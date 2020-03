Meilleurs casques audio à réduction de bruit : quel modèle choisir en 2020 ?

Vous cherchez un bon casque audio avec réduction de bruit pour vous enfouir dans votre bulle ? Vous êtes tombé au bon endroit. Dans ce guide d’achat, nous allons faire le tour des meilleures propositions du marché. Suivez le guide !

Pour écouter de la musique, que ce soit sur votre ordinateur ou votre smartphone, en toute tranquillité, que ce soit dans le métro ou dans votre salon, un bon casque audio s’avère vite indispensable. Le guide ci-dessous présente les 10 casques avec réduction de bruit les plus performants du marché, en fonction de votre budget, de vos usages et de vos attentes.

Bose Headhpones 700

On commence ce guide d’achat avec le Bose Headphones 700, le dernier casque haut de gamme de la marque. Lancé en 2019, le casque offre une réduction de bruit active tout simplement exceptionnelle. C’est l’idéal pour écouter de la musique, regarder des films ou écouter des podcasts, en toute quiétude dans le train ou dans le métro.

Le casque déçoit un peu par contre lors des appels audio. Bose laisse le choix entre 10 nouveaux de réduction de bruit, à régler en fonction de votre environnement et des vos besoins. Léger (seulement 250 grammes) et confortable, le casque est muni de contrôles tactiles pratiques et très réussis sur les côtés. On notera la présence d’une commande pour convoquer l’assistant vocal Amazon Alexa, Siri ou Google Assistant.

Le casque est en effet compatible avec tous les assistants vocaux. Une application Android et iOS permet de plus de calibrer le son selon vos désirs. Enfin, Bose inclut une expérience de son en réalité augmentée, anecdotique mais intéressante. Côté design, Bose opte comme à son habitude pour un look sobre mais luxueux. On regrettera uniquement son prix de 350-400 euros et une autonomie un peu juste de 20 heures.

Les + Les - La qualité de son Prix élevé Réduction de bruit performante L'absence de coupure automatique de l'écoute en cas de retrait du casque Bonne ergonomie Excellente autonomie

Bose Quietcomfort 35 II

Si vous n’avez pas envie d’exploser votre budget en achetant le Bose Headphones 700, le Quietcomfort 35 II, son illustre prédécesseur, reste une valeur sûre. Le casque offre une excellente réduction de bruit active, à peine en deçà de celle du nouveau modèle. Le Quietcomfort 35 II se distingue surtout de son successeur par son design plus rustique et l’absence de commandes tactiles.

Le casque a donc un aspect moins futuriste et moderne, ce qui déplaira aux plus geeks. Comme le Bose 700, il permet par contre d’activer l’assistant vocal avec une seule touche. De même, une application sur mobile laisse les usagers configurer les rendus sonores et la réduction du bruit.

Toujours aussi léger et confortable, le casque est moins encombrant que son prédécesseur. Il peut en effet être facilement plié et rangé dans un sac ou une valise. Vous pouvez facilement trouver le Quietcomfort 35 II autour des 250-275€. A ce prix là, c’est une bonne affaire.

Les + Les - Réduction de bruit active parmi les meilleures L'absence de coupure automatique de l'écoute en cas de retrait du casque Son équilibré et clair Confortable Design soigné Compatible Google Assistant

Sony WH-1000XM3

Voici l’autre poids lourd de ce guide d’achat : le Sony WH-1000XM3. Moins cher que son concurrent direct, le casque de Sony offre une réduction de bruit active presque aussi efficace que le Bose Headphones 700. Il se distingue surtout de la concurrence par la prise en charge de nombreux codecs audio, dont aptX HD et LDAC.

C’est parfait pour les audiophiles qui récupèrent des fichiers audio haute résolution sur leur smartphone ou leur PC. De plus, il offre une autonomie de 30 heures minimum. En coupant la réduction de bruit, vous pourrez gagner plusieurs heures. De ce côté là, Sony met donc Bose au tapis. On appréciera la présence d’une application mobile particulièrement complète pour calibrer le son à la perfection. Comme Bose, Sony propose différents de niveaux pour la réduction de bruit. Par contre, le WH-1000XM3 tire son épingle du jeu grâce à son mode automatique.

Enfin, Sony opte pour un design épuré et élégant et une structure pliable, facile à transporter dans une sacoche dédiée. Attention, un WH-1000XM4 devrait débarquer sur le marché dans les mois à venir. Le prix du WH-1000XM3 devrait donc baisser à nouveau. Pour une expérience optimale, vous pourriez de plus décider d’attendre un peu avant de craquer. Pour le moment, le casque est disponible autour des 275€.

Les + Les - Sa réduction de bruit active parmi les meilleures Pas de connexion Bluetooth multipoint (impossible de le connecter à plus d'un appareil à la fois Excellente qualité audio Commandes tactiles réactives Confortable Excellente autonomie

Sennheiser Momentum 3 Wireless

On enchaîne avec le Sennheiser Momentum 3 Wireless, une solide alternative aux casques de Sony et de Bose. Il se distingue de ses rivaux par sa qualité sonore tout simplement parfaite, que ce soit pour l’écoute de rock ou de pop. Par contre, il offre une réduction de bruit active moins infaillible que les solutions Bose et Sony. Lourd mais confortable, le Momentum 3 Wireless se destine surtout aux audiophiles sédentaires, qui réservent l’usage du casque à domicile.

