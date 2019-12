Top 5 des meilleurs écouteurs sans fil True Wireless à acheter en 2020

Vous souhaitez acquérir des écouteurs sans fil True Wireless mais vous êtes quelque peu perdu ? Avec le nombre croissant de modèles proposés par les constructeurs (Apple, Bose, JBL…), il est de plus en plus difficile de savoir lesquels correspondent à nos besoins. Pour vous aidez dans votre choix, nous avons concocté un top 5 des meilleurs écouteurs sans fl True Wireless à acheter en 2020 !

Jabra Elite 65T

On commence notre sélection avec les Jabra Elite 65T. Certifiés IP56, ils sont résistants à la transpiration et à la poussière. Ces derniers embarquent un capteur de mouvement pour évaluer vos performances et cotre condition physique. Avec une autonomie allant jusqu’à 5 heures pour une seule recharge, et 15 heures avec son étui de recharge compact, vous avez de quoi l’utiliser sans souci du matin au soir.

En outre, les Jabra Elite 65T intègrent la technologie sans fil Jabra de 3ème génération et le Bluetooth 5.0, vous bénéficier d’une qualité de son exceptionnelle, sans interruption. L’application Jabra Sound+ intégrant un égaliseur complet vous permet également personnaliser le son en fonction de vos préférences.

De plus, ces écouteurs sont aussi compatibles avec les assistants vocaux Amazon Alexa, Siri ou bien encore Google Assistant. Vous obtenez ainsi rapidement et facilement toutes les informations dont vous avez besoin. Dans la boîte on retrouve : le boîtier de recharge, 1 câble micro USB, 3 paires d'embouts en silicone ainsi qu’un guide de démarrage rapide.

Apple Airpods Pro

Dans le très haut de gamme, on retrouve les derniers Apple AirPods Pro. Résistants à la transpiration et la poussière grâce à leur certification IPX4, les AirPods Pro le sont aussi en matière d’écoute puisqu’ils peuvent atteindre jusqu’à plus de 5 heures d’autonomie avec le boîtier de charge sans fil. À l’instar des AirPods, les AirPods Pro se connectent comme par magie à votre iPhone ou Apple Watch. Et ils sont prêts à être utilisés dès leur sortie du boîtier.

Les AirPods Pro sont livrés avec trois embouts en silicone souple de tailles variables, afin de permettre à l’utilisateur de trouver la bonne mesure qui s’adapte parfaitement à ses oreilles. Ils intègrent la technologie de réduction active du bruit qui assure un son profondément immersif. Le mode Transparence permet d’entendre tout ce qu’il se passe autour de vous et interagir avec le monde qui vous entoure. Il s sont proposés à 279 € chez la plupart des enseignes françaises.

Bose SoundFree Sport

Aux alentours des 150 euros, les Bose SoundSport Free sont idéalement conçu pour les sportifs. Ils sont certifiés IPX4 et sont donc résistants aux d’éclaboussures ou à la sueur lors de pratiques sportives. Conçus pour solidement tenir en place en toute circonstance, ils dépassent allègrement du pavillon de l’oreille lorsqu’ils sont portés. Cela n’est guère étonnant, Bose ayant toujours privilégié le confort d’utilisation et la qualité du son produit au détriment de l’aspect.

Les SoundSport Free offrent une autonomie confortable grâce à une batterie qui assure en théorie jusqu’à 5 heures d’utilisation continue à volume moyen. Leur recharge s’effectue au travers de l’étui fourni, lui-même équipé d’une batterie assurant deux charges complètes supplémentaires. On bénéficie donc de près de 14 heures d’autonomie sans avoir à approcher une prise de courant.

Le son produit est tout simplement excellent, chaque fréquence audio étant correctement restituée sans empiéter sur les autres. Les embouts Sport StayHear + fournis procurent une isolation passive très correcte. Bon point aussi pour les commandes mécaniques logées sur les flancs des écouteurs plutôt que sur la surface extérieure.

JBL Tune 220

Pour une centaine d’euro, les JBL Tune 220 sont une excellete alternative aux Airpods Pro d’Apple. Conçu pour être portés durant toute la journée, leur conception ergonomique et confortable vous assure un port très agréable. Reproduisant un son exceptionnel, ils intègrent un haut-parleur de 12,5 mm doté du son JBL Pure Bass, offrant des basses profondes.

Ils sont livré avec leur étui de charge qui se révèle à la fois pratique et élégant. Ce dernier reprends la forme d’un galet, et offre un touché doux et un couvercle incurvé vous permettant d’y avoir accès facilement et rapidement. ces écouteurs embarquent des commandes intuitives qui vous permettent de passer de votre playlist à votre assistant vocal en toute simplicité. Les boutons pratiques des écouteurs droit et gauche permettent de changer, lire et suspendre votre musique, commander à la voix et prendre des appels afin que vous gardiez le contrôle en toute circonstance.

Huawei Freebuds 3

Si leur design semble bien “inspiré” des Airpods d’Apple, ils se distinguent par leur technologie de réduction de bruit active ainsi qu’un système de reconnaissance vocal “révolutionnaire”. Les Freebuds 3 allient le micro à un système de détection des vibrations osseuses pour améliorer la clarté de la voix lors de conversations téléphoniques. Lors de notre première prise en main à Berlin, nous avons été séduits par les Freebuds 3.

🤔Pourquoi choisir des écouteurs sans fil True Wireless ?

Avec la disparition du port jack sur un grand nombre de smartphone, l’acquisition d’écouteurs sans fil True Wireless reste la meilleure solution pour parer à ce problème. Compacts et discrets, ils sont comme leur nom l’indique dépourvus de fil et offrent un confort d’usage optimal grâce à leur petite taille. Ce n’est pas tout, au fil des ans, les technologies qu’ils intègrent offrent une restitution du son proche de celles que l’on peut retrouver sur des écouteurs filaires.

Sur certains modèles, on retrouve par exemple la réduction de bruit active qui confère une immersion totale lors de l’écoute de vos morceaux favoris. Destinés pour les sportifs ou les personnes « nomades », ils proposent une autonomie très convenable la plupart du temps et sont même selon le modèle, certifiés IP (résistance aux éclaboussures, transpiration et à la poussières).

Généralement, livrés avec un étui faisant également office de station de recharge, les écouteurs sans fil True Wireless sont en 2020, une excellente alternative aux écouteurs filaires et permettent de parer à l’absence du port Jack sur les smartphones.

👍Quels sont les constructeurs qui proposent les meilleurs écouteurs sans fil True Wireless ?

Apple, pionnier dans le domaine avec ses Airpods est le constructeur qui domine le marché des écouteurs sans fil True Wireless. Cela dit, au fil des ans, les autres constructeurs se sont mis à produire des écouteurs True Wireless, moins chers, et proposant une qualité audio arrivant même à surpasser ceux de la pomme. Ainsi, parmi les marques de confiance, on retrouve Bose, JBL, Huawei et ses Freebuds 3 ou bien encore Jabra pour ne citer qu’eux.

