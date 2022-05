Meilleurs écouteurs sans fil pour faire du sport : lesquels choisir en 2022 ?

Vous souhaitez écouter de la musique ou des podcasts pendant votre activité sportive ? Les constructeurs d’écouteurs ont pensé à vous. Il existe de plus en plus d’écouteurs dédiés aux sportifs. Le plus dur va être de choisir le meilleur modèle pour vous. Heureusement, nous vous avons préparé un comparatif complet des meilleurs écouteurs pour faire du sport à acheter en 2022. À vos marques, prêts, partez !

Notre sélection des meilleurs écouteurs pour faire du sport en 2022

Voici notre guide d'achat pour choisir les meilleurs écouteurs sans fil pour faire du sport. Certains des modèles présentés sont adaptés spécifiquement à différents types de sports. Pour le reste, notre sélection se base sur le rapport qualité/prix, le confort d’utilisation et bien sûr l’expérience sonore.

Bose Sport Earbuds : Les écouteurs true wireless pour sportifs mélomanes

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, acheter des écouteurs pour faire du sport ne signifie pas sacrifier la qualité sonore. En effet, les Bose Sport Earbuds offre un son équilibré, dynamique et fidèle. Ils gardent une signature sonore propre à la marque avec un son riche, notamment grâce à des graves bien présents. En ce qui concerne le maintien des écouteurs, il est tout aussi excellent. Le système de fixation est très efficace tout en gardant un confort de port exemplaire. Bien évidemment, ce sont des écouteurs qui résistent à la pluie et à la sueur avec la certification IPX4. Ils bénéficient d’une autonomie de 5 heures, ce qui n’est pas incroyable mais largement suffisant pour n’importe quelle séance de sport. En plus, le boitier permet de retrouver 2 heures d’autonomie en seulement 15 minutes de charge et de faire deux recharges complètes des écouteurs.

Les + Les - Qualité sonore haut de gamme Boitier un peu gros Excellent maintien et confort avec les embouts StayHear+ Commandes tactiles limitées Recharge rapide pratique Certification IPX4

Jabra Elite 7 ACTIVE : Le meilleur rapport qualité/prix pour des écouteurs sports

Déjà très réputés pour ses écouteurs true wireless Jabra Elite 75t, la marque danoise revient en force avec des écouteurs à l’excellent rapport qualité/prix. Ce sont des écouteurs complets qui cumulent les points forts puisqu’ils reprennent l’essentiel des qualités du modèle haut de gamme Jabra Elite 7 Pro tout en offrant des caractéristiques propres aux écouteurs sports. Ainsi, le revêtement ShakeGrip assure un meilleur maintien tout en protégeant contre la sueur. D’ailleurs, ce modèle est certifié IP57 (contre la poussière et les projections d’eau). D’un point de vue design, ce sont des écouteurs sobres et passe-partout. La qualité sonore est également au rendez-vous avec la possibilité de personnaliser l’égalisation via l’application dédiée. On apprécie la présence de la réduction de bruit active, même si elle s’avère loin d’être parfaite. Enfin, l’autonomie est excellente puisque les écouteurs peuvent s'utiliser 8 heures sans recharge. Avec le boitier de recharge, on arrive même jusqu’à 30 heures d’utilisation !

Les + Les - Bon maintien grâce au revêtement ShakeGrip Réduction de bruit active médiocre Signature audio paramétrable à votre goût Excellente autonomie Certification IP57 Moins chers que les Elite 7 Pro

Beats Fit Pro : Les meilleurs écouteurs sports pour iphone

Les + Les - Maintien efficace Prix trop élevé Fonctionnalités Apple avec la puce H1 Qualité sonore imparfaite Excellent mode transparent Micros décevants Audio spatial et suivi dynamique des mouvements Réduction de bruit active pas au niveau des AirPods Pro Certification IPX4