On regrettera son autonomie décevante qui peine à dépasser les 15 heures d’utilisation. Par contre, on notera la présence d’une fonction d’arrêt et de reprise de la lecture automatique, pratique pour les usagers en open space. Sur le terrain du design, la firme allemande joue la carte de l’industriel avec un beau mélange de cuir et de métal. Il est proposé autour des 400€. A réserver aux amoureux de musique.

Les + Les - Bonne réduction de bruit active et passive Mauvaise autonomie Son de grande qualité Un mini-jack de 2,5mm pour le filaire Prix un peu trop élevé

Plantronics BackBeat Pro 2 SE

Orienté haut de gamme, le BackBeat Pro 2 SE est composé de matériaux nobles, comme le cuir et le bois. Du côté du design, le casque a une allure inimitable. De plus, il est facile à transporter grâce à sa construction pliable. Le casque de Plantronics offre une réduction de bruit active de bonne facture, bien qu’à des années lumière des solutions Bose et Sony, et un rendu sonore fidèle et riche.

Comme Bose et consorts, Plantronics offre plusieurs niveaux d’isolation du son, afin d’écouter son entourage sans devoir ôter le casque de ses oreilles à chaque fois. Il offre une autonomie correcte de plus de 22 heures en écoute intensive ce qui le place dans le haut du panier. Par contre, on regrettera son application mobile bâclée et inutile. Le BackBeat Pro 2 SE est proposé autour des 200 euros.

Les + Les - Un design original Micro USB au lieu de l'USB-C Une autonomie correcte Application smartphone un peu inutile Un son et une réduction de qualité

Jabra Elite 85h

Avec l’Elite 85h, Jabra propose une solide alternative aux plus grands acteurs du marché de l’audio. Il se distingue surtout par une autonomie très confortable qui frôle les 40 heures en écoute continue. Le rendu sonore est de bonne facture mais décevra les audiophiles. Enfin, la réduction de bruit est basique mais fait largement le travail.

On précisera qu’elle ne fonctionne tout simplement pas lors d’un appel. Jabra inclus une application mobile particulièrement complète, à la manière de l’application compagnon proposée sur les oreillettes de la marque. Côté look, Jabra mise sur une construction sobre et passe partout. Il est proposé juste sous la barre des 200 euros.

Les + Les - Le roi de l'autonomie Une réduction de bruit un peu brouillone Un prix bas pour de hautes performances

Bowers & Wilkins PX

Le casque de Bowers & Wilkins délivre un son de haut vol, avec des basses très présentes et des aigus très riches. Orienté audiophile, il est compatible avec le codec aptX HD, comme le WH-1000XM3 de Sony. La réduction de bruit est efficace et se décline en trois modes différents, à activer en fonction de votre environnement. On appréciera la présence d’une fonction d’arrêt et de reprise de la lecture automatique, absente de nombreux casques haut de gamme.

L’autonomie grimpe aux portes des 30 heures. Malheureusement, l’application mobile qui l’accompagne est réservée à la gestion de la réduction de bruit. Il est en effet impossible d’accéder à un égaliseur. Dommage pour un produit orienté audiophile. Il est disponible à un prix avoisinant les 375 euros.

Les + Les - Autonomie de haut vol Application mobile pauvre Compatible codec aptX HD Pas d'égaliseur Réduction de bruit efficace

AKG N60 NC Wireless

Pour les budgets les plus réduits, on vous propose de vous orienter vers le N60 NC Wireless conçu par AKG. Vendu autour des 125 euros, le casque délivre un son riche et complet et offre une réduction de bruit efficace. Évidemment, il est encore loin des réductions offertes par les ténors du marché, comme Bose et Sony.

Facile à transporter grâce à son design pliable et son poids plume, le N60 NC s’adresse surtout aux nomades. Il offre d’ailleurs une autonomie de plus de 22 heures. Côté design, AKG opte sans surprise pour des finitions en plastique qui reflètent le positionnement du casque.

Les + Les - Un prix intéressant Finition plastique Bonne autonomie Un son basique Réduction de prix efficace pour ce tarif

Marshall Mid A.N.C

On ne présente plus Marshall, le roi des équipements audio rock. La marque britannique propose un élégant casque audio tout de cuir, le Mid A.N.C. Contrairement aux autres produits de ce guide, le casque est supra-auriculaire. L’isolation passive ne suffit donc pas à bloquer les sons. La réduction de bruit active comble donc fort logiquement cette lacune.

Malheureusement, le mode réduction de bruit déforme un peu le rendu sonore. Dénué d’application mobile ou de réglages, il ravira surtout les usagers en quête d’un produit basique qui tient la charge pendant longtemps. Son atout principal reste en effet son autonomie. Il est vendu autour des 140 euros.

