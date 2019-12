Comment réinitialiser sa Nintendo Switch ou sa Switch Lite ?

Vous souhaitez restaurer votre Switch telle qu’elle était au premier jour de son achat ? Pour la revendre, la prêter ou simplement pour lui donner une seconde jeunesse ? Voici comment vous y prendre pour remettre à zéro votre console portable, qu’il s’agisse de la Switch ou de la Switch Lite.

Vous souhaitez peut-être revendre votre Switch, qui reste encore aujourd’hui l’un des projets les plus audacieux de Nintendo. Ou bien, vous voulez la prêter à un ami sans qu’il ait accès à vos données de jeux et vos informations personnelles. Vous pouvez bien évidemment tenter d’effacer une à une toutes les données que vous avez stockées sur votre console, mais il y a beaucoup plus simple, et surtout plus rapide. Il vous suffit de la réinitialiser complètement, comme vous le feriez avec votre smartphone ou votre ordinateur.

Avant tout, gardez en tête que vous perdrez toutes les données enregistrées sur la console, excepté celles stockées sur la carte microSD. Pour réinitialiser votre console, deux manières sont envisageables. Ces deux méthodes sont valables à la fois pour la Switch et la Switch lite, la petite soeur de celle-ci. Voici la marche à suivre.

Réinitialiser sa Switch – 1re méthode



Pour commencer la réinitialisation de la Nintendo Switch , votre switch doit être éteinte . Pour cela , vous devez maintenir le bouton d’alimentation , jusqu’à ce que le message Options d ’alimentation

s’affiche sur l’écran de la console. Sélectionnez-le. Sur l’écran, pressez ensuite l’option Éteindre . Une fois votre Nintendo Switch éteinte , il vous suffit d’appuye r sur le bouton d’alimentatio n tout en maintenant les deux boutons de volume Une fois le mode de restauration affiché , relâchez les trois boutons de la console et appuyer sur R éinitialiser la console. Sélectionnez la fonction Continuer pour finaliser la tâche.



Réinitialiser sa Switch – 2e méthode