Samsung Galaxy Buds Pro : Les écouteurs true wireless polyvalents

Contrairement aux autres écouteurs de cette sélection, les Samsung Galaxy Buds Pro n’ont pas été spécifiquement conçus pour la pratique sportive. Pour autant, ils offrent des qualités multiples qui en font un modèle extrêmement polyvalent. Ils sont à la fois parfait pour la vie de tous les jours mais aussi adaptés aux séances de sport intensives. Certifiés IPX7, ces écouteurs sont donc étanches à l’eau et à la sueur. Légers et compacts, ils sont confortables pour des usages prolongés et tiennent très bien dans l’oreille. D’un point de vue sonore, on obtient un résultat maitrisé et équilibré qui s’adapte à tous les genres de musique. La réduction de bruit active fonctionne parfaitement avec la possibilité de régler son intensité en fonction de ses besoins et un mode conversation pour vous permettre d’entendre clairement quand quelqu’un veut vous parler. Seule l’autonomie reste en retrait. Avec moins de 5 heures d’écoute, c’est un peu juste pour un usage quotidien intensif. Heureusement, le boitier permet 2 recharges complètes.

Les + Les - Bon maintien, écouteurs légers et confortables Autonomie un peu juste Son haut de gamme Pas adapté à toutes les morphologies d’oreilles Étanche, certifié IPX7 Réduction de bruit active efficace et intelligente Parfaitement adapté aux utilisateurs de Samsung Galaxy

Jabra Elite 3 : Les écouteurs sport à petit prix

Pour moins de 80 euros (voire moins de 60 euros en promotion), les Jabra Elite 3 sont des écouteurs qui vont à l’essentiel et qui sauront plaire à de nombreux utilisateurs. Ce modèle ne propose pas de réduction de bruit active, ni de commandes tactiles ou des fonctionnalité innovantes. En revanche, ils offrent un son riche et harmonieux, notamment grâce à la présence du codec aptX. Pour les sportifs, ils assurent un bon maintien dans les oreilles et une protection contre la poussière et les éclaboussures (IP55). L’autonomie est satisfaisante avec 6h30 en continu et 25h avec le boitier de recharge.

Les + Les - Petit prix Petite faiblesse dans les aigus Simple et efficace Peu de réglages disponibles Son de qualité Certification IP55 Autonomie suffisante

Beats Powerbeats Pro : Les écouteurs qu’on ne peut pas perdre

Pour la majorité des utilisateurs, les différents modèles d’écouteurs mentionnés plus haut auront un excellent maintien dans l’oreille. Pour autant, il existe des morphologies d’oreilles (notamment les petites oreilles) qui ne trouvent pas d’écouteurs réellement adaptés. Si c’est votre cas, ou si vous souhaitez des écouteurs qui vous assurent un maintien absolu dans toutes les positions, alors les Powerbeats Pro sont faits pour vous avec un contour d’oreille qui s’ajuste à votre morphologie. Ils sont bien évidemment résistants à l’eau et à la transpiration. La puce H1 d’Apple permet une connectivité exemplaire et le très pratique partage audio avec un autre casque ou d’autres écouteurs Beats ou Apple. L’autonomie est excellente avec pas moins de 9 heures d’écoute en continu. En revanche, du fait de leur conception, ce sont des écouteurs qui se rangent dans un boitier imposant.

Les + Les - Adapté à toutes les oreilles Prix élevé Puce H1 d’Apple Boitier imposant 9 heures d’autonomie en continu Résistant à l’eau et à la sueur

AMAZFIT POWERBUDS PRO : Les écouteurs qui mesurent votre rythme cardiaque

Et si, plutôt que d’investir dans un bracelet ou une montre connectée pour le sport, vous choisissiez plutôt des écouteurs munis de capteurs qui vous permettent de calculer directement vos calories brûlées, votre fréquence cardiaque ou la distance parcourue ? C’est ce que propose la marque Amazfit avec ses Powerbuds Pro. Bien qu’ils intègrent un cardiofréquencemètre ainsi qu’un podomètre, ces écouteurs sont compacts et confortables pour une utilisation sportive. Leur certification IP55 et l’autonomie jusqu’à 9 heures des écouteurs sont d’autres points forts de ce modèle. C’est malheureusement au niveau de la qualité sonore globale et de la réduction de bruit active que le bât blesse. Mais pour le prix affiché, cela reste très correct.