Les + Les - Réduction de bruit active efficace Rendu audio un peu décevant Une autonomie approchant les 35 heures Un peu inconfortable après quelques heures d’utilisation

Un look sans pareil

JBL Live 650BTNC

On termine ce guide d’achat avec le Live 650BTNC de JBL, un casque abordable à réserver aux petits budgets. Il est en effet vendu autour des 130 euros. Sans surprise, son petit prix se trahit d’abord par son design basique et sans relief. De même, la réduction de bruit et le son manquent de précision.

Il dispose cependant de quelques options appréciables, comme les commandes permettant de convoquer un assistant vocal avec une seule touche. Ces commandes peuvent être configurées via une application compagnon réussie. Enfin, l’autonomie s’envole au delà des 20 heures, ce qui est impressionnant pour un casque de ce segment de marché.

Les + Les - Son prix Réduction de bruit imprécise Les commandes pratiques pour un casque de ce prix Son manquant de compléxité Bonne autonomie

🤔Réduction de bruit active ou passive ?

Dans un casque, deux dispositifs permettent de ne plus entendre le bruit extérieur : la réduction de bruit active et la réduction passive. La réduction passive est simplement due à l’isolation du casque. Certains casques sont en effet conçus pour bloquer mécaniquement les sons à la manière d’un bouchon d’oreille. L’isolation passive ne permet pas de garantir une réduction de bruit complète et de qualité malheureusement.

Pour les usagers qui souhaitent vraiment échapper aux bruits, les fabricants ont mis au point la réduction de bruit active. Cette technologie analyse les sons alentours grâce aux micros et annule ceux-ci grâce à des ondes sonores inversées. En clair, le casque va produire un son capable d’annuler le son généré par votre environnement. C’est pourquoi certains casques émettent un léger bruit blanc.

Attention, la réduction de bruit active consomme l’énergie de la batterie du casque. Ce qui n’est évidemment pas le cas de la réduction passive. Évidemment, chaque marque a mis au point sa propre technologie de réduction de bruit. Chaque firme a sa propre recette pour bloquer les sons. Certaines marques ajoutent aussi un mode « transparent » permettant d’entendre les sons aux alentours. A vous de voir si ce mode vous sera utile au quotidien.

🎧Supra-auriculaire, intra-auriculaire ou circum-aurale ?

Les casques audio avec réduction de bruit sur le marché se classent d’abord en fonction de leur design : supra-auriculaire, intra-auriculaire ou circum-aurale. Un casque supra-auriculaire se dépose simplement sur les oreilles. La réduction de bruit passive proposée par ce type de design est faible. De même, il tient moins bien en place mais se montre plus léger. Ce design se retrouve souvent sur les casques d’entrée de gamme. Ce n’est généralement pas l’idéal si vous cherchez à vous isoler du monde extérieur. Sauf si le casque offre une réduction de bruit active pour compenser (comme le Marshall Mid A.N.C par exemple).

On trouve aussi sur le marché des casques intra-auriculaires. Comme son nom l’indique, ce genre d’écouteurs rentre directement dans votre conduit auditif afin de bloquer les bruits ambiants, et surtout les hautes fréquences. Parmi les solutions les plus connues, citons les AirPods Pro par exemple. Dans ce guide d’achat, nous nous sommes néanmoins attardés sur les casques à proprement parler et non sur les écouteurs. Vous ne trouverez donc pas de solution intra dans ce dossier.

Enfin, la plupart des casques avec réduction du marché optent pour un design circum-aurale. Dans ce cas, le casque englobe entièrement l’oreille dans une bulle. La réduction de bruit passive fonctionne alors à merveille. On retrouve ce design sur la plupart des appareils haut de gamme conçus par Bose, Sony et consorts. Attention, ce type de casque est plus encombrant, plus lourd et moins facile à transporter. Par contre, ils sont plus confortables car ils ne serrent pas les oreilles. Pour vous isoler du monde, c’est le choix qu’on vous conseille !

💰Quel budget pour mon casque ?

Un casque audio avec une bonne réduction de bruit active est un produit plutôt onéreux. Pour une expérience de qualité, on vous invite à investir un minimum de 130€. Entre 150 et 200€, vous trouverez aisément un casque abordable de qualité avec une bonne réduction de bruit et une bonne qualité de son. Évidemment, la réduction du son ne sera pas parfaite à ce prix là.

Pour obtenir la meilleure réduction du marché, on vous conseille d’opter pour un casque vendu autour des 300-400€. Parmi les meilleurs modèles de ce segment de marché, on trouve les derniers Bose (Bose 700 et Quietcomfort II) et le dernier casque de Sony, le WH-1000XM3. Ce sont les trois casques offrant la meilleure réduction de bruit.

Pour une centaine d’euros de moins, vous pouvez aussi trouver de bonnes alternatives avec des fonctionnalités un peu différentes. On espère que ce guide d’achat vous permettra de trouver le casque audio avec réduction de bruit de vos rêves. Si vous avez d’autres suggestions, ou si une erreur s’est glissée dans ce guide, n’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires.

