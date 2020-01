Nintendo Switch : comment faire réparer gratuitement vos Joy-Con

Les Joy-Con de votre Nintendo Switch déraillent ? S’ils sont encore sous le coup de la garantie, il vous suffit de les renvoyer au SAV du constructeur pour une réparation. Nous vous expliquons ici la procédure à suivre.

Suite à une plainte collective contre les problèmes de Joy-Con de la Nintendo Switch a été déposée aux États-Unis, le constructeur a revu sa position. De nombreux joueurs sont affectés par le bug de « Joy-Con Drift », qui fait avancer votre personnage tout seul en jeu ou qui fait déplacer le curseur dans les menus sans qu’on ne touche à rien. Des rumeurs avaient laissé entendre que Nintendo réparait gratuitement les Joy-Con, sans condition, preuve d’achat ou garantie. Néanmoins, pendant un temps, le remplacement des manettes coûtait officiellement 45 €, ce qui a poussé l’UFC Que-Choisir à menacer Nintendo de porter l’affaire devant la justice.

Finalement, le président de Nintendo France a affirmé dans une interview avec Le Monde que la branche française du constructeur prenait intégralement en charge la réparation ou le remplacement des Joy-Con touchés par le « Joy-Con Drift ». Et ce même lorsque la garantie commerciale est expirée. La procédure (que vous pouvez retrouver ci-dessous) pour effectuer une demande de remplacement/réparation reste la même à un détail près. En effet, vous n’avez plus besoin de transmettre une preuve d’achat de votre console Nintendo Switch.

Nintendo Switch : voici la procédure à respecter pour la réparation

Par contre, sachez que la Nintendo Switch et ses accessoires (donc les Joy-Con) sont garantis pendant une période de douze mois. Vous pouvez donc les envoyer au service client sans avoir à payer que vous ayez ou non conservé une preuve d’achat. Voici alors la procédure à suivre pour envoyer ses Joy-Con se faire réparer :

1. Créez une demande de SAV sur le site officiel de Nintendo

2. Remplissez correctement les champs du formulaire

3. Enregistrez la demande

4. Téléchargez et imprimez l’étiquette Chronopost que Nintendo vous envoie par mail

5. Préparez votre colis à envoyer au SAV : vous pouvez joindre une copie de votre preuve d’achat indiquant la date d’achat du produit, une description de la panne et bien sûr les Joy-Con défectueux

6. Collez l’étiquette précédemment imprimée sur le colis

7. Apportez le colis à La Poste

Et voilà, ce n’est pas plus compliqué que cela. Attention, assurez-vous bien que vous êtes encore sous garantie et que vous respectez bien les termes de Nintendo : un refus de devis vous sera facturé 15 euros pour « frais techniques, administratifs et d’expédition retour avant restitution du matériel non réparé ».