Les + Les - Suivi fiable de la fréquence cardiaque Qualité sonore perfectible (surtout au niveau des basses) 9 heures d’autonomie en continu Réduction de bruit active médiocre Design sobre et compact Podomètre peu fiable Certification IP55

SKITOOTH : Le casque audio pour skier

Vous faites beaucoup de ski ou de snowboard et vous aimeriez pouvoir écouter votre musique en descendant les pistes ? Alors le casque Skitooth devrait vous intéresser. Ce casque se glisse sous les protections d’oreilles de n’importe quel casque de ski. Très pratique, vous avez accès à de gros boutons bleus utilisables même avec des gants pour prendre un appel, changer le volume ou passer à une autre musique. Avec une autonomie de 15 heures, vous pouvez le garder toute la journée sans souci. Vous pouvez même contrôler votre téléphone avec la reconnaissance vocale. Étonnamment, le port Bluetooth n’a pas de protection. Cela pourrait éventuellement poser problème si de la neige si infiltre pendant une chute. Enfin, il est important de rappeler que les sports de neige peuvent être dangereux. Il ne faut donc pas que cet accessoire vous empêche d’entendre un danger éventuel ou vous rende trop distrait sur les pistes.

Les + Les - Parfaitement adapté à la pratique du ski Port USB exposé à la neige Encourage à porter un casque de protection Quid de la sécurité sur les pistes ? Prix abordable Autonomie de 15 heures

Shokz OpenSwim : Le meilleur casque de natation

Les + Les - Technologie de conduction osseuse parfaitement adaptée Prix élevé Casque confortable et bien conçu Boutons de commandes peu pratiques Utilisable en piscine et en mer 8 heures d’autonomie

BOSE FRAMES TEMPO : La solution pour les cyclistes

Les + Les - Solution originale pour les cyclistes Prix élevé Conception de qualité Branches plus volumineuses Son puissant et agréable 8 heures d’autonomie

🙄 Est-ce que je peux utiliser n’importe quels écouteurs pour faire du sport ?

Globalement, n’importe quel type d’écouteur peut être utilisé pour faire du sport à partir du moment où ils tiennent bien dans vos oreilles. Cependant, si vous faites du sport en extérieur ou que vous avez tendance à être complètement en sueur à la fin d’une séance, il est important que vos écouteurs soient au moins résistants à l’eau pour éviter un passage en SAV prématuré. Des écouteurs comme les Samsung Galaxy Buds Pro ne sont pas considérés comme des écouteurs sportifs, pourtant ils sont tout à fait adaptés à cet usage.

Les écouteurs dédiés spécifiquement à la pratique sportive ont des caractéristiques qui différent d’un modèle à l’autre. Votre choix dépendra avant tout de vos besoins.

Bien évidemment, il y a des sports où la question ne se pose pas comme la natation, le cyclisme ou le ski. Il vous faudra des écouteurs conçus spécialement pour ces différents sports.

Pour des sportifs qui vont essentiellement à l’extérieur, on va privilégier un bon maintien pour éviter de perdre ses écouteurs en route mais aussi une bonne résistance à l’eau et à la poussière.

Pour une utilisation en salle de sport, vous pouvez privilégier des écouteurs avec une bonne réduction de bruit active pour vous isoler des sons extérieurs et de la musique jouée dans la salle.

Votre choix final va aussi dépendre de la morphologie de vos oreilles. Si possible, nous vous conseillons au préalable d’essayer les modèles que vous souhaitez acheter pour vérifier qu’ils tiennent bien dans vos oreilles et qu’ils sont parfaitement confortables.

☔ Qu’est ce que la certification IP signifie ?

La norme IP est un indice de protection qui certifie la résistance à l’eau et à la poussière. Par exemple, un produit peut être certifié IP57. Le premier chiffre (le 5) indique le niveau de protection à la poussière. Le second chiffre (le 7) indique le niveau de protection aux liquides. Plus le chiffre est élevé, plus la protection l’est aussi. Si à la place d’un chiffre vous avez un X (ex : IPX4), cela signifie qu’il n’a pas été testé pour cette caractéristique.

💰 Quel budget pour des écouteurs sportifs ?

De nos jours, il existe un grand nombre de modèles d’écouteurs dédiés au sport. La gamme de prix est donc assez étendue, entre 50 et 300 euros environ. Dès 80 euros, vous pouvez trouver des modèles très qualitatifs comme les Jabra Elite 3. Le prix dépendra ensuite du nombre de fonctionnalités, de la qualité de fabrication et des technologies embarquées.

