audio spatial est aussi améliorée car elle a maintenant la capacité de s’adapter à la morphologie de votre tête pour vous offrir l’expérience la plus immersive possible. Pour des écouteurs, il ne faut pas oublier le nerf de la guerre : la qualité sonore. Apple promet des “aigus cristallins et des basses riches et profondes ” grâce à un transducteur et un amplificateur sur mesure et bien sûr toujours la puce H2.

Pour finir, Apple a enfin écouté ses utilisateurs qui se plaignaient de ne pas pouvoir contrôler le volume directement depuis leurs écouteurs. Une commande tactile sur les tiges permet de gérer le volume en balayant vers le haut ou vers le bas.